İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 08:53,
Çocuklar için en güzel online müzeler! Göbeklitepe ve pek çok sanal müze erişimde...
Sanal müze imkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklar ve yetişkinler için ön plana çıkıyor. Yalnız bu yıl çocuklar bu özel günü ne sokaklarda ne de okullarında etkinlik yaparak kutlayacak. Salgın döneminde ‘evde kal’arak geçecek bu günde neler yapılabilir? Teknoloji, günümüzde bize pek çok hizmeti ‘online’ olarak alma imkânı sunuyor. Bunlardan biri de giderek yaygınlaşan sanal müze turları. Ailecek çocukların hoşuna gidecek müzeleri online gezmeye ne dersiniz? Kimisinde masal kahramanlarının renkli dünyasını keşfe çıkıyorsunuz, kimisinde tarihe yolculuğa, kimisinde de dünyaca ünlü isimlerin arasına karışıyorsunuz.
Üstelik hiçbir üyelik ve ödeme de gerekmiyor. İşte evinizin konforunda karış karış gezebileceğiniz müzeler...
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Bilimin dünyasında yolculuk: TÜBİTAK Konya Bilim Merkezi / Konya
TÜBİTAK, çocukları ve gençleri bilimin sıcak yüzüyle tanıştıracak bilim merkezi projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, ön açılışı 2014 yılının Nisan ayında yapılan Konya Bilim Merkezi bir yandan ziyaretçilerini kabul ederken bir taraftan da yeni sergilerine kavuşuyor. TÜBİTAK destekli kurulan Türkiye’deki ilk bilim merkezi olma özelliği taşıyan Konya Bilim Merkezi, sergi sayısını her geçen gün artırıyor.
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Şu sıralar koronavirüs nedeniyle merkezi gezmek imkânsız. Ama oturduğunuz yerden keşfe çıkabilirsiniz. Sanal turda bilimin sultanları, atık kazanı, vücudumuz, dünyamız, evreninimiz, yeni ufuklar, atölye ve laboratuvarlar, astrosanat atölyesi, bilim çocuk kütüphanesi gibi alanları gezebiliyorsunuz... sanalgezinti.com adresine giderek, 360 derece Sanal Gezenti kategorisinden ‘Şehirler ve Müzeler’ sekmesini seçip çocuklarınızla birlikte bilim merkezini gezebilirsiniz.
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Tarihte iz bırakan eserler: Miniatürk / İstanbul
İBB Kültür AŞ tarafından 2003’te açılan Miniatürk Sütlüce’de bulunuyor. Çocukların hayal dünyasını geliştiren ve gördükleri her şeyin miniğini yapmaya çalışacaklarını garanti eden bir müze.
Eserler üç farklı alanda gruplanıyor: İstanbul Eserleri, Anadolu Eserleri ve Yurtdışı Eserleri. Şimdilik çocuklarınızla sanal olarak gezmekle yetineceksiniz ama korona sonrası mutlaka uğramalısınız. 3dmekanlar.com adresinden online tura ulaşabilirsiniz.
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Çocuklarınızla keyifli bir-iki saat: Oyuncak Müzesi / İstanbul
Şu zor günlerde çocuğunuzla keyifli bir-iki saat geçirmek için bu sanal tur tam size göre… Dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı kültürleri yansıtan antika oyuncaklara ev sahipliği yapan İstanbul Oyuncak Müzesi’nde, oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor.
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Bu oyuncaklar arasında Lehmann, Schuco, Fleischmann, Gunthermann, Arnold, Carette, Louis Marx gibi markalara ait oyuncakların yanı sıra Fawn Zeller tarafından üretilen ve bir başka örneği olmayan Mona Lisa’nın bebeği, Charlie Chaplin’in kendi özel eşyası olan bebeği, 1850-1910 yılları arasında yapılan porselen bebekler ve bebek evlerini sayılabilir. Sanal turla neredeyse müzenin her köşesini görme şansını yakalayacaksınız. istanbuloyuncakmuzesi.com adresinden online gezinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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Çocuklarınız çok sevecek: Rahmi Koç Müzesi / İstanbul
Her geçen yıl koleksiyonu büyüyen müze aynı zamanda, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Sanayi, ulaşım, iletişim ve endüstri alanlarının tarih boyunca gelişimlerine tanık olabileceğiniz Rahmi Koç Müzesi’ni evden ziyaret edebilmeniz çok kolay. Tek bir tıklamayla ulaşım, iletişim, endüstriyel alanlardaki tarihsel gelişimleri inceleyebilirsiniz. 3dmekanlar.com adresinden müzedeki birçok bölümü gezebilirsiniz.
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Daha önce görmediyseniz evinize geldi: Askeri Müze - Harbiye / İSTANBUL
1936 yılında askeri akademi Ankara’ya taşınınca, bina, 1. Ordu, 3. Kolordu, Merkez Komutanlığı Karargahı gibi birçok askeri birime ev sahipliği yapmış. 1966 yılında tarihi ve mimari özellikleri korunarak bir askeri müzeye dönüştürülmesine karar verilmiş ve sonunda 1993 yılında Askeri Müze, bugünkü haliyle kapılarını ziyaretçilerine açmış.
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Turistlerin klasik rotalarından biraz uzak olduğu için kolaylıkla gözardı edilebilen Harbiye Askeri Müzesi, sahip olduğu koleksiyonun zenginliği ile dünyanın sayılı askeri müzeleri arasında yer alıyor. Sanal turda neredeyse binayı baştan sona gezebiliyorsunuz. Zemit kat sergi alanı, İstanbul'un fethi salonu, kesici silahlar salonu, Harbiyeli Atatürk sınıfı gibi birçok bölümü keşfedebilirsiniz... sanalgezinti.com adresine giderek, 360 derece Sanal Gezenti kategorisinden ‘Şehirler ve Müzeler’ sekmesini seçip müzeyi turlayabilirsiniz.
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Türkiye’nin ilk panoramik müzesi: Panorama 1453 Tarih Müzesi / İstanbul
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği anı tekrar yaşamımıza yardımcı oluyor. Top sesleri, Mehter Marşı, Fatih’in askerlerine seslenişlerini bilgisayarınızın başında da duyabiliyorsunuz. panoramikmuze.com adresine gittiğinizde açılan ekranda sanal turu zip dosyası olarak indirdikten sonra müzeyi gezebiliyorsunuz.
İmparator Justinianus'un talimatıyla 532'de yapımına başlanan, 537'de kilise olarak ibadete açılan, İstanbul'un fethiyle camii olarak yeniden düzenlenen, 1935'te müzeye dönüştürülen İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri Ayasofya…
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Sanatsal ve mimari değeriyle dünyanın önde gelen yapıtlarından gösteriliyor. Hatta 3 milyon 727 bin 361 kişiyle 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu. İnternet sitesindeki kroki üzerinden müzeyi inceleyebiliyorsunuz. Ayrıca eserler hakkında detaylı bilgi almanız da mümkün. Adres: 3dmekanlar.com
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Zeugma Mozaik Müzesi / Gaziantep
Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, 2019'un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin de ciddi ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.
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Önceki yıllarda "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor. Bu sanal tur müzedeki her şeyi görme imkânı tanımasa da en azından birçok yeni bilgi edinmenizi sağlıyor. zeugma.org.tr adresinden müzeyi gezebilirsiniz.
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Göbeklitepe / Şanlıurfa
Dünyanın orijinal hâliyle günümüze kalmış en eski tapınağı Göbeklitepe… Tarih sahnesinde ‘devrim’ niteliğinde bir keşif olarak tanımlanıyor. UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesi’nde de bulunuyor. Alanda kazı çalışmaları ilk olarak 1995’te, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün işbirliğiyle başlatıldı. 2014 yılı yazında kaybettiğimiz Alman Arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt’in liderliğinde yürütülen kazılarda heyecan verici sonuçlara ulaşıldı. Göbeklitepe ile ilgili önemli bulgulardan biri de insanların göçebelikten yerleşik hayata geçerken kentlerden önce tapınakları inşa ettiğini kanıtlaması. Şu sıralar Göbeklitepe, dünyaca ünlü film-dizi yapımcılığı ve dağıtımı şirketi Netflix'in 2. Türk dizisi olan Atiye ile daha da popüler. Bu büyüleyici yeri çocuklarınızla 360tr.com adresinden gezebilirsiniz.
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Doğa Tarih Müzesi / İngiltere
Birleşik Krallık tarafında finanse edilen diğer müzeler gibi bu müzede de giriş ücreti talep edilmez. Müze Kültür, Medya ve Spor Bakanlığınca desteklenmeyen bir kamu kuruluşudur. Müzede yaklaşık 850 personel çalışıyor. Müze koleksiyonundaki en bilinen eserlerin başında Hintz Hall’da asılı duran mavi balina iskeleti var. Online turunuzda kalıntıların üzerlerindeki numaralara tıklayıp eserler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Yalnız bilgiler İngilizce…sketchfab.com/3d-models adresinden müzenin adını aratarak online gezebilirsiniz.
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Louvre Müzesi / Fransa
Fransa'nın başkenti Paris'te çok fotoğraflanan cam piramit görüntüsüyle ve Leonardo Da Vinci’nin ünlü Mona Lisa eseriyle dünyanın her yerinden milyonlarca turist birkaç ay öncesine kadar Louvre Müzesi’ni gezmeye geliyor ve uzun kuyruklarda bekliyordu. Şimdi alınan tedbirlerden dolayı bu güzel müze bomboş. Ama yine görme şansınız var. Sanal tur sayesinde bütün müzeyi 360 derecelik görüş açısıyla gezmek mümkün. youvisit.com/tour/louvremuseum adresinden müzeyi çocuklarınızla birlikte gezebilirsiniz.
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Rijksmuseum / Hollanda
Amsterdam’ın meşhur fotoğraf noktası ‘I Amsterdam’ yazısının arkasında bulunan Rijksmuseum Hollanda’nın en kapsamlı koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Rembrandt, Hals, Vermeer gibi ressamların eserleri ve sanat kütüphanesiyle tüm turistlerin gözdesi… Google, bu ikonik müzenin bir de Sokak Görünümü turunu sunuyor. Böylece salonlarını gerçekten dolaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz. artsandculture.google.com adresinden müzenin adını aratarak sanal tura çıkabilirsiniz.
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Pergamon Müzesi / Almanya
Almanya'nın en büyük müzelerinden biri… Klasik antik çağ koleksiyonu, islami sanatları müzesi ve yakın doğu koleskiyonundan oldukça önemli eserleri bir araya topluyor. Müzedeki en önemli eser ise Bergama'dan Berlin'e getirilen ünlü Zeus Sunağı. Bu tarihi müze, Babil İştar Kapısı ve elbette Pergamon Altarı dahil olmak üzere birçok antik esere ev sahipliği yapıyor. artsandculture.google.com adresinden müzeni adını aratarak sanal tura çıkabilirsiniz.
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Müzeler dışında dünyanın en ünlü simgelerini online gezme fırsatı
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Machu Picchu / Peru
Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olan muhteşem İnka antik şehrinin nasıl inşa edildiği hâlâ gizemini koruyor. Dünyanın yedi harikasından biri olan Machu Picchu şehri, deniz seviyesinden 2 bin 430 metre kadar yükseklikte, And Dağları’ndan birinin 2 bin 430 metrelik zirvesinde, araba kullanılmadan koca koca taşlarla kurulmuştur. Machu Picchu sanal tur web sitesinde yapabileceğiniz 360 derecelik görüntü serisi, size bölgenin farklı alanlarını keşfetmenize olanak sağlayacak. Bu sanal tur, aynı zamanda ilginç mimarinin tarihi ve bölgenin meşhur deve türü olan alpakaları hakkında sesli rehberlik hizmeti de sunuyor. Sanal tur linki: youvisit.com/tour/machupicchu
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Keops Piramidi, Kahire / Mısır
Mısır piramitlerinden en büyüğü olan Keops Piramidi, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'nın en eskisi ve çoğunlukla bozulmadan kalan tek yapısı. Sırları tam olarak çözülemeyen Mısır Piramitleri’nden biri olan Keops Piramidi, kumların bittiği yerde çölün ucunda, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce büyük firavun mezarları olarak inşa edilmiş. Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit olarak da bilinen Keops Piramidi’nin firavun Khufu için yaklaşık 20 sene içerisinde inşa edilen bir anıt mezar olduğu düşünülmekte. Bu muhteşem yapıları yakından ve uzaktan gösteren olağanüstü sanal tur, bölgedeki yürüyüş rotalarını da gözler önüne seriyor. Bu turun içerisine, doğudaki Büyük Gize Sfenks Heykeli ile inşa edilen en büyük iki piramit olan Keops Piramidi (147 metre) ve Kefren Piramidi (143 metre) dâhil. Sanal tur Linki: www.google.co.uk/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/
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Tac Mahal / Hindistan
Babil hükümdarı Shah Jahan tarafından eşi Mumtaz Mahal için inşa edilen Tac Mahal, ‘Sonsuz Aşkın Sembolü’ olarak dünya üzerinde yaratılmış en güzel yapılardan biri olarak kabul edilir. 17. yüzyıl beyaz mermer harikası ‘Sarayların Tacı’nın, Hindistan’ın kuzeyindeki Agra şehrinde İslami ve Hint yapı tarzıyla inşa edilmesi yaklaşık 22 yılı almıştır. İnteraktif sanal tur, etrafındaki yolları, hemen önündeki ikonik havuzu, cennet bahçelerini, kırmızı kum taşı gösterişli camii gibi önemli noktaları kapsıyor. Havadan olan 360 derecelik çekimler ise Yamuna Nehrini’nin manzaralına tanıklık ediyor. 360 Derecelik Çekim Turu: airpano.com/360photo/Taj-Mahal-India/
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Petra / Ürdün
Dünyadaki en eski şehirlerden biri olan Petra, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde yer alıyor ve ayrıca Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul edilmiş. 3. yüzyılda inşa edilen özel antik kent, MÖ 9-MS 39 arasında hükümdarlık yapmış olan Kral IV. Aretas zamanında Nebati Araplarının başkenti olmuş.
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Gül rengi binaları ile % 85’i hala kazılıp keşfedilmeyi bekler şekilde yer altında olan Petra kenti, Mumya’nın Dönüşü, Indiana Jones ve Indiana Jones: Son Macera gibi filmlere dekor olmuştur. Petra’nın en ikonik bazı anıtlarını, interaktif bir yürüyüşle sesli anlatan bir rehberlik dâhil olan sanal tur, oldukça keyifli. Siq geçidi olarak anılan mezarlar, tapınak kalıntıları, kocaman bir manastır ve kumtaşı kaya yüzüne oyulmuş ünlü Al Khaznah binası, bu turun başrollerinde oynuyor. Sanal tur linki: google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/#streetview
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Chichen Itza, Yucatan Yarımadası / Meksika
Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda bulunan Maya antik kenti Chichen Itza’da pek çok ilginç ve mimari olarak muhteşem yapı bulunmaktadır. Bir diğer adı Kukulcan Tapınağı olan El Castillo, antik kentin merkezinde, dört tarafından yükselen 365 merdivene sahip. Senede iki kere ekinoksta, kuzey kısmındaki basamakların yanlarında bulunan yılanbaşı anıtlarının şekil değiştirdiği ve kuzeye vuran güneş ışıklarının, bir yılan şeklinin gölgesini ortaya çıkardığı söylenmektedir. Maya kalıntılarını görmek, rahibe manastırı, piramit ve Savaşçıların Tapınağı gibi muhteşem noktaları sanal tur ile keşfedebilirsiniz. 360 derecelik kekim turu: .airpano.com/360photo/Chichen-Itza-Mexico/