Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde bisikletle gezinti keyfi

"Turizm planı çerçevesinde öngörülen çalışmaları Ardahan Valiliği himayelerinde Çıldır Belediyesi, Ardahan İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ortaklığıyla aşamalı olarak hayata geçiriyoruz. Buzda bisiklet yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bisikleti süren kişiler, hayatlarında daha önce hiç yaşamadıkları bir heyecanı tattıklarını söylüyorlar."