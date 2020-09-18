Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti' Halfeti

Kamp alanları oluşturuldu Albayrak, Halfeti'nin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, sonbahar mevsiminin ise ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu anlattı.Dünyada sadece ilçede yetişen karagül bitkisinin sonbaharla ikinci kez açmaya hazırlandığını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:"Eylül, ekim aylarında sosyal mesafeye uyarak, maske takarak gerekli kurallara uyarak karagülün açtığı bu zaman diliminde tüm ziyaretçilerimizi ilçemize bekliyoruz. Özellikle doğaseverler için, karavan olmak üzere çadır kurmak isteyen, kamp yapmak isteyen ziyaretçilerimiz için muhteşem doğasıyla Çekem Mahallesi yolunda, Çekem Mahallesi'nde kamp alanları oluşturduk. Ziyaretçilerimizi bu kamp alanlarında Halfeti'deki bu sakinliği, eşsiz doğayı tüm güzellikleriyle yaşamaya bekliyoruz."