Bir yabancıyla Türkiye’ye tatile gittim

Amerika'da yaşayan gezgin ruhlu Josiah Burton pandemi korkusu nedeniyle birlikte seyahat edecek kimseyi bulamadı. Florida'da yaşayan Therese Rocca da aynı durumdan şikayetçiydi. İkili sosyal medyada tanıştı ve birlikte seyahat etmeye karar verdi. Yeni tanışan çift Türkiye'nin yolunu tuttu. Birlikte öyle şeyler yaşadılar ki...
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Pandemi, uçuş yasakları ve genel koronavirüs kaosuyla geçen bir yılda, denizaşırı macera arayan insanlar için hâlâ bazı seçenekler var. Peki arkadaş grubunuzdaki bu garip zamanlarda seyahat etmeye istekli tek kişi sizseniz ne olur?
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Hem Josiah Burton hem de Therese Rocca'nın başına gelen tam olarak buydu. Kimse onlarla seyahat etmek istemedi. Ve böylece, tamamen yabancı olsalar bile, birlikte tatile gitmeye karar verdiler.
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Amerika'da Iowa eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Burton, CNN Travel'a "Bir arkadaşımla Japonya'ya gitmem gerekiyordu, ancak Japonya artık kapalı" dedi. "Bu yüzden Amerikalılara açık bir ülke arıyordum." Arkadaşım koronavirüs sırasında seyahat etmek istemediğine karar verdi ama ben yine de gitmek istiyordum. Başlangıçta Hırvatistan'a bakıyordum, ancak 72 saat içinde negatif bir Covid testine ihtiyacın vardı. Türkiye'nin böyle bir zorunluluğu yoktu, bu yüzden Orayı seçtim.
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FACEBOOK’A YAZDI
Birlikte gidecek kimsesi olmadığından, yolda para kazanmak ve seyahatler hakkında tavsiyeler veren 40 bin kişinin takip ettiği bir Facebook grubu olan ‘10XTravel'e üye oldu. "Gerçekten yalnız seyahat etmek istemiyordum, bu yüzden Facebook grubuna girerek, buluşmak isteyen biri varsa veya aynı zamanda Türkiye'de kim olacaksa bana haber vermesi için bir mesaj gönderdim. "Denver'dan 36 yaşındaki Rocca mesajı gördü ve hemen yanıt verdi.
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Rocca CNN'e süreci şöyle açıklıyor: "Koronavirüs endişeleri yüzünden arkadaşlarımdan veya ailemden hiçbirinin seyahat etmesini sağlayamadım. Bu yüzden, Josiah'ın gönderisini gördüm ve yorum yaptım. Bana seyahat planını verdi ve tartışmam için bana mesaj atmaktan çekinme dedi. Benim de aklıma yattı. Seyahat tarzımızdan, yapmaktan hoşlandığımız şeylerden bahsettik.” Daha sonra ikili internette kısa bir konuşma yaptıktan sonra, Türkiye'ye rezervasyon yapmaya karar verdi.
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İLK BULUŞMA
Burton, hiç tanışmadığınız biriyle uzaklaşmanın avantajları olduğunu söylüyor. "Arkadaşlarıma benim için bir yabancıyla gitmenin en doğru karar olduğunu söylüyordum, çünkü o kişiye karşı kendinizi mecbur hissetmiyorsunuz. Seyahat boyunca ayrı odalar ayırttık, bu yüzden kendi alanımız vardı. Hem beraber eğlendik hem de kendimizle de kaldık”
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İkili birlikte ilk uluslararası uçuşun tadını çıkardıktan sonra 5 Eylül'de İstanbul'a geldiler ve şehri birlikte keşfettiler. Burton, "İndiğimizde biraz gergindik çünkü hangi sağlık kontrollerini yapmamız gerektiğinden veya nasıl olacağından emin değildik, ama her şey yolundaydı" diyor. "Otele yerleştikten sonra yaptığımız ilk şey, tam olarak nereye gitmek istediğimizi ve her şeyin nerede olduğunu görebilmemiz için bir turist otobüsüne binmek oldu. "İstanbul - Taksim Meydanı, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya gibi hemen hemen her önemli turistik cazibe merkezini gezdik. Hatta Boğaz turu da yaptık. Harikaydı." diyor.
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Yeni arkadaşlar daha sonra, Türkiye'nin en özel bölgelerinden biri olan Kapadokya'ya uçtular. Burada bir mağara otelde konakladılar ve balonla gezmenin tadını çıkardılar. Oradan yamaç paraşütü yaptıkları ve kaplıcaları ziyaret ettikleri Denizli'ye geçtiler.
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YAKLAŞIK 1000 DOLAR HARCADIK
Türkiye tatillerinde büyük fırsatlar elde etmeyi başardılar. Rocca bütçeyle ilgili soruya şöyle yanıt veriyor: "Türk Hava Yolları ile uçtuk ve bir haftadan fazla bir süre otellerde kaldık. Toplamda yaklaşık 1000 dolar harcadık. Buna uçuşlar, otel ve yeme içme harcamaları dahil.
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Rocca, "Gezinin beklentilerimi aştığını söyleyebilirim" diyor. "Mutlaka gerçek bir arkadaşlığa dönüşeceğini düşünmemiştim, ama bence oldu. Biz artık iyi bir arkadaşız. Birbirimize iki saat uçuş uzaklığındayız. Florida'ya uçmak oldukça kolay” Burton da Rocca ile aynı fikirde… "Kesinlikle iyi bir arkadaşlık kurduk. Birlikte daha fazla geziye çıkmaktan da bahsettik. Önümüzdeki Mayıs ayında annemle İspanya'ya bir gezi rezervasyonu yaptım, belki Rocca da bizimle gelir.”