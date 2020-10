Bir yabancıyla Türkiye’ye tatile gittim

İkili birlikte ilk uluslararası uçuşun tadını çıkardıktan sonra 5 Eylül'de İstanbul'a geldiler ve şehri birlikte keşfettiler. Burton, "İndiğimizde biraz gergindik çünkü hangi sağlık kontrollerini yapmamız gerektiğinden veya nasıl olacağından emin değildik, ama her şey yolundaydı" diyor. "Otele yerleştikten sonra yaptığımız ilk şey, tam olarak nereye gitmek istediğimizi ve her şeyin nerede olduğunu görebilmemiz için bir turist otobüsüne binmek oldu. "İstanbul - Taksim Meydanı, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya gibi hemen hemen her önemli turistik cazibe merkezini gezdik. Hatta Boğaz turu da yaptık. Harikaydı." diyor.