97 yıl önce terk edilen 'Hayalet köy' kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

"Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı, kent kışın daha sakin oluyor. Kayaköy üzerinde etkili olan sis ise kışın ilçeye ziyarete gelenlere eşsiz bir manzara sunuyor. Yıllar önce terkedilen kaya evler arasında dolaşan misafirlerimiz, manzarayla birlikte tarihte kısa bir yolculuğa da çıkıyor. Türkiye ve dünya çapında tanınan birçok sanatçının ziyaret ettiği, film ya da klip çektiği ören yerinin tanınırlığının daha da artması için çalışıyoruz. Kayaköy'ün korunması ve tarihi değerimizin gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyoruz."