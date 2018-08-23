Dali’nin şehri Figueres

Müzede Dali’nin empresyonist, fütürist, kübist ve sürreel eserlerinin dışında Antoni Pitxot ve Evarist Valles gibi sanatçıların eserleri de var. Ünlü İspanyol ressam El Greco’nun ‘Aziz Pavlus’ isimli tablosu ve benzeri eserler ise Dali’nin özel koleksiyonu bölümünde müzede sergileniyor. (www.salvador-dali.org) Dali enteresan bir adam, Gala isminde Ukraynalı bir karısı var, kadın biraz despot, kocasıyla ayrı yerde yaşıyor ve sadece izin verdiği zaman kocası ziyaretine gelebiliyor. Söylenenlere göre de Gala genç erkeklere meraklı, karısının sefa anlarında Dali’ye düşen ise çoğu zaman seyirci rolü ama adam gene de karısını seviyor! Bütün resimlerinde ve çalışmalarında ana figür Gala.



Dali aynı zamanda bir pazarlama dâhisi. New York’taki Metropolitan Müzesi’nde sergisi açılacağı zaman almış bir küveti, koymuş müzenin girişine ve başlamış yıkanmaya! Eserlerini yaparken de değişik teknikler uygulamış. Bir seferinde boya kutularına bacaklarını batırdığı kurbağaları tuvallerinin üzerinde zıplatıp, sıradışı çalışmalara imza atmış! Bu arada sanatçının yapmadığı iş yok. Hindistan Hava Yolları için bir reklam hazırlamış, onlar da çok memnun kaldıkları için Dali’ye fil hediye etmişler. Dali de binmiş filine, Figueres sokaklarında dolaşmış. Ahali de ‘Delidir, ne yapsa yeridir’ deyip umursamamış. Deli dâhinin mücevher tasarımları da çok başarılı ve müzede sergileniyor. Dali’nin paraya olan düşkünlüğünü ise bilmeyen yok. Eserlerinin kopyalarını basarken “Hadi biraz para basalım” dermiş. Dali o yüzden sağlığında para kazanıp, lüks içinde yaşayan nadir sanatçılardan.









Bordo rengi müze binasının üzerine Dali, ekmeği simgeleyen şekiller yapıştırmış, bazı insanlar ise bu şekilleri dışkı olarak algılamış. Müzenin önündeki meydanın adı Gala-Salvador Dali Meydanı. Meydanda ünlü Fransız sanatçı Meissonier’in traktör tekerlekleri üzerine oturtulmuş heykelleri ve Newton’a ithaf edilmiş bir heykel bulunuyor. Biletinizi alıp müzenin içine girdiğinizde, bir avlu görüyorsunuz. Avlunun ortasında bir Cadillac var, eserin adı da ‘İçinde Yağmur Yağan Cadillac’. Arabanın yanındaki düğmeye para attığınızda, yağmur dışarıda yağacağına arabanın içinde yağıyor! 1936-39 yılları arasındaki İspanyol İç Savaşı esnasında hasar gören bu tiyatronun sahne kısmında Dali’nin Laberinto Balesi için yaptığı dev bir eser var.



8.8 metre x 13 metre boyutundaki bu tabloda kafatasında çatlaklar, göğsünde yüreğine giden bir kapı olan biri resmedilmiş. Solda ise çok sıra dışı bir çalışma bulunuyor. ‘Çıplak Gala Denize Bakıyor’ isimli bu tabloya uzaktan baktığınızda Gala’nın çıplak vücudu yerine eski ABD Başkanı Abraham Lincoln’ün yüzünü görüp şaşırıyorsunuz. Ünlü sanatçının mezarının da olduğu müzede dolaştıkça şaşkınlığınız iyice artıyor ve Dali’yi takdir ediyorsunuz. ‘Matador’ isimli resme baktığınızda, önce çok sayıda Güzellik Tanrıçası Venüs resmi görüyorsunuz, dikkat ettiğinizde ise ortaya bir boğa güreşçisi çıkıyor. Salvador Dali’nin yemeklerini yediği Hotel Duran’ın salonu sanatçıdan izlerle dolu. (Tel: +34 972 501250, www.hotelduran.com)



Beyrut’un eğlence dolu geceleri Kıbrıs’ta!



Kaya Palazzo Resort&Casino Girne son zamanlarda gördüğüm en güzel otellerden biri, yemeklerini de detaylardaki inceliğini de çok sevdim. Otelin içinde Ortadoğu’nun ünlü gece kulübü Skybar Beirut (0533) 826 62 85) açıldı. Efsane partileri ve şovlarıyla bilinen Skybar Beirut’un yeni gece kulübü Sky Kyrenia, Kıbrıs’ın gece hayatını renklendireceğe benziyor. 400 kişilik Sky Kyrenia, çarşamba, cuma ve cumartesi açık. Türkiye’den ve dünyadan önemli DJ’lerin performanslarıyla da buluşturuyor misafirlerini. Bu bayramda mekânda çalacak isimlerden biri ise DJ David Saboy.



Zaman kol saatine nasıl sığdı?



Vakit bulursanız Topkapı ve Dolmabahçe saraylarının saat bölümlerini gezin, ikisinde de farklı dönemlere ait müthiş koleksiyonlar göreceksiniz. Avrupa’da ilk mekanik saatler, zamanı duyurmak üzere yapılmış. Bu yüzden belirli aralıklarla bir çekiç aracılığıyla ses çıkarır şekilde düzenlenmiş. hristiyanlığın sembollerinden olan çan, saat mekanizmasının parçası haline getirilmiş. İngilizcede saat anlamına gelen ‘clock’ kelimesinin kökeni Latince clocca olarak veriliyor ve anlamı da çan demek. Saatlerde süreyi göstermek için kadranı ilk kullanan Giovanni di Dondi olmuş. 1344’te 24 dilimlik saati yapmış. 1500’lerde Almanya’da ‘zemberek’ adı verilen hareket ettirici mekanizma geliştirilmiş ve bu sayede taşınabilir küçük saatler üretilmeye başlamış.



Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye’de



8 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) için geri sayım başladı. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı olan Rally Turkey, 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla ve çevresinde gerçekleşecek. Şampiyona hem dünyanın en hızlı pilotlarını hem de 50 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayacak. Muğla turizmine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlayacak olan Dünya Ralli Şampiyonası, 150 ülkede izlenirken 700 milyondan fazla TV izleyicisine ulaşacak. 896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek pilotlar tozu dumana katacak. Denize sıfır koşulacak etaplarda izleyiciler yarışları Sarıliman Koyu, Malderesi Koyu ve Bördübet Koyu tarafından tekne ile takip edebilecek. Seyircilerin tüm özel etapları ücretsiz olarak izleyebileceği Rally Turkey’in seyirci noktaları ve bu noktalara ulaşım alternatifleri organizasyonun resmi web sitesi www.rallyturkey.com ’da yer alıyor.