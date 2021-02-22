Çiçek Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çiçek Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Çiçek Adası 267 bin m2 yüzölçümü vardır. Bu ada özel mülk olması ile de dikkat çekmektedir. Çiçek Adası karadan yaklaşık 600 metre uzakta bulunan bir adadır. Adada Aralık ayında çıkmaya başlayan nergisler oldukça ünlüdür. Bu nergislerin koyun gözü cinsi olduğu bilinmektedir.

Çiçek Adası Hakkında Bilgi

Nergis çiçeği sarı ve beyaz renkleri ile göz kamaştırır. Ayvalık'ın da önemli sembollerinden biridir. Çiçek Adasından toplanan nergisler her sene Ayvalık'ta satışa sunulur. Nergislerin toplanmasının ardından 10 ya da 15 gün kadar serin yerde tutulabilmektedir.

Çiçek Adası, Ayvalık'tan yaklaşık 8 kilometre uzakta bulunmaktadır. Bu ada Keremköy'e oldukça yakındır. Adanın sahibi ise iş insanı olan Şerif Hatırlı'dır.

Çiçek Adası Tarihi

Bu ada Ayvalık'ta mübadele dönemi zamanı Midilli Adasında bulunan mülklerine karşılık olarak üç farklı aileye tahsis edilmiştir. Ada yaklaşık 267 bin metre karelik bir yüzölçümüne sahiptir. Adanın sahipleri ise yaklaşık 17 yıldır adada yaşam sürmektedir.

17 yıl önce meydana gelen şiddetli bir hortum sonucunda evlerinin zarar görmesi ile birlikte Çiçek Adasında Rum döneminden kalma bir evde yaşamaktadırlar.

Çiçek Adası Nerede?

Çiçek Adası Gömeç ilçe sınırlarına oldukça yakın bir alanda bulunmaktadır. Ana karaya yaklaşık 230 metre uzaklıkta yer alır. Ada içinde 3 tane bina bulunmaktadır. Ayvalık'tan yaklaşık olarak 12 kilometre uzaklıktadır. Çanakkale-İzmir yoluna ise yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Adanın en yüksek bölgesi ise 22 metre uzunluktadır.

Çiçek Adasına Nasıl Gidilir?

Çiçek adası özel mülkiyet olması sebebi ile buraya seferler düzenlenmemektedir. Tekne ile buraya gitmek mümkündür.

Çiçek Adası Gezilecek Yerler

Çiçek Adasının Angastre olduğu bilinmektedir. Angastre ise çiçek demektir. Adada Aralık ve Mayıs ayında çıkan nergisler muhteşem bir görünüme sahiptir. İnsanlar bu çiçekleri ve doğal güzellikleri görmek için adaya gelebilir.

Bunun dışında ada kıyısından denize girmek de mümkündür. Ada özel mülk olması sebebi ile burada gezilip, görülebilecek pek bir yer bulunmamaktadır.

Çiçek Adası Konaklama Şartları

Çiçek adası özel mülkiyettir. 18 farklı hissedarı bulunmaktadır. Adada yalnızca üç adet konut bulunur ve bu konutlarda ada sahiplerine aittir. Bu sebeple Çiçek adasında konaklamak mümkün değildir.

Çiçek Adası Özellikleri

Adada yetişen nergisler özel olarak dikilmemiştir. Kendiliğinden büyümektedir. Bunun yanında burada yerleşen nergisler yalnızca adaya özgü olan bir türdür. Çiçek adasında zeytin ağaçları ile çam ağaçları da bulunur. Bunun yanında çeşitli meyve ağaçları da bulunmaktadır.

Çiçek adasında yaşayan nergisler koyun gözü olarak bilinen türdür. Bu nergisler yalnızca adanın değil Ayvalık'ın da sembolü konumundadır. Adadan toplanan nergisler her sene Ayvalık'ta satışa sunulmaktadır.

Çiçek Adasında yetişen çiçekler yaklaşık 3 aylık bir sürede büyümektedirler. Adanın güzel bir şekilde kokmasına da sebep olurlar. Sonrasında ise çiçeklerin hasadı yapılarak satışa sunulur. Ada sahiplerinden bazıları burada yaşam sürmektedir. Bunun yanında kendi elektriklerini ve sularını da sağlamaktadır. Burada çeşitli sebzelerin yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Çiçeklerin açtığı dönemde burası ziyaret edilerek güzel fotoğraflar çekmek mümkündür. Bunun yanında oldukça güzel kokan nergisler ile güzel bir gün de geçirebilirsiniz.