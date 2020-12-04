Çark mesireden 'Millet Bahçesi'ne uzanan yolculuk

Bir zamanlar, Türkiye’nin önde gelen ses sanatçıları olan Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’in da içinde sahne aldığı Çark Mesire Alanı’nın görkemi anılarda kaldı. Sakarya şehir hafızasında önemli bir yer konumunda olan Çark Mesire alanı tarihi dokusu yaşatılarak 7’den 70’e herkesin nefes alabileceği adeta bir botanik bahçe haline geliverdi. Şehir merkezinde bulunan ‘Millet Bahçesi’ içerisinde mevsimlere göre çiçekler, sosyal mesafeye göre yapılmış dinlenme alanları ve eski Sakarya Atatürk stadyumuna ait olan açık kale arkası tribünün bir kısmı yer alıyor. Yaklaşık olarak 62 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen bu projede bisikletle gezebilir, scooter ile dolaşabilirsiniz. Gençlerin uğrak dinlenme yeri haline gelen Millet Bahçesinde günün yorgunluğunu ve stresini atabilirsiniz.