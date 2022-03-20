Çanakkale destanının izleri Hisart Canlı Tarih Müzesi’nde

Hisart Canlı Tarih Müzesi, Türk askerinin Çanakkale’de yazdığı kahramanlık destanının nesiller boyu anlaşılabilmesi için koleksiyonundaki eşsiz eserlerle ‘Diriliş’ten Kurtuluş’a’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide unutulmuş kahramanların isimleri de gün yüzüne çıkarılıyor. 18 Mart kahramanı olarak anılan Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa’nın şahsi tabancası ve tüfeğiyle orijinal fotoğrafları ve yağlıboya tablosu da Hisart Canlı Tarih Müzesi’nde sergileniyor.

Heritage İstanbul 11-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, teknoloji fuarı Heritage İstanbul, bu yıl altıncı kez düzenlenecek. 11-13 Mayıs tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılması planlanan fuarda yerli ve yabancı katılımcılar bir araya gelecek. Fuar kapsamında düzenlenecek seminerlerdeyse dünyaca ünlü 200’e yakın arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeci bilgi ve birikimini dinleyicilerle paylaşacak.