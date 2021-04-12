Baksı Konukevi kazandığını bölge için harcayacak

Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı ‘nın geliştirdiği Anatolity Collection Projesi’nin ilk adımı olan Baksı Konukevi, Ramazan Bayramı için rezervasyon almaya başladı. Bütün dünyayı Türk misafirperverliğini yaşamaya davet eden konukevinin ana hedeflerinden biri başta kadın ve gençler olmak üzere bölgede yaşayanlara turizm ve kültüre yönelik birçok alanda eğitim vermek.

Yeni haliyle grupların da ziyaretlerine ev sahipliği yapacak konukevinde, iş ve motivasyon amaçlı toplantılar, eğitim seminerleri, atölye çalışmaları düzenleyen şirket, topluluk, acente ve benzeri organizasyonların tüm ihtiyaçları karşılanabilecek. Özgün Bayburt evinin yerel mimarisini yansıtan, etnografik eşyalarla düzenlenmiş olan konukevi, 52 kişinin konaklamasına imkân sunuyor. konukevi@baksi.org