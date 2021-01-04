1400 yıllık tarihi Hereke Kalesi turizme açılmaya hazırlanıyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke bölgesinde 640’lı yıllarda Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi Hereke Kalesi, gün yüzüne çıkartıldı. Zamana yenik düşerek yıkılan kale Körfez Belediyesi tarafından, Matrakçı Nasuh’un çizimlerinden yararlanarak kale aslına uygun olarak restore edildi.









Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsedilen kale, İzmit Körezi’ne hakim bir tepede yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. İlerleyen aylarda tamamlanacak peyzaj çalışmalarının ardından kalenin turizme açılacağı belirtildi.









"TURİSTLERİN GELİP GÖREBİLECEKLERİ ÇOK GÜZEL BİR TARİHİ MEKAN ELDE ETMİŞ OLACAĞIZ"



Kaledeki çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kalemiz Doğu Roma döneminde yapıldığı söyleniyor. Matrakçı Nasuh’un elle imiş olduğu kompozisyonundan yararlanarak aslına uyun bir şekilde bu kalemizin restorasyonu geçtiğimiz dönem başlamıştı. Bizim dönemizde de kalan kısmı tamamlanarak kentimize bu Tarihi Hereke Kalesi’ni kazandırmış olduk.









Hereke Kalesi toplamda 350 metre sur uzunluğu, 5 metre sur yüksekliği, 9 metre burç yüksekliği ile 4,5 metrekare alan içerisinde çalışmaları tamamlandı. İç kısmındaki peyzajı ile alakalı çalışmamız devam ediyor. Çalışmaların bitmesi ile birlikte ihalesini yaparak yerli ve yabancı turistlerin gelip görebilecekleri çok güzel bir tarihi mekan elde etmiş olacağız” dedi.







