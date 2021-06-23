Ayetel kürsi tevhid inancını vurgular mı?

Ayetel Kürsinin Tevhid inancını nasıl belirttiği ve hangi anlamları ile vurguladığını öğrenmek ve Ayetel Kürsi okurken bu anlamları düşünmenin faziletlerini bilmek mümkündür.

Ayetel Kürsi Tevhid İnancını Vurgular mı?

Ayetel Kürsi mealinden de anlaşıldığı üzere Allahın varlığını ve birliğini ve bunun delillerini açıkça belirten bir ayet olduğu için Kürsi yani yüksek anlamı kendisine verilmiş ayetlerden oluşmaktadır.

Ayetel Kürsinin anlamını ve mealini bilerek ve öğrenerek Tevhid inancını vurguladığını görmek mümkündür.

Tevhid inancı ise İslam dini için en öncelikli özellikleri barındıran ve İmanın şartlarını da kapsayan bir inanç şeklidir.

Tevhid, inanç, düşünce ve eylemde yalnızca bir tek yaratıcının yüce Allah'ın varlığını ve birliğini merkeze almaktır. Buna göre Cenabı Hak zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tektir. Onun eşi ve benzeri ortağı yoktur.

Ayetel Kürsinin ilk başından itibaren Allah'ın varlığı ve birliği belirtilmektedir. Allah'ın yer ve gök arasında her şeyin gerçek sahibi olduğu ve hiç kimsenin ve hiçbir şeyin ona ortak olmadığını Ona rakip ve eş de olamayacağını net bir şekilde belirtilmektedir. Ayetel Kürsi de Allah'ın mutlak ilim ve irade sahibi olduğu ve bütün evrenin sahibinin yöneticisinin ve hakiminin sadece Allah olduğu vurgulanmaktadır. Tüm bu ayetlerin ve meallerin ışığında Ayetel Kürsi insanlara Tevhid inancını vurgulamaktadır.

Kaynak: Diyanet

Ayetel Kursi ve Okunabilecek Diğer Sureler

Yasin Suresi

Ayetel Kürsi Okunuşu

İnşirah Suresi

Felak - Nas