İnşirah Suresi Okunuşu - Elemneşrahleke Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Fazileti (Diyanet Meali)

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İnşirah Suresi mekke döneminde müşrikler tarafından işkence düzeyine kadar uzanan baskılar nedeniyle acı çekmekte olan Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve arkadaşları için inmiş ve sıkıntıdan sonra ferahlığın olacağı vurgulanmıştır. İnşirah suresi konusunda tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Elem neşrah leke sadrek, Ve vada'na 'anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa'na leke zikreke, Feinne me'al'usri yüsren, İnne me'al'usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab.

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI (DİYANET TÜRKÇE MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla, (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

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İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

İnşirah Suresi Konusu

İnşirah Suresi Hz. Muhammed'e ve onun üzerinden tüm Müslümanlara seslenmektedir. Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde geçtiği üzere Allah insanları açlık ve korkuyla sınar. Bununla birlikte bazı kullarına rızkını bolca, bazılarına kısarak verir. İnşirah Suresinin ilk 4. ayeti muhatap olarak Hz. Muhammed'i alır. Onun göğsünün genişletildiği ve üzerindeki ağır yükün kaldırıldığından bahsedilir. Sonraki dört ayette ise zorluklardan, sıkıntılardan sonra mutlaka bir kolaylığın getirileceğinden bahsedilir.

İnşirah Suresi Önemi

Bu sure maddi ve manevi olarak sıkıntı çeken Müslümanlara sabırlı olmalarını öğütlemesi itibariyle son derece önemlidir. Allah kullarını bollukla da yoklukla da sınayabilir. Önemli olan bollukta dünya nimetlerine kanıp Allah'ı unutmamaktır. Yoklukta ise sabırlı olunmalı, Allah'ın merhametinden ve rahmetinden ümit kesilmemelidir.

Surenin ilk kısmında Hz. Muhammed'in kendisine vahyedilen ayetleri insanlara nasıl aktarması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu zorlu görevde nazil olan ayetlerin insanlara aktarımı çeşitli sıkıntılara yol açmıştır. Peygamberimiz sözlü hakaretlere uğramış, tehdit edilmiş ve en nihayetinde Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda bırakılmıştır. Mekkeli müşrikler ve kafirler, Hz. Muhammed'in şair ve mecnun olduğunu iddia ederek dini yalanlamıştır. O dönemde Mekke'nin güçlü isimleri ticari kaygılarından ötürü Allah'ın birliğini reddediyor ve putlara tapıyordu. Kuran-ı Kerim böyle bir ortamda ve atmosferde indiği için Hz. Muhammed üzerinde ağır bir yük hissetti.

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Hicr Suresinin 97. ayetinde ise peygamberimize ''Senin göğsünün daraldığını biliyoruz'' diye seslenilmektedir. Dolayısıyla her ikisi de Mekke döneminde indirilmiş olan Hicr ve İnşirah Sureleri anlam bakımından birbirini tamamlamaktadır.

İnşirah Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

İnşirah Suresi toplam 8 ayetten oluşmaktadır ve Kuran-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir. Tek sayfa olan bu sure, peygamberimizin Kuran'ı tebliğ etmeye yeni başladığı bir dönemde indirilmiştir. Hz. Muhammed Allah'ın tekliğini ve ahiret gününü bildirdiğinde Mekkeliler bundan hoşnut olmadı. Önce peygamberimizin amcası Ebu Talib'in yanına giderek ikaz ettiler. Çünkü Mekke'de yaşayan büyük çoğunluk yeniden dirilmeye ve ahiret gününe inanmıyordu. Bir Kureyş'li ''Senin Allah'ın bu topraktan mı bizi tekrar diriltecek'' diyerek'' peygamberimizin mübarek yüzüne toprak fırlattı.

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Bu eziyetlerin dışında Hz. Muhammed Taif'te taşlanmıştır. Sadece kendisinin değil ilk Müslümanların da büyük zilletlere maruz kaldığı bir dönemde inen İnşirah suresinde peygamberimiz teselli edilir ve kendisine tebliğ görevine devam etmesi gerektiği bildirilir.

İnşirah Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

İnşirah Suresi 596. sayfada olup 30. cüzün içerisinde yer alır.

İnşirah Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Zorluğun yanında mutlaka kolaylık olduğunu belirten İnşirah suresinde bu ifade üst üste iki kere tekrarlanır. Tekrar edilmesindeki maksat, hem Allah'a ve peygambere iman eden insanlara destek olmak hem de kafirlere göz dağı vermektir. Son iki ayette ise peygamberimizin bir işi tamamladıktan sonra hiç boş kalmadan başka bir işe / ibadete yönelmesi gerektiğini söylenir. Tembellik ve yılgınlık İslam'a göre en büyük günahlardan biridir. Müslümanlara sabırlı olmalarının yanında çalışmaları, mücadele etmeleri ve sadece Allah'a yönelmeleri emredilir.

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İnşirah Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu bilgilerde abdestsiz olarak ezberden Kur'an-ı Kerim sure ve ayetlerinin okunmasında bir mahzur bulunmamaktadır. Fakat Kur'an-ı Kerime elle ya da dokunarak abdestsiz okunamaz.

İnşirah Suresi Hikmeti ve Sırları

Kuran-ı Kerim birçok ayette olduğu gibi bu ayetlerde de Hz. Muhammed (S.A.V) ile birlikte Müslümanların tümüne seslenir. O dönemde eziyet gören ve türlü işkencelerden geçirilen müminler, tüm bunlara göğüs germeyi başarmıştır. Bugün yaşayan Müslümanlar da maddi ve manevi zorluklara dayanmak için İnşirah suresini tekrar tekrar okuyabilir.

İnşirah Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

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İnşirah suresi günlük namaz ibadetlerinde okunur. İsteyen kişiler Cuma namazında surenin önce Arapça sonra Türkçe mealini okuyabilir. Manevi sıkıntıları dindirmek ve Allah'ı anmak maksadıyla okunması makbuldür.

İnşirah Suresi Nasıl Ezberlenir?

Çok kısa bir süre olduğu için sesli bir şekilde tekrar edilerek ezberlenebilir.

İnşirah Suresi Ne Anlatıyor?

İnşirah suresi müminlerin sıkıntılara ve eziyetlere karşı sabırlı olmaları gerektiğini anlatıyor. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in (S.A.V) üzerindeki yükün kaldırıldığı ve şanının yüceltildiği de anlatılmaktadır.

İnşirah Suresi Ölülere Okunur mu?

Müslümanlar ölülerine rahmet dilemek için bu sureyi İhlas ve Fatiha sureleri ile birlikte okuyabilir.

İnşirah Suresi Özellikleri

İnşirah gönül ferahlığı ve yürek rahatlığı demektir. İniş sırasına göre on iki suredir. Kurandaki en kısa ve en faziletli surelerden biridir.

İnşirah Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Üzüntü içerisinde olan müminler, İnşirah suresini hem kendilerine hem de yakın çevrelerindekilere şifa olsun diye okuyabilir.

İnşirah Suresi Ne Zaman Okunmalı?

İnşirah suresi namaz kılarken ve günlük ibadetleri yaparken okunabilir. Kişiler sıkıntıya düştüğü zaman da bu sureyi Arapça ve Türkçe okuyarak zorluktan sonra bir kolaylığın olduğunu kendilerine hatırlatabilir.

İnşirah Suresi Tefsiri

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