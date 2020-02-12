Ayetel Kürsi Oku ve Dinle - Ayetel Kürsi Anlamı, Fazileti, Türkçe ve Arapça Okunuşu, Tefsiri (Diyanet Meali)

Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı ile bu duanın faziletinden yararlanmak isteyen vatandaşların araştırdığı husus oluyor. Ayetel Kürsi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu aracılığıyla bu duayı zikretmek isteyen vatandaşlar, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) de Müslümanlara öğütlediği bu duanın feyzini hissetmek istiyor. İşte, namazlardan sonra okunması mendup olan Ayetel Kürsinin okunuşu hakkında bazı bilgiler.

AYETEL KÜRSİ DİNLE

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

AYETEL KÜRSİ DİYANET MEALİ VE ANLAMI

"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah’a sığınarak sürekli Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyete’l-kürsî’yi okumuştur. Resûlullah’ın(s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir.

Namazlardan sonra ‘Ayetü’l-kürsî’yi okumak menduptur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Ayetü’l-kürsî’yi özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okumuş ve müslümanlara okumalarını öğütlemiştir.

Bakara suresinin 255. ayeti, içinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılmaktadır.

“Kürsü”, Allah’ın kudret ve azameti, O’nun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Âyette, Allah Teâlâ kendi zatının çok veciz bir tanımını yapmaktadır. Kitab-ı Mukaddes’te yanlış ve tahrif edilmiş bir biçimde anlatılan Allah, burada nasıl ise öyle tarif edilmektedir. O, yerde, gökte ve ikisi arasında olan her şeyin sahibi ve mâlikidir. Hiç kimse hâkimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yönetiminde O’na ortak değildir. Hiçbir şey O’na rakip ve eş olamaz. O, mutlak ilim ve irade sahibidir. O’na hiçbir varlık güç yetiremez. O, bütün evrenin

sahibi, yöneticisi ve hâkimidir.

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