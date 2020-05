Uyku duası nedir? Uykusuzluk için okunacak dua

Çağımızın müzmin sorunlarından biri de uyku problemidir. Günün stresinden, problemlerden, fazla içilen kafeinli içeceklerden dolayı uyuyamamanız doğaldır. Kafanızda birçok düşünce dolaşırken uykuya dalmakta zorlanıyorsunuz. Birçok kişinin uyku problemi nedeniyle yatağında saatlerce dönüp durduğu, evin içinde dolaştığı aşikârdır. Uyku sorununu çözmek için yapılabilecek şeyler var bunlardan biri de uyku duası okumak. Peki, uyku duası nedir? Uykusuzluk için okunacak dualar...



Uyku Duası



Uykusuzluk çekiyorsanız her gece yatmadan önce okuyacağınız dua, Peygamber Efendimizin okuduğu duadır. Duayı mutlaka Arapça okumanız gerekmiyor. Türkçeye çevrilmiş haliyle ister ezberleyip isterseniz bir kâğıttan okuyarak duanızı edebilirsiniz.

Uyku duasının kısaltılmış hali şöyledir; “ Yüce rabbim nefsimi sana teslim ettim, sana yöneldim. İşlerimi sana emanet ettim ve sana tevekkül ediyorum. Senin merhametine sığınıyor ve aman dileniyorum.”



Bu duayı okursanız ayrıca imanınızı da tazelemiş oluyorsunuz. Duanızın makbul olması için abdestli şekilde yatağınızda dua etmeniz önemlidir.



Uykusuzluk İçin Dua



Uyku problemi çekenlerin en çok okuduğu ve bilinen bir dua vardır. Duanın hem Arapça hem Türkçe okunuşu ve hem de mealini her yerde bulabilirsiniz. İnternette tarayıcınızda arattığınızda karşınıza ilk bu dua çıkacaktır.



Bütün dualarda olduğu için bu duada da Allah’tan umarak ve sadece O’ndan isteyerek dua etmelisiniz. Salih amelle ve ümitvari bir şekilde yatmadan önce okuyabilirsiniz. Yatmadan önce abdest almanız veya abdestinizi tazelemeniz hem imanınızı artıracak hem de duanız makbul olacaktır.



Uyku duasında, Allah’ın “Hay” ve “Kayyum” isimleriyle yardım istiyorsunuz. Allah’ın uykusuzluktan müstesna olduğunu belirtip, gecenizi rahat kılıp, gözlerinizi kapatmasını istiyorsunuz.



Uykusuzluk İçin Kuran’dan Sure Okumak



Uykusuzluğuna çare olacak ve şifa bulacağınız sureler bulunuyor. Sonsuz feyzi bulunan Fatiha süresini veya Kuran’ın kalbi İhlas süresini 7’şer defa okuyabilirsiniz. Uykunuza çare isteyebileceğiniz en faydalı dualardan biri de İnşirah Suresidir. Bu duayı da 3 defa okuyorsunuz.



İstediğiniz sureyi belirli sayıda okuduktan sonra el açıp, dua ediyorsunuz. Fatiha suresinden sonra; “Gündüzü çalışmam, geceyi de dinlenmem için planlayan Allah’ım, senin sonsuz hikmetine ve ilmine müracaat ediyorum. Senden rahatlık ve dinlenme istiyorum. Gözlerimi kapatmamı ve uykuya dalmamı senden niyaz ediyorum. Âmin.” Duasını okuyorsunuz.



İhlas suresinden sonra; “ Geceyi ve gündüzü birbirine çeviren Allah’ım, sonsuz ilmin kullarına rahatlık ve huzur vermeye kadirdir. Sana inanıyorum ve itaat ediyorum. Sana yönelen gönlümün masumiyeti için senden huzurlu bir uyku istiyorum. Âmin.” Şeklinde dua ediyorsunuz.



İnşirah suresinden sonra; “Ey, yürekleri inşirah ve sükunetle dolduran Yüce Rabbim; iman dolu kalbimle, kudretine sığınıyorum. Gönüllerin sonsuz tabibi, habibi ve sultanısın. Her iki alemde de süren saltanatının görkemi, kudretinin şaşaası yüzü suyu hürmetine, gözlerime ve bedenime uykunun sıcaklığını nasip eyle. Amin.” Şeklinde dua ediyorsunuz.



Uykusuzluk İçin Esma-Ül Hüsna Okumak



Her türlü dua ederken Allah’ın güzel isimlerini söyleyerek dua etmenin fazileti yüksektir. Uykusuzluğuna çare olması için dua ederken, Allah’ın şifa isimlerini de söylemeyi unutmayın. Allah’ın “Şafi” ismi kullarına maddi ve manevi şifa vermesidir. Hastalıklarına deva verir.



Allah’ın “Kadiye’l Hacat” ismi de kullarının ihtiyaçlarını gideren ve ihtiyaçlarına yanıt veren demektir. Bu iki isimden istediğinizi 21 defa okumalısınız.



Şafi isminin sonunda şu duayı yapıyorsunuz; “Şafi isminle senden, her iki dünyada da af, huzur ve sağlık istiyorum. Ayıplarımı ört ve korkularımdan emin kıl. Her bir tarafımdan gelecek kötülüklerden, hastalıklardan koru. Âmin.”



Kadiye’l Hacat isminin sonunda şu duayı ediyorsunuz; “İhtiyaç sahiplerinin, gözü, kulağı, dili, dudağı olan Allah’ım; Masumane ve içten sana yöneliyorum ve istiyorum. Senden uykumda tatlı rüyalar göstermeni istiyorum. Âmin.”