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Amenerrasulü Suresi Oku- Amenerrasulü Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı (Diyanet Meali)

#Amenerrasulü#Amenerrasulü Duası#Amenerrasulü Suresi
Amenerrasulü Suresi Oku- Amenerrasulü Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı (Diyanet Meali)

Amenerrasulü duası, Bakara Suresi içerisinde yer almaktadır. Amenerrasulü duası Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı yoğun ilgi görüyor. Surenin bu son iki ayetinin fazileti hakkında birçok sahih hadis rivayet edilmiştir. Peki, Amenerrasulü duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı nasıldır?

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Amenerrasulü, Bakara Suresi içerisinde yer alan bir duadır. Amenerrasulü duasının birçok fazileti bulunmaktadır. İsrailoğulları, Hz. Musa ve ahiret günü, Bakara Suresinin değindiği konulardır. Bakara Suresinde fitne çıkaranlara karşı neler yapılması gerektiği tek tek anlatılır. İşte Amenerrasulü duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı

Amenerrasulü Duası Türkçe Okunuşu

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun. Küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih. La nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina. Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih. Va'fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

Amenerrasulü Duası Arapça Okunuşu

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Amenerrasulü Suresi Oku- Amenerrasulü Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı (Diyanet Meali)

Amenerrasulü Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!

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