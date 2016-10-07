Politik olmaya çalışmalı!

Öğle saatlerine kadar rutinin dışına çıkan hareketler içerisinde olabilir, farklı şeyler yaşayabilir ya da deneyebiliriz. Öğle saatlerinde rahatsız edici konuşmalar yapmamak veya bu tür konuşmalardan kaçmak için diplomatik davranmak zorundayız. Terazi burcuna geçen Merkür önümüzdeki günlerde bu alanda bize destek olacaktır. Daha eşitlikçi ve objektif olabileceğiz, iletişim kurmak daha kolay olacak ve adil tavırlarımız ön plana çıkacak, ama bugün ve devamındaki birkaç gün boyunca, güç mücadeleleri, meydan okumalar, otorite konumundaki kişilerle anlaşmazlıklar ve baskıcı kişiler ön plana çıkabilir.