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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Politik olmaya çalışmalı!

    Politik olmaya çalışmalı!

    Hürriyet Haber
    07.10.2016 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Politik olmakta zorlanmayacağımız ve bu eğilime ihtiyaç olan bir gün.

     Öğle saatlerine kadar rutinin dışına çıkan hareketler içerisinde olabilir, farklı şeyler yaşayabilir ya da deneyebiliriz. Öğle saatlerinde rahatsız edici konuşmalar yapmamak veya bu tür konuşmalardan kaçmak için diplomatik davranmak zorundayız. Terazi burcuna geçen Merkür önümüzdeki günlerde bu alanda bize destek olacaktır. Daha eşitlikçi ve objektif olabileceğiz, iletişim kurmak daha kolay olacak ve adil tavırlarımız ön plana çıkacak, ama bugün ve devamındaki birkaç gün boyunca, güç mücadeleleri, meydan okumalar, otorite konumundaki kişilerle anlaşmazlıklar ve baskıcı kişiler ön plana çıkabilir.

    Etiketler: niobe , astroloji , aslı temel

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