Diş Kaplama Çeşitleri Nelerdir?

Diş kaplamaları hangi durumlarda yaptırılır?

Günümüzde, ağız sağlığı ve estetik görünüm problemleri yaşayan birçok kişinin tercihi diş kaplamaları oluyor.

Dişlerde ortaya çıkan; çatlak, çürük, kırık, sararma ve çarpma sonucunda oluşan tahribat gibi nedenlerle dişlere kaplama yapılması ihtiyacı doğabilmektedir.

Hekim seçimi çok önemli!

Problemin yaşandığı bölge ön dişler ise, yapılacak olan kaplamanın doğal bir görüntü vermesi çok çok önemlidir. Deneyimli ve uzman olmayan kişilerce uygulanan kaplamalarda; renk farklılıkları, diş formlarının doğal dişler ile uyumlu olmaması gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Doğal görünmeyen ve uyumsuz bir görünüm sergileyen dişler kişiyi memnuniyetsizliğe sürüklediği gibi çevresindeki kişiler üzerinde de olumsuz bir etki yaratır. Bu nedenle hastalar kaplama yaptıracakları hekimi iyi araştırmalı ve gerekirse o hekimin daha önceden uygulama yaptığı hastalarla iletişime geçmelidir.

Kaplama çeşitleri nelerdir?

1) Metal destekli porselenler

En ekonomik, en fazla bilinen ve geleneksel olan porselen çeşididir. Metal destekli kaplamalar, isminden de anlaşılabileceği gibi, porselenin altına metal alaşım konularak yapılır. İçerisinde bulunan metal nedeniyle estetik olarak dezavantajlı olsa da, bu kaplama fiyatının ucuz olması ve dayanıklılık sorununun olmaması tercih edilme sebeplerinin başında gelir.

2) Zirkonyum kaplamalar

Zirkonyum doğada bulunan beyaz renkli bir materyaldir. Zirkonyum alt yapılı porselenler estetik olması nedeniyle ön dişlerde rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda çok sağlam olduğundan, arka dişlerde de kullanıma uygundur. Doğal diş gibi görünümünün olması, diş eti kenarında renk değişikliği ve diş eti çekilmesi durumlarını yaratmaması en büyük avantajlarındandır.

Saydığım tüm bu nedenlerden dolayı, hastalar ve diş hekimleri bu kaplama çeşidini çok sık tercih ederler.

3) E- max kaplama

E-max çeşidi yeni nesile en uygun olan kaplama çeşididir. Özellikle ön dişlerde estetik görünüm sağlamak isteyen uzmanlar ve hastalar tercih eder. Bu dişler tamamen seramik kullanılarak yapılır. Seramikten üretilirken içerisine cam partiküller katılarak üretilir. Böylece çok daha doğal ve şeffaf bir görünümü vardır. Bu türde, metal ve zirkonyumda olduğu gibi bir altyapı kullanımına ihtiyaç duyulmaz.

Kaplama türlerinin farkları nelerdir?

Bu üç kaplama türünü değerlendirecek olursak şunları söyleyebilirim.

Yukarıda saydığımız türler, birbirlerinden sadece estetik ve biyolojik açıdan farklılıklar gösterirler. Aslına bakarsanız bunlar arasında, dayanıklılık ve kullanım süresi bakımından hiç fark yoktur. Metal kaplamadan zirkonyuma, zirkonyumdan e max kaplamaya, geçtikçe daha estetik neticeler elde ettiğimizi gördük. Her geçen gün, her alanda olduğu gibi, diş hekimliği alanında da teknolojik gelişmeler yeni ve daha avantajlı ürünleri doğuruyor.

Biz de bu gelişmeleri yakın markajda takip ederek, değerli hastalarımıza konfor ve estetik görünüm sağlayacak uygulamalar yapmaya devam ediyoruz.

Herkese bol kahkahalı ve sağlıklı günler dilerim…