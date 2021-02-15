Ayva ve Beslenme

Ayva çiçeği güzel koku parfüm yapımında kullanılmaktadır. Ayva yaprağı çayı, özellikle öksürüğe iyi gelmektedir. Boğazı yumuşatarak, grip ve nezlenin çabuk iyileşmesini sağlar. Ayva yaprağını 80 derece suda demleyerek hazırlanan çay günde en az defa içilmelidir.

Ayva çekirdeği, boğaz ağrısında, öksürükte, ishalde, mide ve bağırsak hastalıklarında, 1 su bardağı suda 15 dakika kaynatılıp içildiğinde çok etkin olarak yarar sağladığı görülmüştür.

Vitamin ve mineral açısından zengin

Meyvesinde pektin, tanen, şeker, organik asit, A, B ve C vitamini ve mineral tuzlardan bol miktarda bulunmaktadır. Ayvanın kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet kanamalarına oldukça faydalı olduğu belirtilmektedir. Grip ve soğuk algınlığı geçirenler bol bol ayva yemelidir. Ayvanın içindeki pektin sayesinde, dışkıya kıvamlı hale getirdiği bilinmektedir.

Antioksidant etkisi sayesinde, hipertansiyon, kalp, hiperkolesterol, diyabet ve metabolik sendroma karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Özellikle diyabet hastası olan bireylerin ayva tüketiminde miktara dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü 1 orta boy ayvanın kalori içeriği 4 orta boy elmaya eşdeğerdir. Bu sebeple. Ayva tüketiminin bir porsiyonu dörtte bir ayva şeklinde olmalıdır.

Cildi gençleştiriyor

Ayvanın antioksidant etkisi antiaging etki göstererek, cildin gençleşmesini sağlamaktadır. Özellikle ayva çekirdeğinin kollajen yapısı sayesinde oluşan jölemsi kıvam cilde parlaklık katmaktadır. Ayva çekirdeğinin yapılan içeceğin soğutulup cilde sürülmesi, akne tedavisinde Romalılar tarafından kullanılmıştır.

Özellikle laktasyonda olan annelerin, şekersiz ayva kompostosu tüketmesi anne sütünü arttırmaktadır.

Ayva kompostosu tarifi

1 orta boy ayva

4 su bardağı sıcak su

Ayvanın çekirdekleri

1 yemek kaşığı kuru üzüm

2 karanfil

Ayvaların kabuklarını soyup çekirdekleri ile beraber pişiriniz. Daha sonra kaynamaya başlayınca kuru üzüm ve karanfili ekleyin. Ayvalar yumuşayınca altı kapatılıp servis edilebilinir.

Zencefilli ayva reçeli

1 kg ayva

1 kg şeker

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 bardak suyla ayvalar haşlanır, yumuşadıktan sonra şeker ilave edilir, ardından 1 zencefil de ilave edilir. 12 dakika harlı ateşte kaynatılır. İndirmeye yakın yarım limon sıkılır ve 1 taşım kaynatılıp altı kapatılır.

Bu reçel özellikle, diyabet hastalarına önerilmemektedir. Nezle ve soğuk algınlığı geçiren bireylerin 1 tatlı kaşığı her sabah yemesi boğaz ağrılarını hafifletecektir.

Ihlamurlu ayva çayı

1 orta boy ayva

Ihlamur

Karanfil

Tarçın

1 orta boy ayvanın kabuğunu ve çekirdeğini ve ıhlamuru 10 dakika kaynatarak, sıcak çayın içine karanfil ve tarçınla zenginleştirerek içilebilir.

Balgam söktürücü, boğaz ağrısı giderici olan bu çayla, aynı zamanda kalp sağlığını koruyucu, insülin direncini giderici, kolesterol düşürücü bir etkisi olduğunu da söyleyebilirim.