Yıl Biterken ‘Dağ’ Gibi Şarkılar Dinleyiciyi Selamlıyor

Can Bonomo’dan Yeni Tekli: ‘Dağ’

“Ben durdum sen dön dünya. Kederim umman, derdim dağ” bu sözler Can Bonomo’nun yenisi ‘Dağ’dan. Dilinize takılacak türden bir şarkı ve hem klipteki hem şarkıdaki kederi de hissedeceğiz. Can Bonomo’nun Dağ isimli yeni teklisi 26 Kasım Cuma günü itibariyle tüm müzik platformlarında yayında.

Sözü ve müziği Can Bonomo’ya ait olan Dağ’ın düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor. Kliple ilgili Can Saban: ‘’Zaman, mekan, değişim, satır satır yok olmak gibi kavramları çok da abartmadan anlatmaya çalıştık. Caravaggio’dan esinlendiğimiz ışık tasarımını sevgili görüntü yönetmenimiz Murat Tuncel ile uygulamaya çalıştık’’ dedi. Kayıt, mix ve mastering'i The Fatlab'de Ali Rıza Şahenk tarafından yapılan parçanın kapak görseli, Can Bonomo imzası taşıyor.







Mavi’den ‘Umduğum Gibi’

Mavi, zamansız bir aşk mektubu ile karşımızda. 2020'de çıkardığı ‘Karya Kayıtları’ndan sonra, çıktığı yeni yolun ilk meyvesi ‘Umduğum Gibi’yi müzikseverlerle paylaşan Mavi, yeni şarkısını “Amatör ruhunu kaybetmemiş bir yetkinliğin ilk meyvesi” olarak tanımlıyor.

‘Umduğum Gibi’nin altyapısı, müzikal trendlerin hem içinde hem dışında, şarkının sözlerinde aktarıldığı gibi bir rüyayı çağrıştırmak üzere tasarlanıyor. Şarkı, TNK grubunun solisti Caner Karamukluoğlu tarafından, indie-pop, R&B, elektro pop ve neo soul elementlerini modern şekilde bir araya getirilmesiyle düzenleniyor. Mavi ve Caner, daha önce ‘Saz Söz Mavi’ projesinde de bir işbirliği gerçekleştirmişlerdi. Mavi, ‘Umduğum Gibi’nin görsel dünyasını ise fotoğrafçı Begüm Koçum ve klip yönetmeni Çağla Çağlar ile birlikte tasarlıyor.

Ufuk Sağın’dan ‘Incomplete’

Sözü ve müziği Ufuk Sağın’a ait olan ‘Incomplete’ tüm dijital platformlardan dinlenebilir. Ufuk Sağın İngilizce sözlü olarak hazırladığı çalışmasını şöyle yorumluyor: “Biriyle tanıştığınızı düşünün. Zaman geçtikçe ona daha yakın hissetmeye başladığınızı ve farkında bile olmadan ona âşık olduğunuzu. Artık sizin bir parçanız olduğunu. Ve farkına vardığınızda ise, geçmişteki haberi bile olmayan halinizin düşmanınıza dönüştüğünü. Onun yüzünden kendinizden bir parçayı kaybettiğinizi ve o olmadan devam edebileceğiniz hiçbir yol bulamadığınızı. İşte bu o şarkı.”

H4SO’dan ‘Adres’e Teslim Bir Şarkı

H4SO, yeni şarkısı ‘Adres’te kendi şehrinde (Adana) üst üste yaşadığı tribal olayları, bu olaylar karşısındaki suskunluğunu anlatıyor. Beslendiği tek şeyin müzik ve başarı duygusu olduğunu belirten H4SO, ‘Adres’ şarkısını deneysel bir çalışma olarak nitelendiriyor. ‘Adres’ hem drill tarzında hem de deephouse genre’sında bir altyapıdan oluşuyor.