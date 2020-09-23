‘Vuruldum’da Turan Sarıbay’ın Rüzgarıyla Uçuyoruz

Turan Sarıbay’ı bugünlerde yeni şarkısı ‘Vuruldum’la dinliyoruz. Ruh hallerimizi çok iyi analiz edip onlardan kurguladığı hikayelerle bizi etkileyen şarkılara imza atan Turan Sarıbay sorularımı yanıtladı.

Sevgili Turan, severek ve içimiz acıya acıya dinlediğimiz Sertab Erener’in ‘İyileşiyorum’ şarkısını Sezen Aksu ile birlikte yazdın. Aynı zamanda Sezen Aksu'dan Nükhet Duru’ya birçok önemli isme de söz yazan bir isimsin. Bugünlerde de seni yeni şarkın ‘Vuruldum’la severek dinliyoruz. Senin diskografine baktığımda çıkıp şarkı söylemek konusunda bir kararsızlık yaşadığını ya da söz yazarlığının bu durumun önüne geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bir var bir yok gibisin şarkı söylemek konusunda neden böyle oldu açıkçası merak ettim senin gibi yetenekli bir müzisyeni şarkı söylerken neden daha az gördük ve bundan sonrası için bu durum değişecek mi?

Aslında her zaman müziğin içinde kaldım, fakat şarkıcı ve şarkı yazarı olarak ne istediğimi bulmam biraz zaman aldı. Hala da arayışım devam ediyor. Sanatsal olarak kimliğimi oluşturabilmek için müzik sektöründe şarkı yazarlığı, grup solistliği, solist eşlikçiliği gibi çok fazla alanda tecrübe yaşama şansım oldu. Bu tecrübelerden sonra tam olarak ne yapmak istediğime karar verdim. Belki biraz da hayatı doya doya yaşama hevesim ve mükemmeliyetçiliğim bazı süreçleri yavaşlatmış olabilir. Bundan sonra hız kesmeden üretmeye ve paylaşmaya devam etmek istiyorum.

‘Vuruldum’da “Hem limansın hem fırtına / Uçuyorum rüzgârında” diyorsun ya çok da iyi demişsin. Peki sence ne olacak aşkın bizi düşürdüğü bu durumlar. Hem limanımız hem fırtınamız olan bir insanın yaşattığı duygu durumlarıyla nasıl baş edeceğiz derken hemen bir ‘İyileşiyorum’ geliyor yani bir nevi reçeteyi de veriyorsun. Tabi reçete olsa da iyileşmek zaman alıyor. Ama bu duygularla başa çıkmakta neden böyle zorlanıyoruz sence?

Coğrafya olarak biraz acıya ve onun getirdiği tanıdık rahatlık alanına bağımlıyız. Sevdiğimiz çoğu şeyle aşk ve nefret ilişkisi yaşıyoruz. Ya çok yüksek oluyoruz ya da yerlerde. Ben de bu “ya hep ya hiç” durumuna kafayı acayip takmış durumdayım. Ben de çoğu zaman bir şeylerin ortasını bulmakta zorlanan bir insanım. Hayat insanın karşısına öyle birini çıkarıyor ki işin içinden çıkılmıyor. Bence romantik olan da, ya da bizim romantik diye tanımladığımız da bu kördüğüm hali zaten.

Sadece Sertab Erener’in söylediği ‘İyileşiyorum’u dinlediğimiz zaman bile kadın duygu ve dünyasını çok iyi anladığını ve sözlerinde bunu çok iyi ifade ettiğini görüyoruz. Bu yeteneği nasıl kazandın. Zira bir kadının iç dünyasını tüm gelgitleriyle doğru anlayıp onu şarkı sözlerine dökmek pek kolay değil. Senin bu dünyayı çözme konusundaki sırrın nedir?

Beni ben yapan, izlemekten ve okumaktan büyük keyif aldığım hikayelerin hemen hepsinde duygusal olarak gelgit yaşayan kadın karakterler ilgimi çekti. ‘Dövüş Kulübü’ndeki Marla ya da ‘Siyah Kuğu’daki Nina ya da ‘Kürk Mantolu Madonna’daki Maria Puder gibi. Böyle gelgitli karakterleri çok ilgi çekici bulduğum için, ben de böyle karakterler yaratmak istedim. ‘İyileşiyorum’daki kadın da böyle bir karakter. Önce iyileşiyorum diyor, sonra da resimlerini atamıyorum diyor. Dinleyicilere ve sanırım özellikle de kadın dinleyicilere samimi ve çıplak gelen de yine bu arada kalma hali oldu.

Sezen Aksu, Nükhet Duru, Sertab Erener gibi Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerine, söz yazarlarına, müzisyenlerine söz yazıyorsun bu üzerinde farklı bir sorumluluk hissetmene neden oluyor mu? Yoksa isimlerden bağımsız olarak mı sözlerini yazıyorsun?

Saydığınız isimlerle çalıştığım için kendimi çok şanslı görüyorum. Fakat üzerimde fazladan bir ağırlığı olduğunu söyleyemem. Ben şarkı yazmaktan, hikayeler kurgulamaktan zevk alıyorum. Bu, dünyada en çok keyif alarak yaptığım şey. Doğal olarak bazı hikayelerin başrol oyuncusu kadın, bazılarının erkek. Bu da beni yaratıcı açıdan hem özgürleştiriyor hem de daha gerçek hikayeler yazmak için motive ediyor.

Bu pandemi senesini, karantinalı, izolasyonlu günleri sen nasıl geçirdin neler yaptın bu yeni tecrübeler sana neler hissettirdi bir şarkı çıkar mı bugünlerin izini taşıyan?

Pandemi süresince elimden geldiği kadar kendimi sıkmamaya ve evde üretken şekilde vakit geçirmeye çalıştım. Uzun süredir şiir ve kısa hikaye yazıyorum. Onlara daha fazla zaman ayırma şansı buldum. Bu hikayelerle içsel yolculuklara çıkıp gündemden uzaklaşmaya çalıştım çoğunlukla. Her gün belli bir süre yazmak beni zihinsel olarak çok rahatlattı. Ama bunları paylaşır mıyım orasını zaman gösterecek.

Yakında yeni çalışmaların gelecek mi seni daha çok dinleme imkanı bulacak mıyız?

Bu yıl bitmeden bir single ve bir video daha yayınlamayı düşünüyorum. Umarım çok geçmeden görüşürüz. Daha birlikte yaşayacak ve anlatacak çok hikayemiz var.