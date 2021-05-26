Sevgili Aktör, yeni single çalışmanız ‘Sen Beni Sevmedin’ 30 Nisan’da yayınlandı. Şarkıda “Sen beni sevmedin ben seni sevdim” diyorsunuz ya insan bu gerçekle yüzleşince nasıl hisseder? Siz bunun için bir de şarkı yapmışsınız.

Okan: Hayal kırıklığı ile birlikte hem yalnız hem de haksızlığa uğramış hisseder insan. Mevzu geçmişte ve gelecekteki tüm sevgiyle baktığımız insanların kadir kıymet bilmesidir. Geçmişte yaşanmış olan, gerçek bir hikâyeyi anlatmaya çalıştık herkesin gönlüne hitap eden.

Synthpop müzik yapan yeni/genç müzik grupları özellikle son yıllarda birçok yeni çalışmayla dinleyiciyle buluşuyor. Bu soundun/türün yeniden bu kadar sık kullanılmaya başlaması hakkında siz neler söylemek istersiniz? Bir saygı duruşu mu söz konusu?

İsmet: Evet dünya geneli synth ve türevleri soundlar kullanılıyor. Aslına bakarsanız Aktör hep synth pop ve elektronik alt yapıları benimsemiş bir gruptur. Biz zaten bu soundların içerisindeydik hep. İlham almamıza vesile olan eserler ve bu akımın yaratıcılarına karşı muhakkak saygı duruşundayız. Tabi ki sınırlı kalmayacağız hem geliştirip hem de daha yoğun takip edeceğiz. Şunu da eklemek isterim gerek müziğimiz gerek şarkılarımızdaki sözler ve genel kurgu bize hangi sesleri hissettiriyorsa içimizden geldiği gibi kullanmaya da özen göstereceğiz.

En sevdiğiniz dönem 80’ler mi acaba diyerek bir tahminde bulunmak istiyorum doğru mudur? Müzikte en sevdiğiniz dönemler hangileridir, bir de başucu gruplarınız kimlerdir?

Ferit: Muhakkak bahsini ettiğiniz dönemler birçok müzisyeni ya da müziğin türevlerine başlama sebebidir. İlham kaynağımız olan eski kuşaklar hala bizimle. 50'lere dayanır bizim müzik zevklerimiz 80'leri de içine alarak. Okan daha çok jazz, g funk ve punk, afro cuban’dan etkilenir. Anıl bakıldığı zaman pop punk, blues ve elektronik müzikten etkilenir. Ben metal ve türevlerini severim. İsmet alternatif pop ve synth wave soundları sever ama şuna da değinmeden edemeyeceğim çok çapraz birbirine uzak soundlardan müziklerden ve gruplardan hoşlandığımız için müziğe daha derin daha farklı açılardan bakabiliyoruz.

Şarkının mix ve mastering'i Andy Bradfield tarafından Londra'da yapılıyor. Londra müzisyenler tarafından çalışmaları için çok tercih edilen bir şehir. Sizin tercih sebebiniz neydi?

İsmet: Dünyada hem teknik hem de müziğin çok çok ileri seviyede gittiği yerlerden bir tanesidir Londra. Andy ile eskiye dayalı dostluğumuz var. Daha önceki işlerimizde de çalıştık. Hem kendisinden memnunuz hem de iş disiplini bizi mutlu ediyor. Tabi ki ses mühendisliğini çok seviyoruz bu yüzden de çok iyi anlaşıyoruz.

‘Sen Beni Sevmedin’ için lyric video klip yaptınız? Hikayeli ya da bizzat sizlerin yer aldığı bir klip yerine lyric bir video klip yapmanızın özel bir nedeni var mı öyle mi denk geldi?

Ferit: Özellikle klip çekmeyelim demedik tabi ki ama günümüz pandemi şartları altında tüm tedbirlere dikkat etsek de mümkün olmayabiliyor. Biz böyle olmasını istedik ve sevenlerimizle ‘Sen Beni Sevmedin’i lyric video olarak paylaştık.

Aktör’ün aktörleri kimlerdir sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz?

Biz müziğin sahnedeki 'Aktör'leriyiz...

İsmet Tümer: 20 Yıl önce amatör rock grubum ANTIDOTE ile müziğe adım attım. 2015 yılında kendi adımla tekliler yayınlamaya başladım. Aktör grubuna 2018 yılında dostlarım Okan ve Ferit' in çağrısı üzerine dahil oldum ve güzel bir şekilde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorum.

Ferit Keser: Ben de İsmet gibi ANTIDOTE grubunda basgitar çalarak müziğe adım attım. 2013 yılında Modern Müzik Akademisi’nden mezun olduktan sonra birçok grupta yer aldım ve eğitmenlik yaptım. 2016 yılında dostum Okan ile beraber Aktör grubunu kurduk ve o zamandan beri beraber çalıyoruz.

Okan Akkuzu: Çok küçük yaşlarda başladı davul ve müzik ile olan yolculuğum. 19 yaşından beridir profesyonel anlamda aktif davul çalıyorum ve davul eğitmenliği grup koçluğu gibi ilgili olduğum alanlarım da var. Aktör kurucularındanım hayal ettiğim insanlar ile üretmek bir yola çıkmak herkesin enleri vardır benim için de böyle bir en değerde.

Anıl Yazar: Lise yılları müziğe başladım. İlk sahnemi şu anki grup arkadaşım Ferit ile birlikte aldım. İlk yıllarda punk rock daha sonra blues müzikten etkilendim. 2015 yılından beri profesyonel müzisyen olarak sahne alıyorum. 2018 yılında Aktör’e dahil oldum. Çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Sırada, dinleyicinizi hangi çalışmalarınız bekliyor?

Okan: Yeni şarkımız bitmek üzere tüm sevenlerimizle paylaşmak için sabırsızlandığımızı belirtmek isterim. Gerek stüdyoda gerek şarkının ilk oluşma anından itibaren tüm aşamaları bizleri mutlu ettiği gibi bir yandan da heyecanlandırıyor. Aynı zamanda Aktör' ün sektöre ve müzik kariyerine damgasını vuracak bir şarkı geliyor diyebilirim.