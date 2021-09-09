Selen Erkmen ‘Efendilik Bitti’ İle 90’lar Rüzgarı Estiriyor

Sevgili Selen yeni teklin ‘Efendilik Bitti’ kıpır kıpır enerjik bir şarkı. 90’lı yıllarda yazılmış ve bunca zamandır bekleyen ‘Efendilik Bitti’ ile senin buluşman nasıl gerçekleşti?

Aslında ‘Efendilik Bitti’ yıllardır demo olarak duruyor. Sözleri Sezen Aksu, müziği Aydın Karabulut tarafından yazılmış bu şarkı, yaklaşık 7-8 yıl önce bana demo olarak söyletilmişti. Kısmet olmadı ve şarkının tek gitar hali o şekilde yıllardır duruyordu. Tüm yakın arkadaşlarım olmak üzere hepsi arabalarında yıllardır bu şarkıyı dinler, “Neden bunu çıkartmıyorsun yahu?” diye sorup duruyorlardı. Kısmet bu güneymiş! Pandemide çok hızlı bir karar ile prodüktörüm Pınar Çakı’nın harekete geçmesiyle şarkımızın izinlerini aldık. Şarkımı hayata en güzel Erhan Bayrak geçirir dedik ve kliplendirip piyasaya sürdük. Karşınıza da bu güzel eğlenceli şarkıyla çıkmış oldum böylelikle.

90’lı yıllarda yazılmış bir şarkı ‘Efendilik Bitti’ dolayısıyla o dönemin ruhunu taşıyor 90’lar senin için ne ifade ediyor?

Ben tam bir 90’lar çocuğuyum. Bildiğiniz üzere 90’lar gerçekten pop müziğinin en zirvesinin yaşandığı dönemler ve ben o zaman bile küçücük bir çocuk olarak, tüm klipleri takip eder, her çıkan kaseti koşa koşa gidip alır, kartonetleri okuyup isimleri araştırırdım. Seneler sonra piyasaya girip o çocukken isimlerini okuduğum insanlarla çalışmak gerçekten çok büyük bir şükrü hak ediyor!

Şarkının enerjisine uygun ve oyuncu Sarp Levendoğlu tarafından çekilen bir de klibin yayınlandı. Sarp Levendoğlu ile klip çekimi için yollarınız nasıl kesişti? Bir oyuncunun gözüyle klip çekmek senin klipteki performansını nasıl etkiledi?

Bir kere Sarp oyuncu olarak tanınıyor olsa da aslında kendisi yönetmenlik okumuş. Prodüktörüm Pınar Çakı’nın çok yakın arkadaşıdır kendisi yıllardır, biz de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisini arayıp Sezen Aksu imzalı şarkının klibini onun çekmesini istediğimizi söylediğimizde saniye düşünmeden “Tabii ki!” dedi. Zaten halihazırda yıllardır setlerde hem kamera önü hem kamera arkasını deneyimlemiş biri olarak Sarp’ın çok planlı ve işini çok iyi bilen biri olduğunu söyleyebilirim. Ekranda ne görmek istediğini ve onu nasıl ortaya çıkarabileceğini o kadar iyi biliyor ki, işimiz çok hızlı ve keyifli ilerledi.

Sende ‘efendiliğin bittiği’ anlar olur mu?

Olmaz mı? Haha, tabii ki! Olmuyor diyen yalan söylüyordur. Enerjim genelde çok yüksektir, özellikle sahnelerde filmi koparttığım çok oluyor. Çoktan bitmesi gereken bir sahneyi 1 / 1,5 saat uzattığım oluyor. Orkestra arkadaşlarım hadi artık diye diye indiriyorlar beni sahneden.

Bize bugüne dek yaptığın çalışmalardan ve bundan sonra dinleyicileri nasıl çalışmalar beklediğinden söz eder misin?

Ozan Doğulu’nun DGL şirketi ve DMC ortak yapımı 1 albüm 2 teklim vardı. ‘Efendilik Bitti’ 3. single çalışmam oldu. Artık müzik ve yapımlar çok değişti, her şey dijitalleşti. Bu sebeple biz de ‘Not at home Production’ adında bir prodüksiyon şirketi kurduk ve şarkımızı kendi şirketimizden çıkardık. Bundan sonra da bu şekilde ilerleyeceğiz uzun aralıklar vermeden. Yeni şarkımız için görüşmelere başladık bile. Bu keyifli sohbet için teşekkür ederim.