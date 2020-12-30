‘Perdenin Ardındakiler’de Aşkın Mutsuzluk Hali Var

Alternatif pop müziğin güçlü ikilisi Perdenin Ardındakiler, ‘Bu Şehir Bugün Sensiz’ isimli yeni şarkısıyla imkansız bir aşkın öyküsünü şahane bir kliple dinleyiciye sundu. İşte, ‘Perdenin Ardındakiler’le mutsuz aşkları, şehirleri, müziği konuştuk.

Dijital mecralarda Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar arasında yer alıyorsunuz. Ama görünür olmayı pek tercih etmiyor gibisiniz ya da bana öyle geliyor ‘Perdenin Ardındakiler’i biraz daha dinleyiciye görünür hale getirecek misiniz yeni çalışmalarınızla yoksa böyle iyi mi?

Müzik yaparken böyle bir kaygı gütmemeye çalışıyoruz. Yaptığımız müzik bizi olduğumuzdan daha görünür kılarsa ne ala. Ama ne görünür olmak ne de kendimizi gizlemek için herhangi bir çabamız olmadı, olacağını da zannetmiyoruz. Biz yalnızca müziğimizi yapıp, yolumuza bakıyoruz. Gerisini zaman gösterecektir.

Şarkılarınızda aşk ve şehirler kol kola. Şarkılarınızı dinlerken yaşattığı his aşk bitiyor ama şehrin sokakları, kokusu o aşkı o kişiyi hatırlatıyor. Yani o şehir o aşkın içimizden gitmesine bir türlü izin vermiyor. Görüyorum ki şehirler şarkılarınızın ortaya çıkmasında çok etkili. Şu an hangi şehirde yaşıyorsunuz? Sizi en çok etkileyen hayatınızda yer edinen şehir hangisi oldu neden? Ve de aşk ve şehir ikilisini sizin için ne ifade ediyor?

Şehirler, anılarla doludur. Eminim ki herkesin, bir şehre atfettiği, onunla özdeşleştirdiği bir anısı vardır. Zaten şehirleri canlı kılan da bence bu özelliğidir. Kavuşmalar, bozuşmalar, umutlar ve yıkıntılar. Şehirler bunların binlercesine ev sahipliği yapar. Şehir, o şehre ayağı değen herkesin anılarının toplamından çok daha fazla anıya sahiptir. Bu da benim için ‘Aşk ve Şehir’ kavramlarını birbirinden ayrılmaz hale getiriyor. Detayları silinmeye hatta sanrılaşmaya başlamış anılarımın iplerini şehirlere bağlıyorum ki benden kaçıp gitmesinler, kaybolmasınlar. O şehir aklıma her geldiğinde bana anılarımı hatırlatsınlar. Her neyse. Ben Ankara’da yaşıyorum. Direnç ise İzmir’de yaşıyor ancak işlerimiz gereği bolca seyahat etmemiz gerekiyor. Beni en çok etkileyen şehir sorusunu da ufak bir tebessümle boş bırakıyorum.

‘Ankara’yla Bozuşuruz’ şarkınız çok seviliyor. Ankara birçok şarkıda karşımıza çıkıyor. Özellikle de aşk, ayrılık şarkılarında Ankara vazgeçilmez bir şehir. Siz neden ‘Ankara’yla Bozuştunuz’? Ankara sizin için ne ifade ediyor?

Az önce de bahsettiğim gibi, şehirler içindeki yaşanmışlıklar ile anlam kazanıyor. Ankara içinde her zaman örtük bir buhran barındıran, hüzünlü bir şehir benim için. Bende bazı anıları canlandırıyor, dolayısıyla pek çok şarkıda değinmeden edemiyorum. Ancak şehirlere olduğundan fazla anlam yüklemeyi de doğru bulmuyorum. Çünkü anlattığımız şeyler insana özgü şeyler. Ankara’da daha önemli olup, Sivas’ta olmayan olan bir şey yok mesela. Mevzu yalnızca bir şehirdeki insanlar ve o şehirde biriktirdikleri anılarla ilgili.

Şarkılarınızdaki tema biraz Aragon şiirindeki gibi ‘Mutlu Aşk Yoktur’ diyor sanki dinleyiciye. Yok mudur? Yoksa mutlu aşkların hikayeleri şarkı olacak kadar heyecanlı, anlatılmaya değer değil mi?

Aragon’un aynı şiirinden bir alıntıyla cevap vereyim bu soruya: “En küçük şarkı için nice mutsuzluk gerek. Bir ürperişi nice pişmanlıkla ödemek. Nice hıçkırık gerek bir gitar ezgisine.” Mutlu aşk var mıdır bilemem. Ancak mutlu olanı yazmak ilgimi çekmiyor zaten.

‘Bu Şehir Bugün Sensiz’in klibi kısa film tadında siyah beyaz çekilmiş ve o çok sevdiğimiz vampir hikayelerinden. Nasıl çıktı bu fikir. Sever misiniz vampir hikayelerini. Mesela benim favori vampir filmim ‘Interview with the Vampire’. Filmin başrollerinde Tom Cruise, Brad Pitt yer alır sevmeyelim de ne yapalım. Klibinizde olduğu için soruyorum sizin en sevdiğiniz vampir filmi hangisidir?

‘Bu Şehir Bugün Sensiz’in yaylı kayıtları tamamlandığında, şarkının gotik bir havası olduğunu hissetmiştik. Ancak klibe dair bir fikrimiz yoktu henüz. Silvyo da şarkıdan aynı tadı almış olacak ki ilk dinleyişinden sonra siyah beyaz ve fantastik bir şey çekmeyi düşündüğünü söyledi. Fikre bayıldık ve yola koyulduk. En sevdiğim vampir filmi sanırım ‘Bram Stoker’s Dracula’ (1992) ya da ‘Nosferatu: Phantom der Nacht’ (1979) olabilir. Karar vermek zor. Direnç’in ise favorisi ‘Only Lovers Left Alive’ (2013)

Kimler var ‘Perdenin Ardında’? Sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Ve adettendir hep sorarım grup isminin hikayesini sizinkinin hikayesi nedir?

Doruk: Ben Doruk Ereşter, 1999 Muğla doğumluyum. 9-10 yaşlarımdan beri müzikle ilgileniyorum. Grubun vokali ve beste/söz yazarıyım.

Direnç: Ben Direnç Kaçmaz. Kreş yıllarımdan beri (17 yıl olmuş) müzikle iç içeyim. Grubun bestecisi ve prodüktörüyüm.

Doruk: İlk şarkımız ‘Gökyüzü’nü henüz tamamlamıştık. Şarkıyı yayınlamak için sabırsızlanıyorduk ancak henüz bir adımız yoktu. İlk başlarda grup ismi ‘Avize’ olarak düşünülüyordu. İkimiz de isim bulma konusunda berbatız. Şarkı yapıldıktan birkaç gün sonra seyahat ederken okuduğum bir yazının içinde ‘Perdenin Ardındakiler’ sözünü gördüm. Aklımızdaki müzik imgesiyle oldukça örtüşüyordu bu isim. Kendi yapmayı sevdiğimiz müziği, başarı gözetmeksizin yapmaya devam etmek; popüler olabilmek perdenin önüne çıkabilmek uğruna kişiliğimizden ve müziğimizden taviz vermemeyi temsil ediyor bizim için.