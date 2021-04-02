Ozbi’nin ‘O Bi’ Karamel’ Şarkısının Tadına Doyamıyoruz

Ozbi yazısı yazarken şarkıyı söylemeye çalıştım şarkıyı söylemeye çalışırken yine söyleyemediğimi fark edip hemen çıkıyorum bu döngüden. En güzeli Ozbi söylesin ben onu dinlemeye devam edeyim. Bir de ‘Yıldız Tozu’ var onu da o kadar çok dinledim ki cihazın çalma tuşu eskidi. Ozbi’yi çok uzun zamandır severek takip ediyorum. Röportajı da nihayet yaptık. Ozbi severler burada mı bu röportajı çok severek okuyacaksınız.

Sevgili Ozbi, öncelikle seni uzun zamandır takipteyim ve röportaj yaptığımız için de mutluyum. Yeni şarkın ‘Sana Sormam’ 12 Mart’ta dinleyiciyle buluştu. Şarkının ana teması ‘Hayatımıza karışarak istedikleri gibi yön vermeye çalışanlara’ olan isyanın ve onlara ‘kendi işinize bakınız’ demen. Hepimizin hayatında ‘kendi işine bak’ dediklerimiz vardır. Böyle bir şarkı yapan biri olarak sen en çok ne tür insanlara isyan ediyorsun?

İsyan ettiğim insanlar, şeyler uzar gider ama bu şarkı özelinde ön yargılara yaslanmış şişkin egoları ile bize, bana parmak sallayarak hayatıma, hayatlarımıza karışan, hele ki insan olma bilinci yerine herhangi bir ırkın üstünlüğüne inanmış ideolojilerle beni, bizi dizayn etmeye, itaat etmeye zorlayan türde insanlara tahammülsüzlüğümü anlattım diyebiliriz.

Yine ‘Sana Sormam’da geçen “Başka bi’ çağdayken gel yaşamaya çalış bu yüzyılda” diyorsun. Ozbi, kendini bu çağa ait hissetmiyor musun?

Maalesef 21. yüzyıldayız ama yönetenler sistemi geriye doğru işletiyor. Binlerce yıldır öğrenmeye, anlamaya çalışarak gelişen insanlığı köken ve ırk üzerinden tanımlayarak tekleştirmeye ve itaatkar bir varlığa çevirmeye çalışan hiçbir sisteme ait hissetmiyorum.







Şarkının klibinde 8 farklı karaktere bürünerek şarkıya farklı bir bakış getiriyorsun. Klipte oyunculuğun da ön planda. Oyunculukla ilgili de bir eğitimin ve geçmişin var. Neler yaptığından bahseder misin? Bu yönünle de daha çok görecek miyiz seni? Müziği ve oyunculuğu bir arada kullanacağın projeler olur mu?

2012 yılında şans eseri Craft Oyunculuk Atölyesi’ne girdim. Birçok farklı hocadan eğitim aldım. 2 sezon Enkaz isimli oyunda oynadım fakat çok başarılı bir öğrenci olamadım, derdim hep müzikti. Tirad atar gibi nasıl rap yaparım diye uğraştım. sonucunda ‘Asi’ gibi şarkılar çıktı. ‘Ey İstanbul’ klibinde de, Rakılı Live serilerinde de, sonrasında da oyunculuğa dair birçok şey yaptım aslında ama tabi hiçbiri bu kadar belirgin değildi. Craft’ın kurucusu Çağ Çalışkur ile o zamandan bu yana birbirimizi kollar, destekleriz sağ olsun bana çok şey öğretti. En sonunda da beraber ‘Geceyi Anlatmış’ı hikayelendirdik ve ‘Sana Sormam’ klibini tasarladık. Bu klip ile bir şekilde yapabileceklerimi de sınamış olduk hani karakterler üstüne çok çalışmadan direk sette doğaçlama verdiğimiz kararlar ile çıkarttık oyunları benim için çok farklı bir tecrübe oldu. Başka projelerde yapılabileceklerimin sınırı genişlemiş gibi hissediyorum artık diyebilirim. Sağ olsun, Çağ ile hep yeni şeyler öğrenmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.

‘Geceyi Anlatmış’ şarkınla devam edelim. Şarkıda geceyi, duvarları, önyargıları, kalıpları olmayan bir kadına benzetiyorsun. Klipte de iki kadın birlikte gayet keyifli eğlenceli, mutlu bir gece gezmesine çıkıyor. Bu şarkıda geceyi kadın benzetmesi üzerinden anlatırken seni bu şarkıyı yapmaya götüren, en çok motive eden benzerlik neydi?



Gündüz Vassaf’ın Cehenneme Övgü kitabı beni çok etkilemiştir. Totaliter Rejim tanımı yaparken gecenin önyargısızlığından, kalıpları ve duvarlarının olmadığından, ayıpları örttüğünden ve olduğun şey ne ise onu ortaya çıkarttığından bahseder. Benim için de gece daha çok üretim yapıp hislerimi olduğu gibi çıkarttığım anlara, şarkılara, sahnelere neden olan güçlü betimlemeler yaptığım zaman aralığıdır. Kadınların baskıdan, namus kavramının ağırlığından, erkek egemenliğinin dayattıklarından kurtulup özgür hissettiklerindeki güzelliği beni hep cezbetmiştir. Özgür kadın (insan) gerçeğin daha net gözükmesini sağlar. Gece’nin yargısızlığı ve benim için önemi ile kadının özgürlüğü birleşince ortaya ‘Geceyi Anlatmış’ çıktı. Umarım şarkıyı dinlerken, klibi izlerken bir tutam da olsa özgürlüğü hissettirebilmişizdir.

Dünya’m 20:24 maxi single’ın ile kızın Dünya Ela’nın doğumunu kutladın. Dünya’m kızın için yaptığın bir şarkı. Belli ki şarkı üretimine de doğrudan etki eden bir durum baba olman. Ne hissettiriyor baba olmak sana?

Sevmek, sevgiyi hissetmek başka bir anlam kazandı. Anlatması zor bir his benim için şarkıyı yazarken de zorlandım. Yüzeysel kalmamak için çabaladım ama halen biraz yüzeysel kaldığımı hissediyorum. Hani ne diyeceğimi bilemediğin tam olarak tanımlayamadığım ama çok güçlü bir sevgi bağı hissettiğim bir durum babalık. Henüz ben de tam anlayabilmiş değilim.

‘O Bi Karamel’ çok severek dinlediğim ve dinlerken eşlik etmeye çalıştığım bir şarkı. Senin gibi söylemeye çalışıyorum ama tabi olmuyor. Nağmelerin, gırtlağın çok özel rap dışında bambaşka türlerde söylemeyi düşündün mü? Mesela Ozbi bir Sanat Müziği şarkısını nasıl söyler diye çok merak ediyorum. Böyle ters köşe projeler olabilir mi? Diğer müzik türleriyle nasıl bir bağın var?

Ben sana diyeyim, Ozbi Türk Sanat Müziği söyleyemez rezil olur çıkar oradan. Böyle düşünen yakıştıran çok oluyor sağ olsunlar ama ben zaten şarkı söylemekte zorlanıyorum hele Sanat Müziği falan çok zor çok. Ama tabi birçok farklı türde müziği severek dinliyorum. Mesela türkülerle organik ve kültürel bir bağım var beni çok etkilemişlerdir yaptığım işlere yansıyor hepsi. Hani ben biraz estiği gibi, ruhum ve kulağım nasıl doyuma ulaşıyorsa öyle şarkı yaptığım için net bir şekilde şöyle bir projede şunu yaparım veya şunu yapmam diyemiyorum. Ama tabi özel bir proje olursa ne bileyim attım tut sen ‘’şu sanatçının hayatını anlatan sinema filmi için bir audition yapalım mı’’ der iyi bir yönetmen ben de elimden geleni yaparım.

2020’de dijital platformlarda en çok dinlenenlerde rapçilerin olduğunu görüyoruz. Rapçiler birçok farklı türlerde müzik yapan isimlerle ortak çalışmalar da yapıyor. Bence rapçiler bu isimlere de bir ivme kazandırıyor. Ne düşünüyorsun bu yükseliş, ilgi ve sevgi karşısında?

Yıllardır içinde olan ve yayılması için çabalamış, koşturmuş, uğraş vermiş hani tabiri yerindeyse dayak yemiş, dayak atmış bir rapçi olarak mutluluk ve ilham verici geliyor bana.

Bu yıl bizi nasıl şarkılar bekliyor. Şahsen ‘O Bi Karamel’ gibi şarkıları daha çok dinlemek istiyorum. Bize yeni ne var?

Ben de bilmiyorum ya bir albüm yapmak istiyorum ama nasıl şarkılar olacak kestiremiyorum. Bakalım ben de yolda karar vereceğim bazı şeylere.