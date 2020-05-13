Nur Yoldaş Efsanesi ‘İz Bırakanlar Vol.1’ ile Geri Döndü

Herkes gibi ben de kendisinin ‘Sultan-ı Yegah’ yorumuna hayranım hatta Mor ve Ötesi 2018’de ‘Sultan-ı Yegah’ı coverlamıştı. Şimdi de Nur Yoldaş ‘İz Bırakanlar Vol.1’de Mor ve Ötesi’nin ‘Araf’ını yorumladı.

İşte bunlar müzik dünyasında görmek istediğimiz hareketler. Kendisi popüler müziğimizin efsane seslerinden ve ‘İz Bırakanlar’ için seçilen parçalar ile kalbimizin başköşesindeki yerini alıyor.

Bu albümde Nur Yoldaş hepimizin hayatında önemli yeri olan 5 eseri yorumlamış. ‘İz Bırakanlar, Vol.1’de Emre Aydın’ın ‘Hoşça Kal’, Cem Adrian’ın ‘Ben Seni Çok Sevdim’, Mor ve Ötesi’nin bir klasiği ‘Araf’ı, Şebnem Ferah’ın en hit parçalarından ‘Artık Kısa Cümleler Kuruyorum’ ve Özlem Tekin’in kalbimizde özel bir yeri olan şarkısı ‘Aşk Her Şeyi Affeder mi’ yer alıyor.

Her bir şarkıyı özel olarak değerlendireceğim. İlk parça Emre Aydın’ın ‘Hoşça Kal’ı. Emre Aydın’ın yeri bende ayrıdır kendisinin ilk albümü ‘Afili Yalnızlık’ çıktığında onunla yaptığım röportajda Emre Aydın’ın müzik dünyası içinde ne kadar kalıcı olabileceğini anlamıştım. Gerçi ‘Hoşça Kal’ ‘Afili Yalnızlık’tan değil ‘Kağıt Evler’ albümünden bir şarkı. Şimdi bu şarkı Nur Yoldaş’ın etkili yorumuyla bizlerde şimdiden iz bıraktı bile.

Cem Adrian’ın ‘Ben Seni Çok Sevdim’ aynı zamanda albümdeki şarkılar arasında klip çekilen ilk şarkı. Bu şarkıyı en derinlerimizde saklıyorduk. Nur Yoldaş bize kendi yorumunu hediye ettiği için çok şanslıyız.

Mor ve Ötesi’nin ‘Araf’ı bir diğer yeniden yorumlanan şarkı. 2018’de Mor ve Ötesi’nden ‘Sultan-ı Yegah’ coverını dinlediğime ne kadar mutlu olduysam Nur Yoldaş’tan da ‘Araf’ yeniden yorumunu dinlemek o kadar keyif verdi.

Şebnem Ferah’ın ‘Artık Kısa Cümleler Kuruyorum’ benim albümdeki favorim. Şebnem Ferah’tan dinlediğiniz bir şarkıyı başka birinden dinleyip sevmek her zaman mümkün değil. Ama Nur Yoldaş mükemmel yorumuyla bu şarkıya bambaşka bir ruh kazandırmış.

‘İz Bırakanlar’da bir diğer iz bırakan eser Özlem Tekin’in ‘Aşk Her Şeyi Affeder mi’ şarkısı. Albümün en tatlı sürprizi. 90’lara damga vurmuş bu şarkıyı Nur Yoldaş yorumuyla dinlemelere doyamayacaksınız.

Şebnem Ferah ve Özlem Tekin’in şarkılarını albümde art arda dinleyince ayrı bir hoşuma gitti. Zira Şebnem Ferah ve Özlem Tekin fanlarının yıllardır tatlı bir rekabetleri vardır kendi aralarında. Nur Yoldaş bu iki şahane kadının şahane şarkılarını ‘İz Bırakanlar Vol.1’de yorumlayarak müziğin gücünü bize bir kez daha hatırlattı.

Nur Yoldaş ‘İz Bırakanlar Vol.1’ ile bu değerli çalışmayı bizlerle buluşturdu ve Vol.1 denmesinden bu projenin devamının da olacağını anlıyoruz. Vol.2’deki şarkıları şimdiden merak etmeye başladım.