Ne Dinlesem?

Şapkalılar’dan ‘Pasuhgüzar’

Nev-i şahsına münhasır bir grup olan Şapkalılar ‘Pasuhgüzar’ı nisan ayının başında müzik severlerle buluşturdu. Şapkalılar, 25 Kasım 2018’de M.Kazım Şavklıyıldız ve Can Tanrıseven tarafından kuruldu. Grup, 14 Kasım 2020’de yayınladığı, Türkiye’nin ilk akustik vegan albümü olan ‘Hayvanlar Alemi’ni yaparak, sıradan sihirbazlara bir tepki olarak şapkadan bütün hayvanları çıkarttı. “Kafamıza Şapkadan başka bir şey takmıyoruz desek yalan olur belki ama herkesin şapkadan başka bir şey takmaması için bir çaba içerisindeyiz” diyen Şapkalılar, çalışmalarını merakla beklediklerimden oldu.

Gaddar’dan ‘Kalabalık Dağıldığında’

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Türkiye’nin metal müzik hafızası Çağlan Tekil, Gaddar tarafından ‘Kalabalık Dağıldığında’ şarkısıyla anılıyor. Vokal/gitarda Övünç Dan, davulda Kerem Sedef, bas gitarda Gürkan Bozacı ve gitarda Can Çalışkan’dan oluşan ‘Türkçe sözlü keyfi metal grubu’ Gaddar, Çağlan Tekil anısına enstrümantal bir şarkı yayınladı. Grup üyeleri, “Çağlan Tekil’i, aramızdan ayrılışının birinci senesinde enstrümantal bir şarkıyla anmak istedik” diyor.

Oğulçet’ten ‘Rüzgar’lı Şarkı

‘Rüzgar’ Oğulçet ve Defin imzasıyla dinleyiciyle buluştu. Şarkılarında yaşamından yola çıkarak kendi öyküsünü anlatan Oğulçet “Bunu bazen sadece kendim anlıyor olabilirim” dese de dinleyicisiyle derin bir bağ kuruyor. Oğulçet’in son şarkılarından olan ‘Rüzgar’ın müziği dark bir ambiansa sahip olmasına rağmen sözleri bununla tam zıt olarak umut aşılıyor. “Kendinden kaçsan umuttan kaçma” diyor sözlerinde. Bazen ortak çalışmalarla bazen de tek başına çıkardığı şarkılarla dinleyenleriyle sık sık şarkılarını paylaşan Oğulçet’in bugüne kadar tümü dijital platformlarda yayınlanmış olan 38 adet single’ı ve 2 adet albümü bulanmakta.

Balıklar’dan ‘Uzaktın’

Balıklar, 9 Nisan tarihinde çıkardıkları yeni şarkıları ‘Uzaktın’ ile dinleyicisiyle yeniden buluştu. Yeni şarkının dumanı tüterken ben hala sene başında yayınladıkları ‘Yüksekten’ şarkısını da severek dinlemeye devam ediyorum. Geçen yıl, ilk EP’leri ‘Tam Ortasına’ ile Türkçe Rock piyasasına giriş yapan Balıklar, yine geçen sene çıkarttıkları ilk teklileri olan ‘Ambulans’ ile dikkat çekiyorlar.

Nabıcaz’dan ‘Pimi Kayıp’

Nabıcaz, ‘Bataklıklara Balıklama’, ‘Yaklaşma’ ve ‘Keyfini Çıkar’ isimli üç yeni şarkıdan oluşan ikinci EP’leri ‘Pimi Kayıp’ı 3 Nisan 2021 tarihinde yayınladı. Doğaç Yıldız (gitar/vokal) ve Alp Kepçeoğlu (gitar) tarafından 2020 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da kurulan Nabıcaz, mayıs ayında çıkardıkları ‘Olmaz Mı?’ adlı ilk teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu. İkinci teklilerini çıkartmalarının ardından, gruba Cem Şimşek (bas gitar) ve Tümerkan Aldanmaz (davul) dahil oldu. 2020 yılının sonuna yaklaşırken grup ‘Sorun Var’ aldı üçüncü teklisini, 2021’in başında ise ilk EP’leri olan ‘Salonda’yı çıkardı.