Koray Candemir’le Bütün ‘İhtimaller’i Konuştuk

‘İhtimaller’ şarkısı vesilesi ile çok sevdiğimiz Koray Candemir’le aşağıdaki şahane röportajı yaptık. Verdiği sıcak ve içten yanıtlarla bir kez daha onu neden çok sevdiğimizi anlayacağız. Aradan çekiliyor ve sizleri Koray Candemir’le baş başa bırakıyorum.

Sevgili Koray Candemir seni yine hit olacak, klasikler arasına girecek yepyeni bir şarkı olan ‘İhtimaller’le dinlemekten çok mutluyuz. Ben ‘İhtimaller’in hikayesini merak ediyorum. Yani bu şarkının aklına ilk düştüğü andan şu an bizim dinlediğimiz sürece kadar ortaya çıkma aşamalarını anlatır mısın? Biz dinleyiciler bu hikayeyi şöyle bir duyguyla okuyacağız: Hani anneler doğum hikayelerimizi anlatır ya ‘sabaha karşıydı kar yağıyordu…’ Biz de hiçbir detayını kaçırmadan dinleriz. İşte böyle bir ilgi ve sevgiyle merak ediyor ve bilmek istiyoruz ‘İhtimaller’in doğuşunu da.

Öncelikle güzel cümleleriniz için teşekkür ederim. Can Baydar uzun süredir bana ‘Sana şarkı yazmak istiyorum.’ diyordu. Bir akşam aradı ve sözleri yazdığını, bestede bir noktaya geldiğini ama beni yanında istediğini söyledi. Hemen atladım gittim, beraber besteyi bitirdik. Son haline gelmesi yaklaşık iki sene sürdü. Başından itibaren şarkının içimize sinmiş olması işimizi kolaylaştırdı.

‘İhtimaller’de adeta bir efsaneler takımı kurmuşsunuz bütün bu isimleri aynı ekipte bir araya getirmek ortaya çıkan sonucu da bir üst seviyeye taşıyor. Bize bu konuda neler söylemek istersin?

Talihli olduğumu kabul ediyorum. Güzel insanlar biriktirmişim, burada övgüler işlerinin erbabı arkadaşlarıma; Cem Şahin, Cemre Kabaş, Can Baydar, Serkan Çeliköz, Burak Gürpınar, Tarkan Gözübüyük, Evren Göknar.

Klip pandemi öncesi çekilmiş bu konuda kendini şanslı hissediyor musun çünkü bir vakittir izole yaşıyoruz ve bundan sonrası için de kontrollü bir sosyalleşme söz konusu. Şu durumda anladığım kadarıyla klip en az 3-4 ay önce çekilmiş. Yayınlanması için neden bu kadar süre beklediniz?

Yönetmenliğini Doğan Tanyer’in yaptığı videomuzu geçen sene aralık ayının ortalarında Dasdas’ta çektik. Mart ayında yayınlamayı planlıyorduk pandemi başladı. İki ay ertelemiş olduk ama sağlık hepsinden önemli.

İzolasyon konusuna girmişken sen bu süreci nasıl geçirdin neler hissettin tüm bu yaşadıklarımız hakkında?

Dünya yeni bir döneme girdi. Eşitlik ve insan haklarının ön plana çıktığını, eski düzenin direnmeye çalıştığını görüyorum ama sürecin başlarındayız, vakit geçtikçe daha yerinde yorumlar getirebiliriz.

Müzik yaparken kendini en rahat hissettiğin konum hangisi oldu grup içinde müzik yapmak mı, tek başına ilerlemek mi, proje bazlı özel çalışmalar mı?

Hepsinin tadı başka, şarkı yazmayı ve müzik üretmeyi seviyorum.

90’ların ortası itibariyle hayatımıza girdin. Şu an 2020’lere geldik. Geçen bu zaman boyunca sende neler değişti, yaşamdaki ve müzik sektöründeki değişimler sana yansıdı mı yansıdıysa nasıl oldu bu yansımalar?

O kadar çok şey değişti ki hakkında kitap yazılır hatta kesin yazılmıştır. Kısaca internetin hayatımıza girmesi bütün dinamikleri değiştirdi. Teknoloji hayatı hızlandırdı, tüketim arttı, konsantrasyon azaldı. Bireysellik, teşhircilik, nüfus yoğunluğu dijital dünyayla birleşince ortaya herkesin içebildiği ama bence tadı eksik olan bir çorba çıktı. Zaman içinde ben de daha seçici oldum galiba. Beni besleyen taraflarıyla ilgilenmeye çalışıyorum.

‘Zamanın ruhu’ diye bir kavram var bundan hepimiz az çok etkileniyoruz sen bu kavramın müziğine nüfuz ettiğini düşünüyor musun yoksa yaptığın müziği bu kavramdan uzak tutmak gibi bir gayretin oluyor mu?

Bence etkilenmek, esinlenmek üretimin ana damarlarından biri. Sevdiğim müzikler ve köklerimin yanına koyuyorum bu söylediğinizi.

Biraz müzik dışı bir soru gibi gelebilir ama seninle röportaj yapacağımı söylediğimde erkekler biraz da sitemkar bir şekilde “hala niye o kadar yakışıklı” dediler. Hayatımıza girdiğin 90’lar ortasından bugüne kadar şu bir gerçek ki ‘erkek arkadaşlar’ bu işten biraz muzdarip, onlara bir özür borçlu olduğunu düşünüyor musun? (gülücük)

Hemen cevaplıyorum, ‘elimde değil’ (gülücük)

‘Yıldızların Altında’ coverı efsaneler arasına girdi. Yakın gelecekte acaba bir cover çalışma dinleme şansımız olur mu?

‘Yarım Kalan’ albümümde ‘Keklik İdim Vurdular’ı yapmıştık. Yeni albümde düşünmüyorum ama her zaman olabilir.

Kargo’yla ilgi çok soru alıyor musun ben sormadan sen anlatmak ister misin? O konudaki ‘İhtimaller’ nedir?

Şu an aklım yeni şarkılarımda.

Son olarak ‘İhtimaller’i başka yeni şarkılar takip edecek mi?

Paylaştığımız ilk şarkıydı. Bu sene sonuna albümü yetiştirmeye çalışıyoruz.