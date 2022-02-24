Kolpa ve Erci E ‘Sırtımdan Vurdun’ Şarkısında En Derin Yaralarımıza Dokunuyor

Sevgili Kolpa ve Erci-E bir araya geldiğiniz Sırtımdan Vurdun şarkısı klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yayında. Pop rock ve rap’in buluştuğu bu ortak çalışma için yan yana gelme hikayenizi öğrenebilir miyiz? Hani derler ya ilk ne zaman düşündün beni, bana adım atmaya nasıl karar verdin diye (Madem şarkımız ilişkilerle ilgili bir şarkı, ilişkilerden referans alarak soruyu açayım)

Barış: Şarkının nakarat demosunu Amsterdam'da yolda yürürken kaydetmiştim telefonuma. Daha sonra dinledikçe bu şarkının bir rap feat. olmasını çok istedim. Yıllardır hayranı olduğum Erci'yi menajerimiz Bora tanıyordu ve onun aracılığıyla ulaştım. Şarkıyı inanılmaz bir yere taşıdı ve yazdığı harika söz ve melodilerle şarkıyı başka bir noktaya getirdi. Bu yüzden harika bir şarkı çıktı ortaya.

Erci E: Kolpa ile tanışmam Kolpa Grubu’nun basçısı Bora ile başladı. Kendisinin müzik yazarlığı yönü olduğu için temasa geçtik konuştuk tanıştık. Bu tanışmadan 1 sene gibi uzun zaman sonra kendisi bana bir şarkı teklifiyle geldi. Kolpa ile beraber bir şarkı yapmayı düşünme süresi 2 saniye sürmemiştir ve evet dedim. Zaten Bora ile iyi bir sohbetimiz vardı ama daha önemlisi Kolpa'nın uzun müzik geçmişinden haberim vardı. Sevdiğim bir gruptu çünkü duygusal ama gerçekçi geliyordu yaptıkları şarkılar. Bana hep rock müziği olmasına rağmen benim alanımdan uzak olsa da müzikte ruh ve samimiyettir önemli olan. Kolpa bana hiçbir zaman yapay gelmemişti. Kolpa ile şarkı yapmam benim için heyecan ve gurur verici bir fikirdi.





Sırtımdan Vurdun’da ağır bir durum var. Bu şarkı hayat bulurken sizlere nasıl duygular yaşattı?

Barış: Şarkı ilk andan itibaren insanı direkt yaşamış olduğu ilişkilere ve duygulara götürüyor. Şarkıyı kaydederken ve aranjesini yaparken tam olarak sözlerdeki duygunun dinleyiciye geçmesini istedik ve bu duyguları hayatının herhangi bir anında yaşayan herkes için umarım hislerine tercüman olan bir şarkı ortaya çıkmıştır.

Erci E: Her insan bir şekil hayatında yaşamıştır ihaneti, oyuna gelmeyi ya da yalana uğraması kaçınılmaz. Bu yalanın farkına varma anı çok acıdır ufak bir travma gibi. Dünyada var olan duygulardan biri. Şarkının altyapısı bana gelince konusu ve nakaratı belliydi ben sözlerimle uyum sağladım konuya. Zor gelmedi, dediğim gibi herkes bir şekil yaşıyor bu hisleri. Tabi burada önemli olan başkalarını yalanla suçlamak, ya da yalanını deşifre etmek bir olay ama sonuçta herkes kendisine sormalı, karşıdan net olarak beklediğin güveni, dürüstlüğü sen veriyor musun? Oradan başlamak lazım.

Kolpa ve Erci E ortaklığı dinleyicileriniz tarafından nasıl tepkiler aldı?

Barış: Tam anlamıyla harika diyebilirim. Bir tane kötü bir eleştiri almadık çünkü aradaki organik bağ ortada. Bizi sevenler Kolpa'yı ve Erci'yi ayrı ayrı çok özlemişlerdi. Böyle bir birliktelik olunca da herkes için extra sevindirici bir durum oldu.

Erci E: Benim tanıdıklarım bu habere çok sevindi. Çevremde fark ettiğim olay herkes Kolpa’yı biliyor tanıyor ve daha önemlisi sevdiklerini anladım. Müzik tarzı olarak baya farklı bir yerde durduğumuzu söylediler ama şarkı çıkınca uyumu Kolpa'ya, Erci E’nin arasındaki doğal akışını çok beğendiler. Rap olması rock olması gibi sorular yok oldu ortadan sadece güzel bir şarkı çıktı.

Sırtımdan Vurdun, pandemi döneminde ortaya çıkan evde kaydedilen bir şarkı ve hatta şarkının klibini de bir araya gelmeden İstanbul ve Berlin’de ayrı ayrı çekiyorsunuz. Pandemin bu şartları müzisyen olarak sizlere nasıl bakış açıları kazandırdı, müziğinize ve yaşantınıza kalıcı etkileri oldu mu? Nasıl geçti/geçiyor bu süreç sizin için?

Barış: Pandemi bence herkes için bir içe dönüş dönemi yaşattı. Herkes hayatını sorgular oldu. Tabi ben de bu dönemi yaşayıp müziğime de yansıtmak istedim. Ve çok daha olgun, hayata daha farklı bakan bir döneme girdim müzik anlamında da. Ve artık dünyanın herhangi bir yerindeki dostunuzla ya da bir müzisyenle çok organik bir şekilde internet üzerinden çalışma fırsatı olabileceğini öğretti bize.

Erci E: Ben ömür boyu bu kadar uzun zaman Türkiye’den uzak kalmamıştım; bu beni çok gerdi corona döneminde. Seyahate çıkmamayı tercih ettim uzun bir zaman. Şartlar nasıl olursa olsun müzik yapmak isteyen insan yolunu bulur ve ayrı yerlerde olmamıza rağmen mümkün olduğu kadar teknolojiyi, telefonu kullanarak o yakınlığı yaşatmaya çalıştık. Barış ile sound, miks, kayıt konusunda uzun telefonlaşmalarımız oldu. Almanca’da bir deyim var “Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ tercümesi, “nerede bir istek/hedef/hırs varsa orada bir yol da vardır“ diyerek şarkıda da videosunda da ayrı yerlerde olmamızı hissettirmemeye çalıştık.

Farklı müzik türlerinin ortaklığı birçok sanatçının çalışmalarında karşımıza çıkıyor. Bu tip ortak çalışmalara genel olarak sıcak bakar mısınız yoksa birbiriniz için istisna mısınız?

Barış: Ben aşırı açığımdır bu tarz birlikteliklere ama tabi ki bazı parametreler var bu birliktelik seçim aşamasında. Yarın bir gün bizle çok alakasız görünen bir düet olursa kimse şaşırmasın.

Erci E: Ben her zaman açık bakarım kendi tarzını aşmaya zorlayan ortak projelere. Bir kere uyum sağlama amacın belki kendinde de beklemediğin yeni vokal ve müzik tarzlarını ortaya koymaya, gelişmeye bir neden oluyor. Müzik benim için yaşamın aynası gibi o kadar da önemli. Başka ülkelere gidince yabancı insanlar ve lisanlarla karşılaşınca insanın bilimi, ufku nasıl genişliyorsa müzikte bende aynı etkiyi yapıyor. İnsanlar zannettiklerinden daha hassas varlıklar sanat, kitap veya dünyayı gezmek hiç ummadığı şekilde insanı daha zengin zihinli geniş gönüllü bir insan yapar.

Şarkıdan yola çıkarsak bir ilişkideki en önemli duygu güven midir? Neden?

Barış: Bence en önemli duyguların başında geliyor güven. İnsanın sırtından vurulduktan sonra toparlanması ve psikolojisini tekrar toplayıp yeni bir ilişkiye başlaması çok ciddi zaman alabiliyor. Bir anlamda bir insanı en çok üzen şeylerden biri en sevdiği tarafından sırtından vurulmasıdır. Biz de bu tarz bir ilişkinin sonucundaki sitem, üzgünlük ve hayal kırıklığı yaşayan bir insanın duygularını ve serzenişini anlatmaya çalıştık.

Erci E: Bence güven bir ilişkinin ana hattıdır diyebiliriz. Bana göre öyle. Her türlü ilişkide öyle, iş ortağın da olabilir, eski dostun da ya da aşk ilişkisi yaşadığın kadın. Güven gerçek ve derin bir şekilde yoksa iletişim de tam olmuyor. Nedenini anlamasan bile bir şekil o kişiyle konuşmak istediğin sarf ettiğin sözlerin boşa konuşuyormuş gibi geliyor insana. Dediğim gibi insanlar hassas telepati yoluyla bile kendileri anlamasa da güvensiz durumu hissedebiliyor ve direkt o ilişki verimsiz bir zaman kaybına dönüşüyor. Sonuçta şunu bilmek lazım kimse yalancılıkla oyunlarla bir yere varamaz. Bir dönem tutuyormuş gibi olur ama aslında başka canlılara yaptığın yanlışlar birebir sana geri geliyor. Hayat tecrübem bana bunu gösterdi.

Ortak çalışmalar devam edecek mi?

Barış: Erci de istedikten sonra biz her zaman varız.

Erci E: Ben seve seve Kolpa ile tekrar şarkı yapmak isterim. Birincisi bu şarkı ortak çalışınca neler olabileceğini gösterdi öte yandan dostluklar da oluştu. Ben isterim birlikte çalışmayı.

Kolpa ve Erci E’yi kendi alanlarında yeni çalışmalar içinde midir? Dinleyiciniz sizleri yeni çalışmalarda dinleyecek mi yakın gelecekte?

Barış: Kolpa severler eski şarkılara (YST,NÖU..gibi) geri dünüş görecekler. Çalışmalarımız bundan sonra da bomba gibi devam edecek projeler yolda.

Erci E: Bu aralar uzun zamandır olmadığı kadar yayınlanan düet şarkım var. Kendi single çalışmalarım da. Bazıları yeni çıktı ve bazıları yakında çıkacak. Mart ayının sonunda ufak bir turne için Türkiye’ye geleceğim.