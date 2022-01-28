Hislere Tercüman Şarkılar

Mehmet Erdem’den Yeni Albüm Geliyor

Mehmet Erdem’in dört yıl aradan sonra yayınlanacak olan yeni albümünü müjdeleyen ilk teklisi Sevemedim Kara Gözlüm Sony Music etiketiyle yayınlandı. Mehmet Erdem’in merakla beklenen yeni albümü Bir Şarkı Vardı Ya’nın ilk teklisi olan Sevemedim Kara Gözlüm şarkısının sözü Abdullah Nail Bayşu’ya, bestesi Orhan Gencebay’a düzenlemesi ise Alper Atakan’a ait. Bugüne dek birçok sanatçının seslendirdiği, Sevemedim Kara Gözlüm, Mehmet Erdem yorumuyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şubat ayında yayınlanacak olan albümün ilk teklisinin video klibi ise yönetmen Emrah Özbilen imzası taşıyor. Mutlu bir çiftin yediden yetmişe farklı dönemlerinden kesitler sunulan klipte; Mehmet Erdem de performansı ve samimi görüntüleriyle sevenleriyle buluşuyor.

Ceren Gündoğdu Gözyaşı Kadehleri’yle Yine Hislere Tercüman Oluyor

Ceren Gündoğdu yeni şarkısı Gözyaşı Kadehleri’ni video klibiyle birlikte 21 Ocak Cuma günü yayınladı. Tam da hislerimize tercüman olmuş diyoruz Ceren Gündoğdu şarkılarını dinlerken. “Bi’ tek sorum var, doğruyu söyle, özledin mi hiç beni” diyor Ceren yeni şarkısı Gözyaşı Kadehleri’nde. Şimdi doğruyu söyleyin bu sözler tam kalbe isabet etmiyor mu? Ceren Gündoğdu, yeni şarkısında kalpte bitiremediğimiz duygulardan bahsediyor. Gözyaşı Kadehleri kağıt üstünde biten ama zihinde ve kalpte akmaya devam eden duygulara ayna tutan bir şarkı. Prodüktörtlüğünü Arel Koray Nalbant’ın yaptığı şarkının sözü ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait.

Burak King Derde Çareler’i Yayınladı

Burak King yepyeni şarkısı Derde Çareler’i müzikseverle buluşturdu. Geçtiğimiz aylarda Rap İçimden ve Artık Zora Gelmiyorum adlı çalışmalarıyla sevenleriyle buluşan Burak King yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Burak King’in yeni single’ı Derde Çareler’in sözleri Burak King, müziği ise Burak King ve Ceydar imzası taşıyor. Burak King’in Rap İçimden albümünün 3. çalışması Derde Çareler’in klip yönetmenliğini Buğra Karaçam üstlendi.

Elis Dubaz'dan Kara Kız

Elis Dubaz’ın, yeni teklisi Kara Kız Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Karanlık Dünyam, Git İşine (Aldanırım Sanma) cover şarkılarının ardına Kara Kız’ı ekleyen Elis Dubaz, eğlenceli ve hareketli bu parçayı Sunay Özgür’ün katkısıyla hazırladı.

Tom Odell 1 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park'ta Konser Verecek

Tom Odell severler bu habere bayılacak. Sanatçı, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, dingin müziğiyle dinleyiciyi yine büyüleyecek. Ülkemizde daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, 'Another Love’ ile listeleri altüst etmişti. Geçtiğimiz yıl son albümü 'Monsters'ı yayınlayan Tom Odell, romantik şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek. Bu konser için ben de şimdiden çok heyecanlıyım.