Çalma Listelerinize Ekleyeceğiniz Yeni Şarkılar

Yaşlı Amca’nın Solisti Artun Özoğlu’ndan Eymir Gölü Güzellemesi

Yaşlı Amca’nın solisti Artun Özoğlu sonbahara yakışır akustik bir şarkı olan ‘Eymir’le giriş yaptı. Eymir Gölü’ne bir güzelleme niteliği taşıyan parça, grubun solisti Artun Özoğlu’nun tek akustik gitarla oluşturduğu kaydından oluşuyor. Daha önce Eymir Gölü’nde defalarca beste yaptığını söyleyen müzisyen, çok sevdiği bu yerde dolaşan bir hikayeyi hayranlarının beğenisine sunuyor.





Eskitilmiş Yaz’dan Yeni EP ‘BS’

Eskitilmiş Yaz, yeni EP’si ‘BS’ ile tüm dijital platformlarda yayında. Giriş, gelişme ve sonuç olarak bir mini dizi özelliğinde planlanan bu EP’de şarkıları aralıksız olarak dinlemek gerekiyor. Eskitilmiş Yaz, ‘Kıyılara’ ve ‘Boşlukta Sallantıda’ albümlerinin ardından yeni EP çalışmaları ‘BS’ ile dinleyicisiyle yeniden buluştu. EP, birbirini tamamlayan dört şarkıdan oluşuyor. Giriş gelişme ve sonuç olarak mini bir dizi niteliğindeki bu çalışma baştan sona aralıksız dinlenildiğinde dinleyiciye özel bir dinleme deneyimi sunuyor.

Gökhan Gürdeyiş ‘Kayboluyorum’la Duygusal Kalplere Giriyor

Yeni teklisi ‘Kayboluyorum’u yayınlayan Gökhan Gürdeyiş, şarkının duygusal sözleriyle dinleyicinin kalbine hızlı bir giriş yapıyor. Aynı zamanda oyuncu da olan Gökhan Gürdeyiş Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Oyunculuğu ve müzisyenliği bir arada götüren Gökkan, ilk şarkılarını karantina döneminde yazmaya başlıyor ve şarkılarını çocukluk arkadaşı Bahadır Gökalp ile beraber hayata geçiriyor.

Alper Kaya Yeşildağ’dan ‘İlle de Sen’

Dans edip biraz eğlenmek isteyenler için ‘İlle de Sen’ bu haftaki yazımda heyecan yaratıyor. Alper Kaya Yeşildağ, Masta Shiva ile ‘İlle de Sen’ isimli bir düete imza attı. Şarkı; klibiyle birlikte tüm müzik platformlarında yayında. Özellikle Ankara sahnelerinde dinleyicinin kalbine giren Alper Kaya Yeşildağ, 2009 yılında TRT Çok Sesli Müzik Korosu’nda yer alırken, 2010 yılında ise Ankara Özel Tiyatro Orta Oyuncular Kadrosu’nda tiyatro eğitimi alıyor. Müzisyen, 2022 yılı içinde de hayranlarını 4 yeni şarkı ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Melis Karaduman & Veys Çolak’tan Akustik Tekli ‘Tek Başıma’

Alternatif sahnenin yükselen yeteneklerinden, Melis Karaduman’ın, vokallerine ve gitarlarına alternatif müzik dünyasının tecrübeli ismi Veys Çolak’ın eşlik ettiği ilk akustik parçası ‘Tek Başıma’ tüm dijital müzik platformlarında yayında. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisinde Melis Karaduman, akustik gitar ve vokallerin birlikteliği ile yalnızlık korkusunu çocuksu ruhuyla birleştiriyor.