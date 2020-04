Aramızdaki Duvarları Yıksam Yıkarım Şu An Ama Baştan Başlayamam

Redd’in ve in BeTwin’in Doğan Duru’su. Redd ve in BeTwin’de yaptığı müzikle kardeşlik ve hatta ikizlik bağı var. Redd, 2000’li yıllarımıza damga vurmuş gruplardan ve yepyeni şarkılarını her zaman sabırsızlıkla beklediklerimden. in BeTwin’de ise Doğan ve Güneş Duru verdikleri konserlerde sevdikleri yerli ve yabancı şarkıların coverlarını yapıyorlar.

İşte bu çeşitliliğin içine bir de Doğan Duru’nun solo çalışması ‘Epoch’ girdi. Ne iyi oldu Doğan Duru’nun hayatımıza fon olacak ‘Dut’, ‘Baştan Başlayamam’, ‘Renkli Reçete’ gibi şarkıları bize hediye etmesi. O şarkılar artık biz dinleyiciye ait ve onlarla hangi duyguların kapısından girmemiz gerekiyorsa gireceğiz. ‘Saykodelik Kader’ şarkısından da anlıyoruz ki Doğan Duru ‘Epoch’la dinleyiciyi katmanlı bir yolculuğa çıkaracak.

Elektronik ve akustik soundların iç içe olduğu 11 şarkılık bir albüm ‘Epoch’. Albümde 4 şarkıda Berke Özgümüş davulları çalıyor ve geri kalan her dokunuş, sözler müzikler, enstrümanlar ve miks Doğan Duru’ya ait. ‘Epoch’ albüm kapağındaki resim ise Mehmet Güreli’nin imzasını taşıyor.

Doğan Duru ile ‘Saykodelik Kader’e teslim oluyoruz

Albümü açtım ve dinlemeden önce uzun uzun şarkı isimlerine baktım. Daha dinlemeden ne anlattığını anlamak diyebiliriz bu yaptığıma. Kendime ‘Saykodelik Kader’i seçtim kesin bu şarkıyı çok seveceğim diye. Hislerim beni yanıltmamıştı. Belki de müzisyenin gücünden geliyordur daha dinlenmemiş bir şarkıyı sevdirmek. ‘Saykodelik Kader’ önünüzde algının binlerce kapısının aralanması hissini yaşatıyor.

Albümden en sevdiğim beşliyi çıkardım. Yanlış anlaşılmasın bu beş şarkı güzel diğerlerini boş verin demek değil. 11 şarkı da her tür övgüyü hak ediyor. Ne diyordum benim beşlimi açıklıyordum: ‘Baştan Başlayamam’, ‘Dut’, ‘Renkli Reçete’,’Saykodelik Kader’,’Ben Bir Oyuncaktım’.

Tabi öyle benim beşlim diyerek kenara çekilmek olmaz neden bu beşli biraz anlatır mısın diye sorsanız elbette çok geçerli sebeplerim var. İşte bir kaçı:

Mesela ‘Dut’la başlayalım ‘Hurdaya çıktı kalbim ruhum her şeyim hissettiğim tek şey bu’ duygusu bazen tüm benliğimi sarar ve işte o anlardaki yalnızlık ve sessizliği buluyorum bu şarkıda.

‘Baştan Başlayamam’la devam edelim: ‘İnan bana aramızdaki duvarları yıksam yıkarım şu an

ama baştan başlayamam’ çıkmazında hissettiren biri geçmiştir hayatlarımızdan. Baştan başlayamayız belki ama kaldığımız yerin biraz ilerisinden devam edebiliriz olamaz mı?

Doğan Duru her bir şarkıda kendimizi kendimizle yüzleştiriyor ve zamansız bir dünyaya bırakıyor. Yazıyı Doğan Duru’nun ‘Epoch’ için paylaştığı post’undaki bir alıntıyla bitireceğim “Bu yalnızlığın ve tekilliğin albüme etkisinin bu kadar büyük olacağını düşünmüyordum. Bu tekillik ‘her şeyi ben yaptım’ derdinden kaynaklanmıyordu, her şarkı bittiğinde ortaya çıkan şey, tek başıma yapabileceğim kadardı. Bu da şarkıların gerçekliğini azıcık bile etkilemedi. Çok daha gerçek olsun diye yalnız başıma çıktığım bir serüvendi ve bittiğinde, beni, bir solo albümden fazlasını yaptığım hissiyle baş başa bıraktı.”