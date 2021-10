Adele Yıllar Sonra ‘Easy On Me’ İle Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Adele ‘Easy On Me’ İle Geri Döndü

Heyecanla beklenen şarkılardan biri olan ‘Easy On Me’ dinleyiciyle buluştu. Bu şarkı aynı zamanda yayınlanacak yeni albümün de habercisi. Adele yeni şarkısı ‘Easy On Me’ ve şarkının klibiyle hayranlarıyla uzun bir aradan sonra tekrar buluştu. 19 Kasım Cuma günü yayınlanacak yeni albümü ‘30’un perdelerini aralayan ‘Easy On Me’ şarkısının klibinde Adele, Cannes Grand Prix ödüllü yapımcı Xavier Dolan ile birlikte çalıştı. 2015 yılının en çok dinlenen şarkılarından ‘Hello’nun klibinin geçtiği evde başlayan yeni klip, Adele’in kaldığı yerden devam ettiği mesajını veriyor. 2015 yılında yayınladığı ‘25’ isimli albümünden sonra ilk kez yeni şarkılarıyla dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Adele’in yeni şarkısı ‘Easy On Me’ tüm dijital platformlardan dinlenebilir.

Maneskin Yeni Şarkısı ‘MAMMAMIA’ İle Yine Çok Dinlenecek

Dans etmek ve de enerjisini yükseltmek isteyenler ‘MAMMAMIA’ dinleyebilir. Maneskin yine listelere hızlı bir giriş yapacak olan yeni şarkısıyla karşımızda. 2021 yazına damga vuran ‘I Wanna Be Your Slave’ ve ‘Beggin’ şarkılarıyla global listelerde ilk 10’a adını yazdıran İtalyan rock grubu Maneskin bu kez yeni şarkısı ‘MAMMAMIA’ ile hayranlarıyla buluşuyor. ‘MAMMAMIA’, rock şarkısı olmasının yanı sıra dans ve club ritimlerini içererek grubun kendine has tarzını yansıtmayı başarıyor. İstanbul’un da dahil olduğu 13 şehirde düzenlenen ön dinleme etkinliğinde bir araya gelen Maneskin hayranları, yeni şarkıyı ilk kez dinlerken, grubun ‘MAMMAMIA'yı seslendirdikleri canlı performansını da izleme şansını yakaladı. Eurovision’ı kazandıkları ‘Zıtti e Buoni’, ‘I Wanna Be Your Slave’ ve ‘Beggin’ şarkılarıyla son zamanların en çok dinlenen sanatçısı olmayı başaran Maneskin, global Top 10 listelerine de iki şarkısıyla yerini aldı.

Nuri Harun Ateş ‘Hayatım Yıkılmış Sarayım’

Nuri Harun Ateş’ten, Bartu Küçükçağlayan’ın 17 yaşında yazdığı şarkısı ‘Hayatım Yıkılmış Sarayım’a etkileyici bir yorum. Şarkıyı 15 Ekim’de dinleyiciyle paylaşan Nuri Harun Ateş, ‘Hayatım Yıkılmış Sarayım’ hakkında şunları söylüyor: “Bartu Küçükçağlayan‘ın 17 yaşında yazdığı bir şarkı. Bazılarımız hayatla erken tanışır, bazılarımızı koruyan duvarlar erken yıkılır. Ya o çocuk duvarlar altında kalıp can verir ya da yıkıntılar arasından aldığı tüm yaralarla çıkıp yürümeye devam eder. Şarkıyı yorumlarken aklımda hep o çocuk vardı. Doğduğu şehirden uzak, kalbinden uzak, erkenden kırılmış, yanılmış ama yine de yürümeye devam eden bir çocuk. Umarım yolu hep güzel bahçelere çıkar ve bu şarkı bir dua gibi elinden tutar. Hepimizin elinden tutar…” dedi.

Mavi Gri’nin Yepyenisi ‘Çok Özledim’

Mavi Gri yeni şarkısı ‘Çok Özledim’le sonbaharın hakkını veriyor. Şarkı 15 Ekim’de dinleyiciyle buluştu. Sözü ve müziği Akif Alkan imzalı şarkının düzenlemesini Mavi Gri grubu kendisi üstleniyor. Şarkı, Muhammet Emin Balcı yönetmenliğinde kliplendirildi. ‘Çok Özledim’ mix & masteringde Kerem Çakıroğlu imzası taşıyor. Yusuf Kurtucu elektrik gitarda, Cenk Sinör basgitarda, Halef Binici davulda, klavyede ise Engincan Onar yer alıyor.

İzmir Cocktail Festival

İzmir için müzik dolu bir etkinlik önerisi var sırada. Zeynep Bastık, Jabbar, Güntaç Özdemir, Köfn, Hend ve Mertkan Akd gibi birçok ismin yer alacağı İzmir Cocktail Festivali 23 Ekim'de İzmir Arena'da. Festival bu yıl kaldığı yerden devam ediyor. Gastronominin önemli temsilcilerinden atölyeler, gün boyu sürecek aktiviteler, tasarımcı butikleri, sokak lezzetleri ve çok daha fazlası katılımcılarla festival kapsamında buluşacak.