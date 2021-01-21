Orgazm Olmak ya da Olmamak!

Kadında klitorisin kanla dolması sonucu ortaya çıkan klitoral ereksiyonun (erkekteki penil ereksiyonunun karşılığı) istem dışı ritmik kasılmalarla birlikte çözülmesi olarak da tanımlanabilir.

Daha anlaşılır bir ifade ile bireyler orgazmı erojen bölgelerin özellikle klitorisin uyarısı sonucu hissedilen yoğun, zevkli, tekrar yaşanması arzu edilen bir yaşantı olarak tarif edebilir. Orgazm çok öznel bir deneyim olup, tarifini yapmak aynen bir şeyin tadını net bir şekilde bir ötekine anlatabilmek kadar zordur.

Kadınların orgazmı için yaratılmış ve orgazmdan sorumlu organı klitoral komplekstir. Klitorisin dışarıdan görülen baş kısmı dışında içeriye doğru uzanan başka parçaları vardır ve hepsi bir arada klitoral kompleks olarak isimlendirilmektedir. Yine kadınların çoğu klitorisi (orgazma ulaşmada olmazsa olmaz organ) uyararak orgazmı yaşar, bir kısmı ise sadece penis-vajen birlikteliğinde orgazmı deneyimler. İkinci grup kadının ilişki esnasında klitoral kompleksin bir parçasını uyarabilmeyi keşfettiği düşünülmektedir.

Yine sadece seks oyuncakları, partnerin elle uyarı ile orgazma ulaşan kadınlar vardır. Bu yaşanan orgazmların her biri keyiflidir ve birinin yokluğu kadını eksik hale getirmez. Yapılan çalışmalar kadın ve erkek orgazmının farklı olmadığını, benzer beden tepkileri ve duyguların yaşandığını göstermiştir. Bunun açıklaması orgazmın kaynağı olan klitoris ve penisin köken olarak aynı dokudan köken almasıdır.

Orgazm esnasında kalp hızı ve kan basıncında artma, göz bebeklerinde genişleme, vajinal ve anal kaslarda kimi zaman ise tüm bedende kasılma izlenebilir. Orgazmın beden için bazı faydaları da gösterilmiştir. Özellikle bağışıklık sistemi, kalp sağlığı açısından faydalı bulunmuştur. Aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir, adet ağrılarına faydası gösterilmiştir. Orgazm esnasında yaşanan yoğun duygular ve bedensel tepkiler sonrası sakinleşme yaşanır, uykuya dalmak kolaylaşır. Partner ile yaşanan orgazm oksitosin salınımı arttırarak partnerler arası bağlanmayı artırır.

Her kadının orgazmı yaşayış şekli aynı değildir. Filmlerden gördüğümüz daha yüksek sesli orgazmlar (çoğu zaman kurgu içermektedir) gerçeği yansıtmayabilir. Bazı kadınlar orgazmı daha sessiz veya daha kısık sesle yaşayabilir. Öte yandan kadından kadına orgazma ulaşma ve orgazm yaşama süreleri farklıdır.

Benim de çok sık aldığım sorulardan biri “Ben hiç orgazm olmadım. Neler yapabilirim?”. Yapılmış anket çalışmaları kadınların %5-10' nun orgazm olamadığını ortaya koysa da bilimsel gerçekler bunu göstermemektedir. Ben de bu nedenle orgazm olmayan kadın teriminden çok orgazm olmayı henüz keşfetmemiş kadın tabirini kullanmayı uygun görüyorum.

Yani orgazm olmak için bireysel uyarılar yani mastürbasyon ile kendi bedenindeki erojen bölgeleri keşfetmemiş, çok işe yarar bir arkadaş olan seks oyuncaklarını hayatına almamış ya da cinsel sağlık uzmanından yardım talep etmemiş kadın...

Yine önemli bir hatırlatma yapmak isterim. Partneriniz sizi erotik olarak uyarabilir, orgazm yaşamanız için yardımcı olabilir ama “size orgazm veremez”. Tüm hisler gibi orgazm da sizin kontrolünüz altındadır. Yani her kadın kendi orgazmından sorumludur.

Kadının cinselliği bilinmezler ile dolu, henüz erkek cinselliği kadar keşfedilmemiş bir alandır. Yine kadın orgazm tanımları bile literatürler arası fark göstermekte, kadından kadına eşsiz bir şekilde yaşanmaktadır. Orgazm potansiyeliniz varlığını unutmayın, bunu elde etmek için önce kendi bedeninizi öğrenin. Bedeninize verilmiş bir hak olan orgazmın peşinden gidin.