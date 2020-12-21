Ayaklar da İlgi İster!

Birkaç dakika ayırarak, gerekli bakımları yaptığımız ayaklarımız hem sağlıklı olacak ve hem de iyi görünecektir.

Peki ayaklarımız için yapacağımız bakımlar neler olmalı?

Ayakkabılarınızı seçerken, rahat ve konforlu olmasına özen gösterin. Ek olarak ortopedik tabanlıklar kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Sürekli aynı ayakkabıların giyilmesi kokuya neden olur. Ayakkabılarınızı değiştirin ve havalandırın. Ayrıca ayakkabıların kokmasını engelleyen özel spreyler de kullanabilirsiniz.

Ayak tabanımızdaki cilt kolayca sertleşir, pürüzlü hale gelir. Ayaklarınızı 15 dakika suda beklettikten sonra ponza taşı veya peeling kullanarak ölü deriden arındırın. Daha sonra shea yağı, jojoba yağı veya hindistan cevizi yağı kullanarak nemlendirin.

Duştan sonra temiz havlu kullanarak, parmak aralarını iyice kurulayın. Islak bırakmak mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlar.

Günün sonunda ayaklarda şişme sorunu yaşıyorsanız, ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlendirin. Ilık suyla yapılan ayak banyoları günün yorgunluğunu atmak için faydalıdır. Daha sonra kullanacağınız nemlendirici cildi rahatlatır.

Pedikür yaptırıyorsanız kendinize ait makas ve törpü kullanın. Gittiğiniz merkezin temizliğine özen gösterin. İşlem sırasında etlerin fazla kesilmemesine ve enfeksiyon oluşmamasına dikkat edin.

Oje seçerken formaldehit, tolüen ve dibutil ftalat içermeyen ürünleri tercih edin.

Ayaklarınızın terleyerek, nemli kalmasına izin vermeyin. Doğal kumaşlardan üretilmiş çorapları tercih edin. Çoraplarınızı sık, sık değiştirin. Aşırı terleme sorunu yaşıyorsanız doktorunuzla görüşün. Doktorunuzun önereceği ilaçlar veya botulinum toksin uygulaması ile şikayetleriniz azalacaktır.

Ayrıca ayaklarınızda veya tırnaklarınızda devam eden sorunlar varsa doktorunuza başvurmakta gecikmeyin.

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