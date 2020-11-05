Östrojen hormonunun kadın vücudundaki koruyucu ve destekleyici etkilerinin azalması nedeniyle menopoz döneminde bir takım sağlık riskleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle menopoza giriş dönemi öncesi ve sonrasındaki belirtileri doğru tanımanızda fayda var. Peki menopoza girmekte olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz?

Adet düzenindeki değişimlere dikkat edin

Adetin normal düzeni 28 günde birdir. Bu düzende 7 güne kadar değişimler normal kabul edilir. Yani bir kadının 21 ile 35 gün arasında bir düzende adet görmesi normaldir. Menopoza doğru adetlerin arası ilk planda daha sık hale gelir. İki adet arasındaki sıklık genellikle 22-23 günde bir hale gelir. Daha ilerleyen dönemlerde yumurtlama olmamasına bağlı olarak adetler arasındaki süre 35 günden daha fazla hale gelir. Eğer adetler arasındaki süre 45 günden daha fazla oluyorsa bu durumda mutlaka uygun aralıklarla adet söktürücü kullanılmalıdır.

Sıcak basmaları ve terlemeler uyarıcı olabilir

Yumurtalıktan salgılanan östrojen miktarı azaldığında ani ateş basması ve ter boşalması gibi şikayetler görülmeye başlanır. Bu belirtilere vazomotor belirtiler denilmektedir. Genellikle menopoza 1 yıl kala bu belirtilerin sıklaştığını görürüz. Menopoza girdikten sonra da genellikle 2-3 yıl bu şikayetler devam edebilir.

Vajinal kuruluk ve incelme hayat kalitenizi bozabilir

Östrojen salgısı vücudun pek çok yerinde olduğu gibi vajinal kanal üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Östrojen salınımınındaki azalma vajina dokusunda incelmeye ve vajinal salgılar da azalmaya neden olmaktadır. Bu durumda vajinal yanma, batma ve kuruluk gibi şikayetler kendini gösterir. Bu şikayetler genellikle lokal östrojen tedavisi ile kolaylıkla giderilebilmektedir.

Eğer yukarıda saydığımız belirtilerden bazıları veya çoğu sizde bulunuyorsa mutlaka jinekolog kontrolüne gitmenizi tavsiye ederim. Gerekli muayene ve hormon tahlillerinin de yapılmasıyla menopoza girmekte olup olmadığınızı öğrenebilir, eğer gerekiyorsa uygun tedaviye başlayabilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum.