HPV Virüsü Cinsel Yol Haricinde Bulaşabilir mi?

Düşük riskli HPV tipleri genital siğillere neden olabilirken yüksek riskli HPV tipleri ise rahim ağzı kanseri vajina kanseri ve vulva kanseri ne neden olabilir. Bu yüksek riskli HPV tipleri aynı zamanda erkeklerde penis kanserine neden olabilirler.

Ayrıca bu virüslerin daha nadir olarak hem erkek hem kadınlarda ağız, dil, gırtlak ve anüs kanserine neden olabileceği bilinmektedir.

HPV'nin ana bulaşma yolu cinsel yolla olduğundan HPV ilişkili kanserlere en sık olarak cinsel aktivitesi bulunan kişilerde rastlanmaktadır. Ancak kişiden kişiye yakın temasla da cinsel yol haricinde bulaşma meydana gelebileceği bildirilmiştir (yatay geçiş).

Daha da ilginç olarak cansız taşıyıcı yüzeylerden kişisel malzemelerden, hatta tıbbi malzemelerden HPV bulaşının mümkün olduğu düşünülmektedir. Yapılan araştırmalarda, fomit olarak isimlendirilen bu cansız taşıyıcı cisim veya yüzeylerde HPV DNA’sı tespit edilmiştir.

Peki HPV’den korunmak mümkün müdür?

Evet, mümkündür. HPV virüsünden korunmanın en etkili yollarından biri HPV aşısı olmaktır. Özellikle genç yaşta HPV aşısı olunması ile cinsel yol harici HPV bulaşmasının da önüne geçilmesi mümkün olabilecektir.

Tabii ki kişisel hijyene dikkat edilmesi, diğer kişilerle yakın temastan kaçınılması, iyi dezenfekte edilmemiş olabilecek cansız yüzeylerle temastan kaçınılması da HPV bulaşma riskini azaltacaktır.

Tüm okurlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum ;)