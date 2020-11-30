Hangi Adet Düzensizliği Durumlarında Tedavi Olmalısınız?

Genel olarak kadınlarda iki adet döneminin başlangıcı arasındaki ortalama süre 28 gündür. Bu aralık 7 günden daha kısa veya uzun olabilir. Yirmi bir günden daha sık veya 35 günden daha uzun aralıklarla adet görmeniz durumunda bunun nedeninin araştırılması gereklidir.

Genç kadınlarda meydana gelen düzensizliklerin en sık nedeni genellikle hormonal bozukluklardır. Daha ileri yaşlarda meydana gelen adet düzensizlikleri ise rahimdeki miyomlar, polipler veya rahim kalınlaşması gibi durumlardan kaynaklanabilir. Ayrıca menopozal geçiş döneminde yumurtlama bozuklukları da bu düzensizliklere neden olabilir.

Adet düzensizliği yaşıyorsanız soruları maddeleri dikkate almanızda fayda var:

1. Ne kadar zamandır bu şikayetleri yaşıyorsunuz?

Adet düzeninde nadir aksaklıklar yaşanması herhangi bir tıbbi sorun oluşturmaz. Bu durumda bir sonraki adet zamanını takip etmeniz yeterlidir. Eğer adet düzensizlikleri iki aydan uzun süredir devam ediyorsa muayene olmanızı tavsiye ederim.

2. Düzensizliğe neden olabilecek başka bir hastalığınız var mı?

Adet düzensizliğine sıklıkla neden olabilen hormonal bozukluklardan biri, tiroid hormonlarının eksik veya fazla salgılanması durumudur ( hipotiroidi veya hipertiroidi). Ayrıca süt hormonunun fazla salgılandığı hiperprolaktinemi veya yumurtlama bozukluklarının oluştuğu Polikistik Over Sendromu (PKOS) gibi durumlar adet düzenini olumsuz etkilemektedir. Adet düzensizliği ile başvuran hastalarımızda mutlaka bu durumları hormon seviyelerini ölçerek araştırıyoruz.

3. Menopoz dönemine yakın mısınız?

Menopoz dönemine yaklaşıldığında yumurtalıkların fonksiyonunda değişimler meydana gelmektedir. Yumurtalık rezervinin azalmaya başladığı dönemlerde ilk olarak adet sıklığı artmakta, ileriki dönemlerde ise yumurtlama fonksiyonunun azalmasından dolayı adetlerin araları açılmaktadır. Kırk yaşından sonra meydana gelen düzensizliklerde, yumurtalık fonksiyonlarını ultrasonografi ve hormon testleri ile değerlendirmekte fayda görüyoruz.

4. Yakın zamanda ani kilo alış veya veriş durumu yaşadınız mı?

Yağ dokusu hormonal denge üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kilo alımı durumunda artmış yağ dokusu insülin direncine sebep olmakta, bu da yumurtlama bozukluklarına neden olabilmektedir. Bunun aksine, hızlı ve fazla miktarda ( 3 aydan daha kısa bir sürede vücut ağırlığınızı yüzde 10'undan fazlası) kilo kaybı durumunda hormonal adaptasyon gecikebilme ve bu durumda adette aksamalara neden olabilmektedir. Ayrıca vücut yağ oranı çok düşük kadınlarda beynin hipotalamus bölgesinden hormon salınımı azalmakta, buna bağlı olarak da adet görememe problemi ortaya çıkabilmektedir.

5. Gebelik ihtimaliniz var mı?

Doğurganlık çağında ve cinsel olarak aktif olan her kadında gebelik ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer normalde düzenli adet görüyorsanız ve adetinizde beklenmeyen bir gecikme veya ara kanama meydana geldiyse mutlaka idrar veya kanda gebelik testi yaparak gebeliğin olup olmadığını teyit etmelisiniz.

Gördüğünüz gibi adet düzensizliğine yol açabilen pek çok durum var. Bunların çoğu geçici ve önemsiz problemlerdir. Ancak ısrarlı adet düzensizlikleri mutlaka detaylı olarak araştırılmalıdır. Bu konuda biz jinekologlardan her zaman yardım alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim :)