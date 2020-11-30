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GeriProf. Dr. Eralp Başer Hangi Adet Düzensizliği Durumlarında Tedavi Olmalısınız?
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Haberler>Mahmure>YazarlarProf. Dr. Eralp Başer>Hangi Adet Düzensizliği Durumlarında Tedavi Olmalısınız?
Mahmure
30.11.2020 - 16:42 |  Son Güncelleme:

Hangi Adet Düzensizliği Durumlarında Tedavi Olmalısınız?

Prof. Dr. Eralp Başer
Prof. Dr. Eralp Başer
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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Prof. Dr. Eralp Başer
Prof. Dr. Eralp Başer
eralpbaser@gmail.com
Hangi Adet Düzensizliği Durumlarında Tedavi Olmalısınız?
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"Herkese merhabalar! Adet düzensizlikleri her kadının hayatında dönem dönem olabilmektedir. Arada bir meydana gelen adet düzensizlikleri önemli bir sorun yaratmazken, uzun süreli devam eden düzensizlikler tıbbi problemlere neden olabilmektedir. "

Genel olarak kadınlarda iki adet döneminin başlangıcı arasındaki ortalama süre 28 gündür. Bu aralık 7 günden daha kısa veya uzun olabilir. Yirmi bir günden daha sık veya 35 günden daha uzun aralıklarla adet görmeniz durumunda bunun nedeninin araştırılması gereklidir.

Genç kadınlarda meydana gelen düzensizliklerin en sık nedeni genellikle hormonal  bozukluklardır.  Daha ileri yaşlarda meydana gelen adet düzensizlikleri ise rahimdeki miyomlar,  polipler veya rahim kalınlaşması gibi durumlardan kaynaklanabilir.  Ayrıca menopozal geçiş döneminde yumurtlama bozuklukları da bu düzensizliklere neden olabilir.

Adet düzensizliği yaşıyorsanız soruları maddeleri dikkate almanızda fayda var:

1. Ne kadar zamandır bu şikayetleri yaşıyorsunuz?

Adet  düzeninde nadir aksaklıklar yaşanması herhangi bir  tıbbi sorun oluşturmaz. Bu durumda bir sonraki adet zamanını takip etmeniz yeterlidir. Eğer adet düzensizlikleri iki  aydan uzun süredir devam ediyorsa muayene olmanızı tavsiye ederim.

 2. Düzensizliğe neden olabilecek başka bir hastalığınız var mı?

Adet düzensizliğine sıklıkla neden olabilen hormonal bozukluklardan biri, tiroid hormonlarının eksik veya fazla  salgılanması durumudur ( hipotiroidi veya hipertiroidi).  Ayrıca süt hormonunun fazla salgılandığı  hiperprolaktinemi  veya yumurtlama bozukluklarının oluştuğu Polikistik Over Sendromu (PKOS) gibi durumlar adet düzenini olumsuz etkilemektedir. Adet düzensizliği ile başvuran hastalarımızda mutlaka bu  durumları hormon seviyelerini ölçerek araştırıyoruz.

3. Menopoz dönemine yakın mısınız?

Menopoz dönemine yaklaşıldığında yumurtalıkların  fonksiyonunda  değişimler meydana gelmektedir.   Yumurtalık rezervinin azalmaya başladığı dönemlerde ilk olarak adet sıklığı artmakta, ileriki dönemlerde ise yumurtlama fonksiyonunun azalmasından dolayı adetlerin araları açılmaktadır. Kırk yaşından sonra meydana gelen düzensizliklerde,  yumurtalık fonksiyonlarını ultrasonografi ve hormon testleri ile değerlendirmekte fayda görüyoruz.

4. Yakın zamanda ani kilo alış veya veriş durumu yaşadınız mı?

Yağ dokusu hormonal denge üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kilo alımı durumunda  artmış yağ dokusu insülin direncine sebep olmakta,  bu da yumurtlama bozukluklarına  neden olabilmektedir. Bunun aksine, hızlı ve fazla miktarda ( 3 aydan daha kısa bir sürede vücut ağırlığınızı yüzde 10'undan fazlası)  kilo kaybı durumunda hormonal adaptasyon gecikebilme ve bu durumda adette aksamalara neden olabilmektedir.  Ayrıca vücut yağ oranı çok düşük kadınlarda  beynin hipotalamus bölgesinden hormon salınımı azalmakta, buna bağlı olarak da adet görememe problemi ortaya çıkabilmektedir.

5. Gebelik ihtimaliniz var mı?

Doğurganlık çağında  ve cinsel olarak aktif olan her kadında gebelik ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.  Eğer normalde düzenli adet görüyorsanız ve adetinizde beklenmeyen bir gecikme veya ara kanama meydana geldiyse mutlaka idrar veya kanda gebelik testi yaparak gebeliğin olup olmadığını teyit etmelisiniz.

Gördüğünüz gibi adet düzensizliğine yol açabilen pek çok durum var.  Bunların çoğu geçici ve önemsiz problemlerdir.  Ancak ısrarlı adet düzensizlikleri mutlaka  detaylı olarak araştırılmalıdır. Bu konuda biz  jinekologlardan  her zaman yardım alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim :)

 

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Prof. Dr. Eralp Başer
Prof. Dr. Eralp Başer
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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