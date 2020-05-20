Sütün Güzellik Sırları

Süt, zengin besin değerlerine sahiptir. Evde, süt ve süt ürünleri ile yapılan cilt bakım maskeleri, içeriğindeki vitamin ve enzimlerin deriye temas etmesi sayesinde; cildi besler, canlandırır. Sütte bulunan doğal antimikrobiyaller laktoferrin, laktoperoksidaz ve lizozimdir. Ayrıca Laktik asit, Alfa hidroksi asit, B5, B6, B12, A ve D vitamini, kalsiyum, selenyum, magnezyum içerir. Süt tek başına güzel bir cilt bakım malzemesi olması ile içine karıştırılacak çeşitli doğal malzemelerle yapacağımız bakımın etkisini artırabiliriz.

Yaşa, güneşe bağlı olarak ciltte oluşan lekelerin, ton farklarının düzeltilmesinde süt maskeleri iyi bir seçenektir. Bir yemek kaşığı süte, bir yemek kaşığı pirinç unu ve bir dilim avokado ezip haftada bir gün yarım saat cildinizde bekleterek hücre yenileyici, kahverengi lekeleri giderici bir sonuç alabilirsiniz.

Süt bol miktarda protein ve laktoperoksidaz barındırır ve bu sayede yaşlanma belirtilerini geciktirir. Kırışıklıklardan şikâyetçi olan kişiler için de bir tatlı kaşığı kahve telvesi, bir yumurta akı ve bir yemek kaşığı süt ile hazırlanan maske cildin tazelenmesinde oldukça etkilidir. Cilde sürüldükten sonra yarım saat bekleterek haftada bir uygulanabilmektedir.

Kuru ve hassas ciltler için süt maskesi cildin nemlendirilmesini sağlayan en güvenilir ve etkili bir işlemdir. Cilt için nemlendirme maskesi bir yemek kaşığı süt, bir çay kaşığı bal ve biraz muz püresi karıştırılarak yapılmaktadır. Yüze uygulanmalı ve kuruduktan sonra yıkanmalıdır. Haftada bir gün yapılarak kurumuş ve solgun olan cildi iyileştirir.

Sivilce için etkili maskeler arasında süt ile hazırlanan maskeler de yer almaktadır. Sivilce tedavisinde özellikle lactoferrin ve A vitamini içeren süt sivilce oluşumunu kontrol altına alır. Maske yapmak için bir yemek kaşığı maya ile süt karıştırılarak içerisine bir çay kaşığı limon suyu eklenmektedir. Yüze uygulanan maske kuruduktan sonra yıkanmalıdır.

Efsanevi mısır kraliçesi güzellik bakımında her daim süt banyoları kullanmıştır. Siz de genç, pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak istiyorsanız, sütün mucizevi faydalarından yararlanmanızı öneririm.

Dünya Süt Günü kutlu olsun.

Dermatoloji Uzm.Dr. Emine Özge Ayabakan