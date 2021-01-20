Hayal Ettiğiniz Yüz Şekline Kavuşmanın Yolu: Dolgu Uygulamaları

En çok kullanılan dolgu türü ise, insan cildinin altında da bulunan hyalüronik asit adı verilen bir maddedir. Bu madde zaten insan vücudunda var olduğu için, anatomiye yabancı bir madde değildir.

Bu madde, daha kalıcı olması amacıyla laboratuvarlarda işlenmekte ve jel kıvamında uygulanmaktadır. Ortaya çıkan malzeme, genelde çok rahat tolere edilebilen, alerji yapmayan, yan etkilerine çok az rastlanan bir maddedir. Uygulanması gayet kolaydır, acılı ve sancılı bir işlem değildir.

Dinamik Dolgular Avantaj Sağlıyor…

Dolgu işlemlerine mesafeli durmak pek mantıklı değildir. Bu işlemlerden oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır. Ancak burada bilinmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır.

Dolguların arka planında, yüksek düzeyde teknolojik işlemler yatmaktadır. Dolgu jelleri kendi aralarında sınıflandırılmaktadır. Dolgu işlemlerini yaptırırken, dolgu yapılacak bölgeye göre işlem yapılması gerekmektedir.

Örneğin elmacık kemiği, çene kemiği gibi bölgelere yapılan dolgular daha sert, yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dolgu malzemeleri aynı zamanda kemiğin yüzeylerinin üstlerine de uygulanabilen, daha uzun süre kalıcı olmalarına yönelik tasarlanmış malzemelerdir.

Bir başka örnek verecek olursak: Dinamik dolgular, yüz hareketlerimizle uyum sağlayabilen dolgulardır. Bu dolguların kişilere sağladığı büyük avantajlar vardır. Mesela eskiden elmacık kemiklerini belirginleştirmek için yapılan dolgular sonucu hasta güldüğü zaman elmacık kemiklerinin üzerinde topak topak bir görüntü oluşurdu. Dinamik dolgu işlemi sonrasında hareketli bölgelerde bu tarz sorunlarla karşılaşılmamaktadır.

Göz Çevresine Özel Dolgu

Sadece göz çevrelerine uygulanan dolgu malzemeleri de mevcuttur. Bu dolgular içerisindeki vitamin ve bazı diğer maddeleri bulundurduğu için göz altında bulunan boşlukları doldurarak aynı zamanda oluşan morlukların önüne geçebilmektedir.

Ucuz ve Düşük Etkili Dolgulara Dikkat!

Piyasada bu teknolojiyi barındırmayan dolgular da mevcuttur. Bu dolgular, doğal olarak daha ucuz ve etkili sonuç yaratmayan dolgulardır. Bu dolguları yaptırırken, etkisinin uzun sürmeyeceğini ve etkili sonuç alamayacağınızı bilerek yaptırmalısınız.

Doktorun Anatomiye Hakimiyeti…

Dolgu uygulamalarında bir diğer bilmeniz gereken konu ise anatomidir. Yüze dolguyu uygulayacak doktorun, anatomi konusuna hakim olması şarttır.

Neden mi?

Çünkü yüzdeki bölgelerin, gerginliği, damar yapısı, katmanları gibi dinamik yapıları, dolgu sonrasında çok önemli bir etkiye sahiptir.

Dolgu, asla, şırıngayı eline alana herkese, her güzellik merkezinde yaptırılabilecek bir uygulama değildir. İşlemler usulüne uygun yapılmadığı zaman ciddi problemler yaşayanları sık sık görmekteyiz.

Açıkçası dolgular, yüzünüze yapabileceğiniz en büyük yatırımların başında gelmektedir diyebiliriz. Çünkü dolgudan edeceğiniz sonucu hiçbir zaman kremlerden, günlük cilt bakımı rutinlerinden veya yapabileceğiniz ufak tefek müdahalelerden elde edemezsiniz. Bu dolgularla, uzun süreli ve hayal ettiğiniz sonuçları almanız mümkündür.

Dolgu Hangi Amaçlarla Yapılır?

Dolgu uygulaması iki farklı amaçla yapılır.

İlk amaç; yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaktır. Yaşla birlikte cildimizde bir canlılık kaybı ve bunun ötesinde cilt altında bulunan yağ tabakalarında bir sarkma, belirli yerlerde “Volume” kaybı dediğimiz bir hacim kaybı olmaktadır.

Daha da önemlisi kemik yapılarımızda bir miktar zayıflama ve erime gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu sorunları giderebilmek için ve daha genç bir görünüme sahip olmak için dolguları hastalarımıza uygulamaktayız.

Diğer önemli amaç ise; yaşlanma belirtisi göstermeyen ancak yüzünde hoşuna gitmeyen oranları değiştirmek isteyenler için kullanılmasıdır.

Örneğin; dolgularla, yuvarlak bir yüze daha oval bir görüntü sağlanabilmektedir. Yine dolgularla, geride kalmış küçük bir çeneye daha belirgin, güzel bir hat kazandırılabilir.

Aynı zamanda “Jawline” olarak adlandırılan, son dönemde popüler hale gelen dolgu türü, çene kemiği bölgesini daha belirgin hale getirilebilmek amacıyla uygulanır. Ayrıca dolguları sadece bayanlar için düşünmek yanlış olacaktır. Erkekler de, çene bölgesini daha belirgin hale getirerek, daha maskülen bir görünüme sahip olmak istedikleri için bu işlemi talep ediyorlar.

Sonuç olarak, dolgularla yüz bölgesinde hoşa gitmeyen detaylar ve yüz şekli hastaların istediği yönde değiştirilebilir.