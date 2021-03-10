Botoksun Bu Hastalıkları Tedavi Ettiğini Biliyor Muydunuz?

10-15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan bu işlem; kazayağı, alın, mimik çizgileri, dudak çevresi gibi bölgelerde, cildi gençleştirmek amacıyla rahatlıkla uygulanabiliyor.

Bu yazımda sizlere, herkesin estetik bir görünüm amacıyla kullanıldığını düşündüğü botoksun, sağlık alanındaki kullanımından bahsedeceğim.

Evet, botoks dediğimiz maddeyi, estetik dışında insanların sağlık sorunlarını tedavi etme amaçlı da kullanılmaktayız.

Peki, bu sağlık sorunları nelerdir?

Botoks ile aşırı terleme çözüme kavuşturulabiliyor

Terleme, vücut ısısının sabitlenmesi için ter bezlerinin sıvı üretmesi durumudur.

Vücut sıcaklığının dengede tutulmasını sağlayan bu doğal durum, bazı kişilerde ter bezlerinin olması gerekenden daha fazla çalışması sebebiyle hiperhidrozis olarak adlandırdığımız aşırı terleme olarak karşımıza çıkabiliyor.

Aşırı terleme yaşayan kişilerin; avuç içleri, koltuk altları ve ayak tabanları yüksek oranda terleyebiliyor.

Bu da; giyilen kıyafetlerin koltuk altı kısımlarının ıslanması, ayakların ayakkabı içinde terlemesi ve bu nedenle koku yapmasına neden olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Vücuda herhangi bir zararı olmayan bu işlemde; terlemenin yoğun olduğu deri altına botoks enjekte edilerek, aşırı terleme sorunu çözüme kavuşturulabiliyor.

Botoks, diş sağlığınızı da koruyabilir

Botoks, aşırı terleme sorunun yanı sıra diş hastalıklarının tedavisinde de kullanılan bir yöntemidir. Diş gıcırdatma, çene sıkma problemleri için de, botoks uygulaması çözüm oluyor.

Diş gıcırdatma ve çene sıkma gibi eylemler, dişlerde aşınma, dolgularda kırılma, çene eklem bozuklukları sorunlarını da beraberinde getirirken, çiğneme kasları üzerine kısa sürede uygulanan botoks işlemi ile başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

Baş ağrılarına botoks ile veda etmek

Kas spazmı yaptığından, şakak ve ense bölgelerine uygulandığında, kaslara bağlı baş ağrıları, migren gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıkları da botoks belirli bir süre için ortadan kaldırabiliyor. Özellikle kronikleşmiş baş ağrısı yaşayanlara ve ilaç kullanamayanlara bu tedavi öneriliyor.

Şaşılık, tikler ve felç için de botoks!

İstemsiz bir şekilde devam eden tik, distoni hastalıklarını tedavi eden botoks, ayrıca inme sonrası oluşan felç durumunda, kasları bloke eden etkisi sayesinde, kas kasılmalarını kontrol altına alarak ve hastanın yaşam kalitesini yükseltebiliyor.

Buna ek olarak botoks, tansiyon ve şeker hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan, yetişkin kişilerde rastlanan 6. sinir felç vakalarında, kişinin çift görmesini tedavi etmek maksadıyla kullanılıyor. Ayrıca yüz sinirinin felcinde, yüzde oluşan asimetrilerin giderilmesinde de yaygın olarak kullanılıyor.

Obeziteye botoks dokunuşu

Botoks endoskopi yöntemiyle, midedeki bazı bölgelere enjekte edilmesi durumunda, kişiye belirli bir süre tokluk hissi verirken, gerekenden fazla besin tüketiminin de önüne geçmiş oluyor.

Bu nedenle obezite grubunda olan ve kilolarından kurtulmak isteyen kişilerde de, botoks ile başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. İşlemin ardından 6-9 ay kadar sonra belirli bir oranda kilo kaybı görülebiliyor.

Tıbbın her branşında yaygın olarak kullanılan botoks, sadece estetik ve kozmetik uygulamalarda değil sağlığımız açısından da önemi

Saydığımız kullanım alanlarının yanı sıra, botoks, tıbbın her branşında yaygın olarak kullanılıyor diyebiliriz.

Botoks işlemi toplumda, estetik ve kozmetik alana özgü bir işlem gibi görünüyor olabilir, fakat gördüğünüz gibi sağlığımız açısından da azımsanmayacak ölçüde önem teşkil ediyor.

Herkese sağlıklı günler dilerim…