Hala Değiştirebilirsin

Çevirmeye mi korkuyorsun yoksa keskin dönüşler mi gözünde büyüyor?

Unutma, direksiyonda olan el, senin elin zaten, ellerin değil. Baktın ki o yön sana uygun değil, başka bir yön ya da yol her zaman var!

Gerekirse gaza basarsın gerekirse frene, gerekirse de yavaş gidersin, gerekirse hızlanırsın - ama önemli olan senin elin direksiyonda unutma bunu.

Eğer hayatında bir değişiklik yapmak istiyorsan ve bunun getirilerini, getireceklerini, artılarını, eksilerini (planlayabildiğin kadar, gerisi sende değil) planladıysan, o zaman o vakit geldi gemi kalkıyor artık! Hep söylediğim gibi, rakamların bizimle bir işi yok, biz rakamları yönetiyoruz. Bırak yaşı, bırak zamanı, bırak saati. Vakit tam da bu an, yap yatırımını. Yaşa baktık da ne oldu? Bir pandemi geldi, birden herkes aynı “yaşta” oldu. 17 yaşındaki de evde, 77 yaşındaki de. Dertler bir oldu, konular aynı oldu, herkes bir çatı altında. Hayat eğer bu kadar yaşlardan ve rakamlardan ibaret olsaydı, tam da bugün yaşadığımız pandemide HERKES yarışta aynı çizgide sıralanamazdı.

İşte tam da bu yüzden, değerlendir! Bir şeyler mi değiştirmek istiyorsun? Değiştir.

Dönüşüme mi ihtiyacın var? Dönüştür.

Ne bir gelecek olan yeni yaşın, ne de gelecek olan yeni bir zaman dilimi bunu değiştirecek.

Direksiyon senin elinde, çevir onu.

Melisa Darmar