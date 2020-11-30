MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriMelisa Darmar Hala Değiştirebilirsin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>YazarlarMelisa Darmar>Hala Değiştirebilirsin
Mahmure
30.11.2020 - 11:00 |  Son Güncelleme:

Hala Değiştirebilirsin

Melisa Darmar
Melisa Darmar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melisa Darmar
Melisa Darmar
Hala Değiştirebilirsin
Abone Olgoogle-news

"Çok duymaya başladım “değişime” mazeretle yanıt veren. “Artık bu yaşımdan sonra…” “Artık bu saatten sonra…” “Bugün olmaz ama bir gün..” “Gelecekte ben..” ŞİMDİ’ye ne oldu? Yapmak istediklerimiz, bunları duymak istemiyor. Mevcuttaki sen, eğer hayatında bir dönüşüm istiyorsa ve ayağın gazdaysa niye elin direksiyonda değil? "

Çevirmeye mi korkuyorsun yoksa keskin dönüşler mi gözünde büyüyor? 

Unutma, direksiyonda olan el, senin elin zaten, ellerin değil. Baktın ki o yön sana uygun değil, başka bir yön ya da yol her zaman var! 

Gerekirse gaza basarsın gerekirse frene, gerekirse de yavaş gidersin, gerekirse hızlanırsın - ama önemli olan senin elin direksiyonda unutma bunu.

Eğer hayatında bir değişiklik yapmak istiyorsan ve bunun getirilerini, getireceklerini, artılarını, eksilerini (planlayabildiğin kadar, gerisi sende değil) planladıysan, o zaman o vakit geldi gemi kalkıyor artık! Hep söylediğim gibi, rakamların bizimle bir işi yok, biz rakamları yönetiyoruz. Bırak yaşı, bırak zamanı, bırak saati. Vakit tam da bu an, yap yatırımını. Yaşa baktık da ne oldu? Bir pandemi geldi, birden herkes aynı “yaşta” oldu. 17 yaşındaki de evde, 77 yaşındaki de. Dertler bir oldu, konular aynı oldu, herkes bir çatı altında. Hayat eğer bu kadar yaşlardan ve rakamlardan ibaret olsaydı, tam da bugün yaşadığımız pandemide HERKES yarışta aynı çizgide sıralanamazdı. 

İşte tam da bu yüzden, değerlendir! Bir şeyler mi değiştirmek istiyorsun? Değiştir. 

Dönüşüme mi ihtiyacın var? Dönüştür.

Ne bir gelecek olan yeni yaşın, ne de gelecek olan yeni bir zaman dilimi bunu değiştirecek.

Direksiyon senin elinde, çevir onu.

Melisa Darmar

False
Melisa Darmar
Melisa Darmar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Hala Değiştirebilirsin
Erdem Ocak, Tüm ‘Özgür Ruhlar’ İçin Söylüyor
Aldığımız Nefes Bir Erkeğin Kararı Olmasın
İçimdeki Çocuk