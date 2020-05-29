6 Kişilik Çikolatalı ve Hindistan Cevizli Sufle Tarifi

Hem görsel olarak hem lezzet olarak tatlı ihtiyacınızı giderecek olan bu tarife dikkat edin alışkanlık olmasın! 😊 Detaylara Instagram’da @femmelle.tr hesabından ulaşabilirsiniz!

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 çay bardağı Hindistan cevizi şekeri

200 gram tereyağ

1 çay bardağı beyaz/tam buğday

1 çay kaşığı kabartma tozu

240 gr bitter çikolata

2 çorba kaşığı kakao

(Daha akışkan olmasını istiyorsanız 1/2 çay bardağı süt)

Yapılışı:

-Çikolataları tereyağ ile benmari usulü tavada eritin üzerine kakao ekleyin

-Yumurtanın sarısıyla akını ayırın.

-Yumurta aklarını şekerle (mümkünse robot ile) çırpın, pofuduk bir kıvama gelmesi lazım

-Ayrı bir kapta yumurta sarılarıyla, unu karıştırın ve erimiş çikolatalı karışımınız hafif soğuyunca karışımın üzerine ekleyin iyice çırpın

-Yumurta akları şekerle güzelce çırpıldıktan ve kar gibi pofuduk hale gelince diğer karışıma kademeli kademeli ekleyerek karıştırın,

-Sufle kaplarınızı tereyağ ile yağlayın,

-Karışımı eşit şekilde sufle kaplarına dökün üstlerini düzleştirin.

-11 dakika, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin. (Ben daha akışkan olması için 8 dakika pişiriyorum size de tavsiye ederim)

-Piştikten sonra fırında bekletmeyin, üzerine hindistan cevizi şekeri ile süsleyin! Afiyet olsun

Aman dikkat;

-Fırının orta kısmında ve fansız şekilde pişecek

-Yumurta beyazları iyice kapartılıp çırpılacak, sırrı burada!

Afiyet olsun!