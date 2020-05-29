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GeriMelisa Darmar 6 Kişilik Çikolatalı ve Hindistan Cevizli Sufle Tarifi
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Melisa Darmar>6 Kişilik Çikolatalı ve Hindistan Cevizli Sufle Tarifi
Mahmure
29.05.2020 - 14:29, Son Güncelleme:

6 Kişilik Çikolatalı ve Hindistan Cevizli Sufle Tarifi

Melisa Darmar
Melisa Darmar
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Melisa Darmar
Melisa Darmar
6 Kişilik Çikolatalı ve Hindistan Cevizli Sufle Tarifi
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"Dilerseniz yemekten sonra, dilerseniz ara öğün olarak tüketebileceğiniz çok lezzetli bir sufle tarifine ne dersiniz?"

Hem görsel olarak hem lezzet olarak tatlı ihtiyacınızı giderecek olan bu tarife dikkat edin alışkanlık olmasın! 😊 Detaylara Instagram’da @femmelle.tr hesabından ulaşabilirsiniz! 

Malzemeler:

4 adet yumurta 

1 çay bardağı Hindistan cevizi şekeri

200 gram tereyağ

1 çay bardağı beyaz/tam buğday

1 çay kaşığı kabartma tozu

240 gr bitter çikolata

2 çorba kaşığı kakao

(Daha akışkan olmasını istiyorsanız 1/2 çay bardağı süt)

Yapılışı:

-Çikolataları tereyağ ile benmari usulü tavada eritin üzerine kakao ekleyin

-Yumurtanın sarısıyla akını ayırın.

-Yumurta aklarını şekerle (mümkünse robot ile) çırpın, pofuduk bir kıvama gelmesi lazım

-Ayrı bir kapta yumurta sarılarıyla, unu karıştırın ve erimiş çikolatalı karışımınız hafif soğuyunca karışımın üzerine ekleyin iyice çırpın

-Yumurta akları şekerle güzelce çırpıldıktan ve kar gibi pofuduk hale gelince diğer karışıma kademeli kademeli ekleyerek karıştırın,

-Sufle kaplarınızı tereyağ ile yağlayın,

-Karışımı eşit şekilde sufle kaplarına dökün üstlerini düzleştirin.

-11 dakika, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin. (Ben daha akışkan olması için 8 dakika pişiriyorum size de tavsiye ederim) 

-Piştikten sonra fırında bekletmeyin, üzerine hindistan cevizi şekeri ile süsleyin! Afiyet olsun

Aman dikkat;

-Fırının orta kısmında ve fansız şekilde pişecek

-Yumurta beyazları iyice kapartılıp çırpılacak, sırrı burada! 

Afiyet olsun! 

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Melisa Darmar
Melisa Darmar
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