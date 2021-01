Hedeflerine Ulaşmanı Kolaylaştıran 7 Püf Nokta!

Eğer hayatında gerçekleşmemiş isteklerine bakacak olursan büyük bir kısmının, istediğini kendine ve başkalarına defalarca söylemiş olmana rağmen, gerçekleştirmek için hiçbir adım atmamış olduğun ya da kısa sürede deneyip vazgeçmiş olduğun hedeflerden oluştuğunu görürsün. Bunun sebebi genelde bu isteklerimizin gerçekleşeceğine dair umudumuzun, dolayısı ile motivasyonumuzun yüksek olmamasıdır. Hedeflerimiz gözümüze imkansız ya da çok zor görünmekte bu da istediğimizi elde etmek için harekete geçmememizi engellemekte ya da çabuk pes etmemize sebep olmaktadır.

Harekete geçmeni ve devam etmeni kolaylaştıran püf noktalarından yararlanarak hedeflerine ulaşabilirsin.

Başkaları yüzünden değil sadece istediğin için hedef koy!

Kendini başkaları ile kıyaslayıp “olması gerektiğine” inandığın şeylere göre değil de gerçekten, sırf kendin istediğin için belirlediğin hedeflere ulaşma arzun ve motivasyonun daha yüksek ve istikrarlı olur.

Hedefini ulaşılabilir hale getir!

Hedeflerini onlara ulaşmanı sağlayacak daha kısa vadeli, başarılması daha mümkün görünen küçük hedeflere bölmek harekete geçme isteğini arttıracaktır.

Planlama yap!

Hedeflerine ulaştıracak bir yol haritası çizmek belirsizliği azaltır daha hızlı harekete geçmeni sağlar.

Olumlu düşün, olumlu konuş!

Düşündüklerimiz ve konuştuklarımız kendimize verdiğimiz farkında olmadığımız komutlardır. Enerjini ve motivasyonunu düşüren konuşmalar, düşünceler yerine kendini iyi hissetmeni sağlayan ve isteğini arttıran şekilde düşünüp konuşmak vazgeçme ihtimalini azaltır, devam etme isteğini ve umudunu arttırır.

Gözünün önünde tut!

Hedeflerini, isteklerini listele. Her sabah uyandığında ve akşam yatmadan önce bu listeyi oku ve kendine hatırlat. Sürekli gördüğün, baktığın noktalara hedefinin yazılı olduğu notlar koy. Bunlar odağının hedefinde kalmasına yardımcı olacaktır.

Gözünde canlandır!

İsteklerini okurken gerçekleştiği anı hayal et. Kendini nasıl hissederdin? Neler yapardın? En az 5 dakikanı hedefine ulaşmışsın gibi yaşa. Bu egzersiz hem seni istediğin şeyin frekansı ile uyumlu hale getirecek hem de hedefine ulaşmanın senin için önemini hatırlatarak motivasyonunu devam ettirecektir.

Her adımda kendini takdir et!

Hedefine ulaşmana daha ne kadar kaldığına değil, her zaman ne kadar ilerlediğine bak. İlerlemeni çok ya da az diye değerlendirmeden her attığın adım için kendini takdir et. Bu ilerleme isteğini arttıracaktır.