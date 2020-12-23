Yılbaşında Beslenme Tüyoları

Yılbaşı gibi özel günlerde yediklerimize ve içtiklerimize daha az dikkat etmekteyiz. Kontrolsüzce yediğimiz ve içtiğimizde, vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin azalmasının yanında obezite, kalp hastalığı, diyabet ve farklı kanser türleri dahil olmak üzere birden fazla sağlık sorunlarının görülme olasılığını arttırabiliriz.

Yılbaşında sağlıklı beslenmek için:

- Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın.

- Öğle yemeğinizi ihmal etmeyin.

Yılbaşı akşamı fazla besin tüketileceği hesaplanarak gün içerisinde aç kalmak ve öğünleri atlamak yapılan hatalar arasındadır. Öğle yemeği yeme alışkanlığınız varsa yılbaşı günü de bunu devam ettirin. Akşam yemeği protein ağırlıklı olacağı için öğle yemeğinde sebze ağırlıklı beslenebilirsiniz.

- Gün içerisinde bol bol su tüketin.

Yetersiz su tüketimi fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi halsiz hissetmenize, cildinizin kurumasına ve baş ağrısına neden olur.

- Akşam yemeğinizde sağlıklı seçimler yapın.

Yemeğe aç oturmamaya özen gösterin. Ana yemek öncesi salata veya zeytinyağlı sebze ile başlangıç yapabilirsiniz. Ana yemekte bol yağlı ve soslu, sindirimi zor etler yerine daha az yağlı, sindirimi daha kolay etler tercih edebilirsiniz. Bol sebzeli, fırında, haşlama veya ızgara olarak hazırlanmış derisiz hindi eti, et, tavuk ve balık iyi bir seçimdir. Pilavları, börekleri ve dolmaları tüketirken porsiyon kontrolünü göz önünde bulundurmalısınız.

- 10 dakikalık molalara yer verin.

Yemeğinizi bitirdikten sonra 10 dakika ara verin. Bu sürede daha çok sohbet edebilirsiniz ve tokluk durumunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. Böylece bir sonraki yemek seçiminizde daha kontrollü olabilirsiniz.

- Tercihiniz sağlıklı atıştırmalıklardan yana olsun.

Kavrulmuş ve tuzlu kuruyemişler, tuz ve yağ oranı yüksek cipsler yerine kuru üzüm, beyaz leblebi, çiğ ve tuzsuz kuruyemişler tüketebilirsiniz. Tüketirken mutlaka ölçülü davranmalısınız.

- Alkol konusunda bilinçli olun.

Alkollü içeceklerden alkol oranı en az olan içecekleri tercih etmelisiniz. 2 kadehten fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz.

Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.