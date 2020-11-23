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Geriİlayda Erduran Kabızlık (Konstipasyon): Semptomları Hafifletmek İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
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Haberler>Mahmure>Yazarlarİlayda Erduran>Kabızlık (Konstipasyon): Semptomları Hafifletmek İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Mahmure
23.11.2020 - 17:09 |  Son Güncelleme:

Kabızlık (Konstipasyon): Semptomları Hafifletmek İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İlayda Erduran
İlayda Erduran
Uzman Diyetisyen
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İlayda Erduran
İlayda Erduran
Kabızlık (Konstipasyon): Semptomları Hafifletmek İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?
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"Kabızlık, yaygın bir klinik problemdir. Dışkılamanın sıklığı ve hacmi bireyden bireye değişmekle birlikte, defekasyonun gecikmesi, dışkının sert, kuru olması ve dışkılamanın çok zor olması konstipasyon olarak kabul edilir."

Batı ülkelerinde kabızlık prevalansının %2 ile %27 arasında değiştiği bildirilmiştir. Kadınlarda ve 65 yaş üzeri bireylerde ise daha yaygındır. Kabızlık, beslenmeye bağlı (yetersiz posa ve sıvı alınması), fiziksel hareket azlığı, gebelik, yaşlılık, seyahat veya rutindeki diğer değişiklikler, ilaç kullanma durumu ve metabolik bozukluklar gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

Kabızlığınızı çoğunlukla evde tedavi edebilirsiniz. Yediğinizi ve içtiğinizi değiştirerek, dışkınızın daha yumuşak ve daha kolay geçmesini sağlayabilirsiniz. Semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olmak için:

Bol posalı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Posa, bağırsak çapını genişletir, bağırsak hareketlerini arttırır. Posa içeriği yüksek olan besinler sırasıyla; kuru baklagiller, tahıllar, taze sebze ve taze meyvelerdir.

Fiziksel aktivite önemlidir. Her hafta yaklaşık 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmayı hedeflemelisiniz. Yürüme, yüzme veya bisiklete binmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Tuvalet yapma dürtüsü hissederseniz, geciktirmeyin. Ne kadar uzun süre beklerseniz, dışkınız o kadar sertleşebilir.

Beslenmenizi probiyotiklerle zenginleştirebilirsiniz. Yapılan çalışmalar, bu değişikliğin kronik kabızlığı olanlar için yararlı olabileceğini göstermiştir.

Yeterli sıvı alımına dikkat etmelisiniz. Her gün en az bir buçuk ile iki litre arasında sıvı tüketimine özen göstermelisiniz.

Kabızlık vakalarının çoğu beslenme ve egzersizdeki değişikliklerle kolayca tedavi edilir. Kronik kabızlık veya diğer bağırsak değişiklikleriyle birlikte kabızlık yaşıyorsanız, doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

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İlayda Erduran
İlayda Erduran
Uzman Diyetisyen
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