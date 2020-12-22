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Haberler>Mahmure>YazarlarGüncel Öztürk>Gözleriniz Sizi Yaşlı mı Gösteriyor?
Mahmure
22.12.2020 - 12:04 |  Son Güncelleme:

Gözleriniz Sizi Yaşlı mı Gösteriyor?

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Gözleriniz Sizi Yaşlı mı Gösteriyor?
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"Gözleriniz, insanların size baktıklarında fark ettikleri ilk özelliktir. Gözleriniz sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteriyorsa veya sizi yorgun ya da öfkeli gösteriyorsa, göz kapağı cerrahisinden faydalanabilirsiniz."

Göz kapağı estetiği nedir?

Blefaroplasti, üst ve alt göz kapaklarındaki fazla göz kapağı derisini ve bazı durumlarda göze yorgun ve kabarık bir görünüm veren kas ve yağlanmayı gideren cerrahi bir işlemdir. Prosedür ayrıca göz altındaki torbaları en aza indirmeye yardımcı olur.

Bu prosedüre kişiye daha dinlenmiş ve daha genç bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Kesiler, göz kapaklarının doğal kıvrımların yapılır, iyileştikçe neredeyse görünmez olurlar.

Gerekli olması durumunda göz kapağı ameliyatı sonuçlarını daha da iyileştirmek için yüz germe ve kaş kaldırma gibi diğer prosedürlerle birlikte yapılabilir.

Kimler için uygundur?

Çoğu hasta daha genç ve daha çekici bir görünüm elde etmek için bu ameliyatı seçer. Blefaroplasti, sigara içmeyen ve iyileşmeyi engelleyebilecek önceden var olan sağlık sorunları olmayan hastalar için en iyi sonuçları verir.

Nasıl uygulanır?

Bu prosedür, sedasyonlu lokal anestezi veya diğer prosedürlerle kombine edilmişse genel anestezi kullanılarak ayaktan tedavi olarak yapılabilir. İşlemin süresi, hastaya ve kişisel ihtiyaçlarına bağlı olarak bir ila üç saat arasındadır.

İşlem sırasında, alt göz kapakları için kirpik çizgisi boyunca ve üst göz kapaklarının ortasına yakın doğal kıvrımda kesiler yapılır. Bu izler zamanla iyileşir ve birkaç ay sonra belirsiz bir hal alır.

Bu ameliyatın sonuçları uzun sürelidir. Görünümde etkili bir iyileşme sağlayabilir ve bazı durumlarda kişinin görüşünü de iyileştirebilir.

İyileşme süreci nasıldır?

Ameliyattan sonra iki hafta boyunca kontakt lens takmamalıdır. Bu, kesilerin düzgün bir şekilde iyileşmesini sağlar. Genellikle ilk hafta kesiler için özel bir merhem reçete edilir. Ayrıca iyileşirken gözleri nemli tutmak için göz damlası kullanmanız gerekebilir.

Genellikle iki gün içinde okumaya başlanabilir ve üç ila beş gün içinde yorucu olmayan işlere başlanabilir. Yorucu aktiviteler ise iki hafta içinde başlanabilir.

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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk cevaplıyor; PRP nedir? Dökülen saçlar PRP ile tedavi edilebilir mi?PRP yönteminde hastadan kan alınarak bu kan santrifüj ediliyor yani hücreler birbirinden ayrılıyor. Beyaz ve kırmızı kan hücreleri birbirinden ayrıldıktan sonra büyüme ve onarıcı faktörleri hücre yenilemede ve saç dökülmesini engellemede kullanılıyor. Sadece saç dökülmesinde değil medikal alanda birçok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Saç dökülmesi için kalıcı bir tedavi değil, destekleyici bir tedavidir. Saç dökülmesini yavaşlatabilir veya mevcut saçları güçlendirebilir. Sıklıkla uygulanan bu destekleyici tedavi saç ekimiyle beraber de uygulanabilir.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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