Dudak Gençleştirme Estetiği

Dudak zamanla hacim kaybederek yaşlanma belirtileri gösterebilir. Dudak çevresinde kırışık ve oluk oluşabilir. Enjeksiyon teknikleri ile dudak çevresindeki kırışıklar düzeltilerek kaybedilen hacim geri kazandırılabilir.

Dudak dolgusu ve dudak botoksu

Dudak dolgusu, dudaklara daha dolgun bir görünüm kazandıran enjeksiyonlardır. Enjeksiyonlar esas olarak hyaluronik asitten oluşur. Dudak çevresi kırışıklıkları için dudak botoksu kullanılırken, dudağa şekil vermek ve hacim kazandırmak için dermal dolgu maddesi uygulanır.

Dudak dolgusu prosedürü sadece birkaç dakika sürer ve minimal invazivdir. Bununla birlikte, prosedür kalıcı değildir ve dolgun görünümü sürdürmek için belirli aralıklarla enjeksiyonların tekrar edilmesi gerekir.

İyileşme sürecine ihtiyaç yoktur

İyileşme sürecine ihtiyaç olmasa da günlük aktivitelere devam ederken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır. İşlemden sonra çok hafif şişlik veya hassasiyet olabilir, genellikle yan etki görülmez. Dudaklara soğuk kompres uygulanması hassasiyet ve kızarıklıkların geçmesine yardımcı olur.

Dudak dolgusu işleminden sonra 24 ila 48 saat boyunca yorucu egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. Egzersizden kaynaklanan yüksek kan basıncı ve kalp atış hızı, şişliğin artmasına veya morluk oluşmasına neden olabilir. Yürüyüş gibi hafif aktiviteler yapmakta sorun yaşanmaz.

Susuz kalmayın. Bol su içmek vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olacaktır. Bol miktarda nemlendirici meyve ve sebze yiyin ve fazla sodyumdan kaçınmaya çalışın, bu da şişmeyi kötüleştirebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Tedaviden 48 saat sonra buhar odaları, saunalar gibi yüksek sıcaklıklardan kaçının. Yüksek ısı, şişliği daha belirgin hale getirebilir. Şişliği azaltmak için başınızı yastıkla destekleyerek yüksekte tutmaya çalışın. Yüz üstü uyumayın. 24 saate kadar dudaklarınıza makyaj yapmaktan kaçının.

Bunun dışında sigara içilmemesi de gerekir. Sigara içmek enfeksiyon riskini artırabilir, bu nedenle dudak dolgusu aldıktan hemen sonra sigara içmemek önemlidir.

Alkol, kan inceltici etki gösterir ve dudak dolgusu yapıldıktan sonra en az 24 saat içilmemelidir. Alkol iltihaplanmaya neden olabilir, morarma olasılığını artırabilir ve şişliği daha da kötüleştirebilir. İşlemden birkaç gün önce alkol gibi kan inceltici madde ve ilaçlardan uzak durulmalıdır.

Sonuçların çıkma hızı ve etki süresi

Dudak dolgusunun sonuçları hemen ortaya çıkar. Botoks uygulamasının sonuçları için birkaç gün beklenilmesi gerekir. Dolgunun yerleşmesi ve istenen son görünümü elde etmesi yaklaşık 4 hafta sürer. Kullanılan malzemenin türüne göre sonuçlar genel olarak 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilir.