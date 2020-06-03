Çok İnce Dudaklara Estetik Nasıl Yapılır?

Doğuştan ince ya da yaşlanmaya bağlı olarak hacim kaybeden dudaklar gerçekten de kadınların olduğundan daha yaşlı ve sinirli görünmesine yol açabiliyor. Dudak dolgusu en çok uygulanan estetik operasyon olmasına rağmen en zor fark edilen estetik operasyonların da en başında yer alıyor.

Dudak dolgusu kolay fark edilmez

Dudaklarınız ince bir görünüme sahipse ve güldüğünüzde kayboluyorsa, yaşlandıkça dudağınız inceliyorsa, dudaklarınızın şeklinden dolayı kendinizi rahatsız hissediyorsanız, ince dudaklarınız yüzünüze sinirli ve gergin bir ifade veriyorsa… Siz de alanında uzman bir cerraha giderek ameliyatsız dudak dolgusu estetiğinden faydalanabilirsiniz.

Dudak dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Dudak dolgusu ameliyatsız olarak enjeksiyon tekniği ile yapılır. Genellikle hyaluronik asitten oluşan bir dolgu malzemesi kullanılır. Kalıcılığı 6 ay ile 2 yıl arasında değişen son derece güvenilir olan maddeleri tercih edilmektedir. Kullanılan dolgu malzemesinin kalitesi, dudak dolgusunun kalitesini de artırmakta dolayısıyla estetik sonrası daha doğal ve güzel bir görünüm elde edilmektedir. Doğal görünüm için dudak hacminin yüzle uyumlu bir şekilde artırılması çok önemlidir. Bu konudaki endişeleri gidermek için alanında uzman estetik cerrahlardan destek alınmalıdır. Doğal görünümü bozmayacak şekilde minimal hacim, en uygun şekil ve dudak konturu sağlanmalıdır.

Dudak tasarımı çok önemli!

Dudak estetiğinde ana amaç var olan dudak yapısında en az noktaya, en düşük miktardaki dolgu malzemesi enjekte edilerek doğal görünümü bozmayacak şekilde hacim kazandırmaktır. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için altın oran hesaplamalarından faydalanılır. Kaliteli dolgu malzemesi seçilir. Dolgu malzemesinin miktarı doğru bir şekilde belirlenir. Ve en önemlisi dudak tasarımı kişinin yüzüne uyacak şekilde dikkatli bir şekilde yapılır.

Dolgun dudaklar gençliğin, neşenin ve enerjinin sembolüdür. Ufak dokunuşlar yüzünüze canlılık katarken, milimetrik fazlalıklar bile dudak dolgusunda doğal görünümü bozacak kadar önem taşır. Doğal görümü korumak için mutlaka alanında uzman ve tecrübeli cerrahlardan destek almalısınız.