Burun Estetiği Operasyonları

Tüm estetik operasyonlarda kullanılan uygulamalar çağın teknolojik gelişimlerini takip etmeye devam ediyor. Kullanılan tüm cerrahi yöntemlerde her zaman minimal veya gizli kesiler yapılması hedeflenir. Amaç öncellikle hasta için iyileşme süresini hızlandırıp çok daha zahmetsiz hale getirerek iz oluşumunu azaltmak ya da görünürlüğünü engellemektir. Burun estetiğinde kullanılan kapalı yöntem ile izler burun deliklerinin içerisine gizlenebiliyor. Böylece doğal görünüm için en önemli ilk adım atılmış oluyor.

Burun estetiği sonrası morluk ve şişlik çoğunlukla yumuşak doku hasarı nedeniyle oluşur. Bunu önlemek için de törpüleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu sayede kırma yöntemleri gibi yumuşak dokuya zarar veren uygulamalar kullanılmadan ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor. Bu çok önemli çünkü estetik sonrası komplikasyonları minimal seviyeye indirmek hastanın hayatının daha az kesintiye uğramasını sağlıyor. Ayrıca estetik operasyon geçirildiğinin fark edilme oranı da daha düşük oluyor.

Törpüleme yöntemi ile yapılan operasyonlarda kemik, kıkırdak ve yumuşak doku daha az hasar gördüğü için alçı ve tampon kullanımı yerine burnun sadece silikon atel ve estetik bantlarla desteklenmesi de yeterli olabiliyor. Alçı ve tampon yerine kullanılan bu aparatlar nefes alma kolaylığı sağladığı ve daha estetik bir görünüm sunduğu için hastaya iyileşme sürecinde rahatlık sağlıyor.

Minimal dokunuşlar ile daha doğal görünüm

Yeni burun tasarımının minimalliği doğal görünüme ulaşmanın en önemli adımıdır. Kişinin yüzüyle uyumlu en ideal burnu tasarlamak için estetik cerrahide birçok yeni yöntem ve akım ortaya çıktı. Bunların en başında minimal (finesse) rinoplasti ve 3D burun estetiği tasarımı geliyor.

Minimal rinoplasti ile burunda radikal değişikliklere gitmeden sadece doğal görünümü bozan sorunlara odaklanılıyor. Yüzün ve burnun karakteristik yapısı korunarak buruna olması gereken ideal görünüm kazandırılıyor. Örneğin sadece eğrilik, kemer ya da aşırı büyüklük sorunları giderilebiliyor.

Mümkün olan en minimal dokunuşu yaparak en ideal burun şekline ulaşmak için ise 3D burun estetiği tasarımından faydalanılıyor. 3D burun estetiği tasarım sürecinde üç boyutlu tasarım ve görüntüleme imkanı sunan cihazlardan faydalanılıyor. Hastanın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve görüntüleri üzerinden simülasyon görüntüleri hazırlanıyor. Yeni burun şekli önce bu simülasyon görüntü üzerinden yapılıyor.

Altın oran hesaplamaları ile birlikte ve uyumlama yapılarak hazırlanan yeni burun şekli, hologram gibi 3D görüntüleme yöntemleriyle operasyondan önce hastaya gösterilebiliyor. Bu sayede hasta burun estetiğindeki en büyük endişelerden biri olan yeni burun şeklinin nasıl olacağını görme imkanı buluyor. Hatta tasarım sürecine dahil olarak hayal ettiği burun şekliyle ilgili fikirlerini ifade edebiliyor.

Ameliyatsız burun estetiği de mümkün

Ortalama 30 dakika içinde uygulanan ve sonuçları kısa süre içinde belli olan ameliyatsız burun estetiği de mümkün. Üstelik burun küçültme hariç burundaki birçok estetik sorun enjeksiyon yöntemleri ile öğle arası gibi kısa bir süre içinde giderilebiliyor. Özellikle iyileşme süreci için yeterli vakti olmayan, ameliyat/anestezi riski ya da korkusu olan kişiler için uygun bir seçenektir. Kullanılan dolgu malzemelerin özelliklerine göre kalıcılık süresi bir ya da birkaç yıl sürebiliyor. Ancak sonuçların devam ettirilmesi için enjeksiyonların mutlaka tekrarlanması gerekiyor.

Eğer yaşam kalitesinin düşmesine neden olan nefes alma ya da estetik sorunlar yaşanıyorsa, alanında uzman bir estetik cerrahtan kişiye özel ayrıntılı bilgi alınabilir.

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